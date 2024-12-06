20 ошибок воспитания: Мнение детского психолога

Благие намерения родителей могут непреднамеренно оказать их детям много вреда. Детский психолог Майк Лири рассказал корреспонденту газеты Ану Карттунен об ошибках воспитания, часто встречающихся в его практике.

Одна из центральных финских газет Ilta San0mat (Вечерние новости) опубликовала статью под названием: «Psykologi listaa: Nаmа ovat vanhempien 20 yleisintа kasvatusvirhettа» (Заметки психолога. 20 самых распространенных ошибок воспитания, которые делают родители). Мне показалось интересным услышать ваше мнение, какие ошибки делают родители России, воспитывая своих детей.

20 ошибок воспитания детей

Предоставление слишком большого выбора

Хвала за все

Принуждение быть счастливым

Чрезмерная снисходительность

Избыточная занятость

Акцентирование интеллекта

Строгая религиозная дисциплина

Запрет на разговоры о сексе

Сверх-критичность

Угрозы

Избыток ответственности в раннем возрасте

Техника без ограничений

Ребенку никогда не бывает скучно

Защита от разочарования

Запрет на буйные игры

Незаинтересованность

Ребенку не читают вслух

Слишком ранее отучение от соски (пустышки)

Насилие в еде

Пощечина ребенку

1. Предоставление слишком большого выбора

Некоторые родители считают, что у детей должна быть как можно более разнообразная возможность выбора. На самом деле свобода выбора огорчает и смущает детей, если им всегда дается слишком много вариантов для этого.

2. Хвала за все

Некоторые родители без причин хвалят своих детей за все, что они делают. Ребенок становится зависимым от комплиментов и ничего не делает без них. По мнению голландско-американских исследователей, у ребенка, способности которого переценивают и которого хвалят больше других, может развиться нарциссизм (самовлюбленность).

3. Принуждение быть счастливым

Даже если родители и хотели бы, чтобы ребенок всегда был веселым и счастливым, жизнь включает в себя не только это, а намного больше. Это работа детей - научиться самостоятельно быть счастливыми.

4. Чрезмерная снисходительность

Ребенок учится верить в то, что только достигнув результата можно стать счастливым. Итогом такого воспитания может стать зависимость или обсессивно-компульсивное расстройство.

5. Избыточная занятость

Многие родители считают, что например спорте может избавить ребенка от неправильных действий. Чрезмерные тренировки и требования могут, в худшем случае, сжечь ребенка до тла.

6. Акцентирование интеллекта

Если акцентировать внимание ребенка на высоком уровне его интеллекта, он может стать высокомерным и думать, что все остальные глупы. Такие дети не популярны в своей среде.

7. Строгая религиозная дисциплина

Если ребенок живет с верой, созданной родительским воспитанием, что только строгой религиозностью и соблюдением правил можно достичь реальных ценностей жизни и пути к спасению, он теряется, если начинает сомневаться в учениях.

8. Запрет на разговоры о сексе

Некоторые родители боятся говорить о сексе. Замалчивание этой темы не защитит ребенка от проблем – таких как, например, подростковая беременность.

9. Сверх-критичность

Родитель может подумать, что указания на ошибки и критика подстегивают его детей к успеху. Все наоборот: ребенок начинает стремиться к совершенству во всем, но при разочаровании в своих успехах, он чувствует себя никчемным. В худшем случае, чувство бесполезности может привести к суициду.

10. Угрозы

Родитель никогда не должен давать понять ребенку, что он не любим, если не сделает так, как хочет родитель. Угрозы — это короткая дорога, которая ведет ребенка к равнодушию, в том числе и по отношению к родителю.

11. Избыток ответственности в раннем возрасте

Психолог рассказал мне, что у него есть клиенты, которые до четырех лет самостоятельно готовили себе еду и ухаживали за своими братьями и сестрами. Люди, которые были слишком молоды, чтобы нести ответственность, часто не создают собственную семью.

12. Техника без ограничений

Развитие правильного взаимодействия между людьми пострадает, если у ребенка будет неограниченное разнообразие технических устройств. Это касается также и родителей.

13. Ребенку никогда не бывает скучно

Некоторые родители считают, что ребенку нужны постоянные стимулы и активность. Для развития творчества требуется скука.

14. Защита от разочарования

Психолог рассказал мне, что встречал родителей, которые из добрых побуждений делают и приобретают все возможное для своего ребенка, а потом искренне удивляются, когда ребенок ничего и никого не уважает. Ребенку, в том числе, нужно и разочарование.

15. Запрет на буйные игры

Некоторые родители боятся, что что-то случится и не дают малышам громыхать во дворе и лазать по деревьям в лесу. Внутреннее ощущение «хождения на цыпочках» исключает развитие многих навыков, необходимых для взросления.

16. Незаинтересованность

Дети чувствуют себя любимыми и лучше спят, если родитель проявляет пытливый интерес к тому, что произошло у ребенка за день.

17. Ребенку не читают вслух

Доказано исследованиями, что чтение вслух оказывает множество положительных влияний на ребенка, которые не могут заменить просмотры видео.

18. Слишком ранее отучение от соски (пустышки)

Психолог рассказал, что встречал на приеме взрослых пациентов, которые втайне сосут большие пальцы. Некоторые родители стыдятся, когда их ребенок сосет пустышку или палец. Они не могут дождаться того момента, когда эта потребность исчезнет естественным образом.

19. Насилие в еде

«Ты наелся? У тебя полный желудок?» Психолог считает, что этот вопрос опасным, потому что он заставляет ребенка достигать во время еды чувства наполненности и есть слишком много.

20. Пощечина ребенку

«Тот, кто жалеет розги для ребенка, делает ему зло». Так считает пословица. На самом деле все наоборот. Порка делает ребенка злым, напуганным и вызывает множество расстройств поведения.опубликовано econet

Автор - Майк Лири

Перевод - Маргарита Ваелма

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