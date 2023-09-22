20 признаков того, что вы ребенок токсичного родителя

Какие признаки указывают на то, что вы выросли в токсичной семье? В статье вы узнаете 20 признаков токсичного родителя, которые отравляют жизнь ребенка.

Всегда ли родители безоговорочно любят своего ребенка, поддерживают и поощряют его любознательность? К сожалению, нет! Многие дети находятся под неадекватным контролем или, наоборот, не получат должного внимания. Воспитание в токсичной семье – это постоянные оскорбления, доминирование и унижения приводящие к эмоциональной инвалидности во взрослом возрасте.

20 признаков токсичного родителя

Вот 20 признаков токсичного родителя, которые отравляют жизнь ребенка:

1. Ваши родители не видят и не уважают ваши границы.

2. Ваш родитель шутит над вашими недостатками и высмеивает их.

3. Ваши родители не спрашивают вашего мнения. Все решения принимаются за вас.

4. Ваши родители не поддерживают вас в трудных ситуациях, а наоборот критикуют и пугают.

5. Ваши родители всегда срывают на вас злость от собственных неудач и трудностей.

6. Вы стесняетесь или боитесь показать родителям свои чувства. Вы никогда не плачете перед ними, боясь, что будет еще хуже.

7. Вы боитесь сказать родителям, что злитесь на них или не согласны с их мнением.

8. Ваши родители говорят вам, что любили бы вас больше, если бы вы были умнее и послушнее.

9. Ваши родители намеренно делают вас виноватым за их ошибки и просчеты.

10. Вы боитесь рассказать родителям о достижениях ожидая критики и обесценивая.

11. Ваши родители требуют от вас похвалы и признания их достижений. Вы обязаны говорить, что любите их.

12. Вас заставляют выполнять дела, которые вам не интересны или противны.

13. Чувства, которые вы испытываете к родителям – это страх и раздражение.

14. У вас не было переходного возраста и подросткового бунта. Эти процессы произошли с вами во взрослом возрасте, когда вы ушли от родителей.

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15. У вас культивировали мысль о том, что вы «должны» родителям. Должны за все: еду, одежду, образование, отдых, сам факт рождения.

16. Вам часто говорят о том, что сам факт вашего рождения разрушил или усложнил жизнь родителей. Вам приходилось слышать, что лучше бы вы не рождались.

17. Вас наказывали и ругали даже за малейшее отступление от строгих родительских правил.

18. Вы боитесь публично признаваться в своих ошибках.

19. Родители объясняли вам, что их жестокость и агрессия по отношению к вам, есть проявление истинной любви.

20. Вы боитесь браться за что-то новое и неизвестное, ожидая, что неминуемо потерпите неудачу.

Итог

Если большинство пунктов из списка вы можете примерить на себя, вам не повезло и ваши родители, явно, оказали на вас токсичное влияние. Теперь вам приходиться переживать и изживать травмы нанесенные вам в детстве. Эффективнее делать это с помощью специалиста в области психологического здоровья.

Возможно, вы сами являетесь токсичным родителем, проигрывая с ребенком сценарий вашего детства.опубликовано econet

Автор Евгений Богомолов

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