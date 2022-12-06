20 вещей, которые воруют нашу силу

Когда уходят наши жизненные силы, и что надо делать, чтобы чувствоать себя всегда полным энергией - вы узнаете из этой статьи.
Куда деваются ваши силы и как правильно их распределить? Ничего сложного, если понимать простые вещи. Я хочу предложить вам далеко не полный список, но достаточный для низкого старта. В ваших руках многое! И если вы не родились камнем у дороги, значит воля Бога и в вас самих. Меняйтесь - ваша жизнь мгновенно откликнется!
Когда уходят наши силы?
Наши силы уходят, когда мы:
Живем чужой жизнью и чужим пониманием того, какой она должна быть у нас;
Ждем, что кто-то придет (принц, королевишна, чудо, волшебный пендель) и изменит нашу жизнь или в крайнем случае, когда все изменится само собой;
Соглашаемся, когда надо отказать;
Не отдыхаем полноценно;
Уговариваем себя терпеть, боясь честно спросить: "Ради какой светлой цели я это терплю?"
Ищем массу веских отговорок своей нерешительности и инертности;
Обижаемся, вместо того, чтобы просто сказать, как есть или попросить о том, что нам нужно;
Занимаемся не своим делом, чужой жизнью, чужими проблемами;
Напрягаемся человеком, но продолжаем с ним общаться, потому что у нас всегда найдется пара-тройка придуманных для этого причин;
Люди большую часть времени плодят негатив и мы в этом "варимся";
Говорим много о тяжелых временах, о ценах и коммунальных тарифах, о политике, об уродах у власти и прочих тяготах жизни, которые были всегда и во все времена.
Сплетничаем и судим, много и эмоционально рассказываем о том, как живут другие - ведь чья- то жизнь всегда так хорошо видна и понятна;
Обращаем внимание на свои внутренние импульсы и ощущения, доверяем интуиции;
Меняем привычную тактику поведения;
Благодарим;
Занимаемся своим телом (любые практики для оздоровления тела, баня, бассейн, пробежка, ци-гун, фитнес, - что кому ближе);
Очищаем физическое пространство (от генеральной уборки до ремонта, от перебора гардероба до освобождения от ненужных и устаревших вещей);
Наводим порядок в эмоциональном теле (избавляйтесь от обид и ущербной идеологии, будто вам все что-то должны, не судите, не понимая мотивов поступков людей или не принимая их в силу особенностей своего характера, прощайте и отпускайте);
Мыслим позитивно, в любых уроках жизни есть положительные моменты;
Помогаем тем, кто нуждается в нашей помощи (не путать с теми, кто манипулирует нашей жалостью или привык нас использовать, - не без нашего тому попустительства);
Говорим "нет", когда нужно сказать "нет" и говорим "да", когда хотим сказать именно "да";
Делаем то, что приносит радость;
Следуем тому, к чему расположено наше сердце;
Живем, не на другой планете, а здесь, сейчас;
Любим.
Только нам выбирать! Не стоит корить Бога, что Он не дал нам лучшей жизни. Он дал нам прекрасные инструменты, и если вы предпочли ими не пользоваться - это ваш выбор. Живите, не ждите резкого порыва ветра, который внесет в ваш дом бурный поток жизни и сметет вместе с ним и то, с чем вы можете оказаться не готовы расстаться.опубликовано econet.ru.
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