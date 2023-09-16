2 вещи, которое НЕОБХОДИМО научиться проживать

Даже несмотря на то, что это бывает невыносимо больно, вы должны этому научиться!

Нас не учат проживанию своей жизни. Нас учат прерыванию самых разных процессов, а значит, по мелочам, прерыванию своей жизни.Ребенок плачет, отвечая такой реакцией на то, что ему трудно вынести. Мама ушла, а ему нужно остаться в садике. Он испугался. Какой-то взрослый не дает ему то, что хочется. У него забирают игрушку, заставляют надевать неудобную одежду. И так далее.

Разочарование и горе надо уметь проживать

Взрослым нужно быстрее, взрослым нужно без сопротивления. У взрослых своя жизнь, у них дела и проблемы. И они уже давно не проживают. Они сами прерывают – свои чувства, свои ожидания, свое сопротивление.

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Ребенку говорят: «Не ной!», «Хватит уже!», «Какой ты плохой!», «Возьми конфету!», «Ничего страшного!», «Ты же уже большой!».

Ребенок не проживает чувства, ему не дают. Он не встречает поддержки: она встречает агрессию и нетерпение. Он начинает ненавидеть себя за слабость, глупость и никчемность. Он сам начинает прерывать свои процессы.

Что происходит, если мы не умеем проживать те или иные обстоятельства?

Вы теряете работу, или уезжает любимая подруга, или вы разводитесь. Но вы не умеете проживать горечь потери, не умеете отпускать. Потому что вы снова прерываете себя: «Не ной!», «Ты же мать!», «Ты же мужчина!», «Возьми конфету!», «Ничего страшного….»

Вы застреваете в не прожитой ситуации, вы не умеете примириться с ней и извлечь выводы. Вы все тот же ребенок, который не повзрослел, и не приобрел опыт.

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Вы не умеете пережить поражение, не можете смириться со старением, не соглашаетесь с тем, что кто-то вас не выбирает. Вы снова и снова попадаете в замкнутый круг, повторяя одни и те же реакции. Реакции ребенка, которому не хватило взрослого, чтобы в его присутствии пережить свою горечь.

Помню, как-то мой сын, когда ему было 6 лет, был очень расстроен, что его любимая сестра не пришла к нему на день рождения. Он пережил все фазы горевания: надеялся до последнего, потом разочаровался, и, наконец, разозлился. В злости он кричал, что не будет с ней больше дружить, и даже выбросил подарок, который сделал для нее.

Помню, как мне сложно было все это выносить, и как хотелось присоединиться к его злости, вторя ей. Но я понимала, что нужно только лишь отражать его чувства.

Я отражала, что он расстроен, зол, и ему хочется мстить.

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Через какое-то время сын заплакал, и, наконец, затих. На следующий день что-то изменилось. Мне кажется, он смог пережить эту потерю, и примириться с тем, что не всегда выходит так, как хочется.

Мне особенно важно было переживать то, что Другой не всесилен.

Да, были у меня такие надежды, и разочарования тоже были. Очень хотелось надеяться, что другие люди могут мне помочь, если я в них нуждалась, могут измениться… Вероятно, я наделяла их всемогуществом, потому что нуждалась в их помощи.

Мне пришлось не раз осознанно пережить разочарование и горе, чтобы научиться видеть реальность. Что другой человек может, а где проходят его ограничения.

И, надо сказать, пережив несколько раз, и достаточно болезненно, свои разочарования и примирения, я не инвестирую так много своей энергии в ожидания.

Ожидания сильно убавились, освободив энергию для других процессов.

Проживание помогает не только взрослеть и мудреть. Проживание помогает выйти из замкнутого круга прерывания. Мы укрепляемся в доверии себе, что мы вполне можем справиться с разными жизненными вызовами.опубликовано econet

Автор Вероника Хлебова

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