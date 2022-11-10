21 признак пассивно-агрессивного поведения

Пассивно-агрессивное поведение весьма распространено, но его трудно распознать в повседневном взаимодействии. В статье приводится список из двух десятков признаков пассивно-агрессивного поведения, проверьте, не покажутся ли вам знакомыми некоторые из них.

Пассивно-агрессивное поведение не исчерпывается привычками вашего соседа, который не косит лужайку. Оно играет важную роль в мировой истории. Ван Ли, тринадцатый император великой династии Мин, отчаянно хотел, чтобы его любимый сын, Чжу Чансюн, стал наследным принцем. Это не понравилось кабинету министров Ван Ли, которые вступили с ним в борьбу по этому вопросу. Чжу Чансюн был третьим сыном, и таким образом не имел преимущества по очередности рождения.

Этот третий сын, чья мать была любимой наложницей императора, имел мало шансов получить корону. В конечном итоге, Ван Ли подчинился воле своих противников и назвал своего старшего сына, Чжу Чанло, будущим правителем.

15-летнее противостояние закончилось победой чиновников министерства Ван Ли. Но выиграли ли они на самом деле?

Ответной целью Ван Ли стал систематический подрыв и постепенное уничтожение династии Мин. Хотя до сих пор он был грамотным администратором и военачальником, Ван Ли начал намеренно пренебрегать своими обязанностями. Выражая явный протест правительству, Ван Ли отказывался принимать посетителей, читать доклады, назначать руководителей и даже заниматься военными вопросами. По сути, он начал забастовку, от которой правительство так никогда и не смогло оправиться.

Заброшенная, оставленная без внимания, с делами, пущенными на самотек, испытывающая недостаток талантливых людей и окончательно разложившаяся, династия Мин окончательно пала в 1644 году, и власть над Северным Китаем перешла к династии Цин, которая правила до 1912 года.

Получивший известность как непреклонный гедонист, пассивно-агрессивный триумф Ван Ли оставил такой след в истории, что во время «культурной революции» 1960-х годов, хунвейбины разрушили его гробницу, предав его анафеме, а затем публично сожгли его останки.

21 черта пассивно-агрессивного поведения

Никогда не говорить: "Нет".

Постоянные жалобы.

Смешанные сообщения.

Оскорбления, завуалированные в качестве комплиментов.

Пассивно-агрессивное избегание.

Я тебя не слышал.

Бойкот.

Сплетни.

Медленный темп.

Слишком занят.

Перерасход.

Нажимать на "кнопки".

Утаивание информации.

Препятствовать успеху остальных.

Забывание.

Потеря вещей.

Случайности.

Пассивная обида.

Отказ от помощи.

Видишь, что ты заставил меня сделать!

Нанесение вреда самому себе.

Кому понравится пассивно-агрессивный создатель проблем?

Никому. Но к несчастью, мы все способны стать им.

В нашем пассивно-агрессивном поведении, однако, мы чувствуем себя имеющими на это полное право и действующими в соответствии со своими интересами.

Представьте себе Ван Ли, самого могущественного человека в Китае, который злится, дуется и хандрит:

«Почему я не могу выбрать своего собственного преемника? Как они смеют перечить мне! Я им покажу! Как насчет того, чтобы уничтожить эту страну? Как им это понравится?».

Действуя пассивно-агрессивно, мы разрушаем наше собственное королевство. Дружба, семья, социальные связи и бизнес – пассивно-агрессивное поведение оказывает влияние на все сферы нашей жизни.

Всегда есть риск, что кто-то, сдавшись под вашим натиском, впоследствии прибегнет к манипуляции, отказавшись поступать так, как от него ожидается:

«Что? Я? Нет, я тут не причем. Я ничего не имел в виду, это не моя вина. Я не тот, кто…»

Узнаете себя?

Что такое пассивно-агрессивное поведение?

Пассивно-агрессивное поведение весьма распространено, но его трудно распознать в повседневном взаимодействии.

В предлагаемом списке из 21 черт пассивно-агрессивного поведения, проверьте, не покажутся ли вам знакомыми некоторые из них.

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Пассивно-агрессивная коммуникация.

Косвенная или противоречивая коммуникация является отличительной чертой пассивно-агрессивного поведения.

1. Никогда не говорить: "Нет".

Пассивно-агрессивные коммуникаторы не говорят:

«Я не хочу этого делать»

«Это кажется мне плохой идеей»

«Это мне не подходит».

Если вы ведете себя пассивно-агрессивно, вы будете соглашаться с окружающими. Вы можете выглядеть мучеником. Вы можете вздыхать и трясти головой, но при этом не брать на себя ответственность за происходящее.

Вы не говорите «нет» никогда и никому. Даже если вы слишком устали, чтобы взять на себя дополнительную работу. Даже если у вас есть веские основания сомневаться в эффективности этого плана. Даже если вы не доверяете человеку, который просит вас о чем-либо.

Мы живем в обществе, которое ценит сотрудничество, где следует быть хорошим партнером и мыслить позитивно. Говорить «нет» не популярно. Сотрудничество настолько важно, что все готовы строить свою жизнь в соответствии с этим принципом.

Необходимость сотрудничества, ориентированного на выживание, буквально определяет то, как мы видим мир.

Тем не менее, нежелание говорить «нет» приводит к целому ряду других проблем.

2. Постоянные жалобы.

Вместо того, чтобы сказать «нет» ясно и твердо, некоторые люди демонстрируют пассивно-агрессивное поведение и прибегают к жалобам.

Жалобы могут быть направлены на человека, на которого вы злитесь. «Вот, я сделал это для вас. Пол-ночи сидел в офисе, чтобы закончить это. Я окончательно вымотался, а у меня сегодня вечером важная встреча. Что-что? Нет, нет, конечно, я всегда рад сделать все, что вы просите».

Замаскированный гнев может быть направлен и на третьих лиц. «Да, я только закончила убираться, как она снова все разбросала. О, конечно, она прекрасный человек! Я уверена, что она не собиралась усложнять мне жизнь, хотя вы знаете, она могла бы и догадаться спустя столько лет».

Жалобы – это обычное человеческое поведение. Но если ваши жалобы стали хроническими, и вы не стремитесь изменить обстоятельства, которые их вызывают, это признак пассивно-агрессивного поведения.

3. Смешанные сообщения.

В пассивно-агрессивной модели поведения вы не хотите брать ответственность за свои действия (хотя можете даже не осознавать этого).

Но вы также не хотите, чтобы ваши страдания остались незамеченными. Эта динамика часто приводит к отказу от помощи, когда ее предлагают.

ПРЕДСТАВЬТЕ: Вы убираете беспорядок за кем-то, в ответ он извиняется и предлагает сделать уборку сам. Есть ли причины, по которым пассивно-агрессивный человек может отказаться от этого предложения?

Да, есть. Убирая беспорядок, вы продолжаете обвинять другого человека, что дает вам возможность ощутить чувство мести и получить дозу самодовольного превосходства. Чем больше праведного гнева вы испытываете в своей обиде, тем дольше вы будете играть роль жертвы.

СМЕШАННОЕ СООБЩЕНИЕ: Жалоба («Почему я всегда убираю за тобой?») сводится на нет отказом принять помощь в устранении неприятностей.

4. Оскорбления, завуалированные в качестве комплиментов.

Пассивно-агрессивные смешанные сообщения не всегда ориентированы на выполнение задачи. Подавленное негодование может проявляться в двусмысленных и сомнительных комплиментах:

«Поздравляю! Это был блестящий доклад, даже если вы не сами его написали!»

«Какое милое платье! Оно делает тебя почти такой же красивой, как твоя сестра!».

Там, где люди хорошо знают друг друга, негативная составляющая может быть более скрытой, зато все присутствующие прекрасно понимают, о чем речь.

5. Пассивно-агрессивное избегание.

В ситуации, которая требует трудного разговора, пассивно-агрессивное поведение направлено на избегание контакта.

Завершение серьезных отношений посредством смски или письма, отправленного по электронной почте, вместо встречи лицом к лицу – один из примеров этого.

Есть и более тонкие приемы избегания. Допустим, вы пообещали жене, что придете на первый спектакль любительского театра, где она играет главную роль. А на следующий день на встрече, где вы оба находитесь, вы согласились в тот же вечер присутствовать на собрании жильцов.

Ваша жена не сможет открыто протестовать. Вы устроили для нее ловушку и теперь можете утверждать, что в этом нет вашей вины: «Просто расписание было так составлено».

6. Я тебя не слышал.

Отказ отвечать может быть признаком пассивно-агрессивного поведения. «Забыть» ответить на звонок или письмо, «потерять» адрес или номер телефона, или позвонить в то время, когда вы знаете, что человек будет занят и не сможет ответить – все это позволяет вам избежать конфронтации.

7. Бойкот.

Наиболее интенсивной формой избегания является «игра в молчанку», которая выходит за рамки простого «забывания».

Классическое пассивно-агрессивное поведение отказывается признавать присутствие другого человека. Он может спрашивать, что не так, но вы не говорите ни слова в ответ. Он может потерять терпение, а вы - ощутить свое превосходство над ним, пока вы храните молчание.

Классический бойкот настолько откровенен, что вряд ли может считаться пассивно-агрессивным поведением.

Но есть и более его тонкие разновидности. Они включают в себя «случайную» неспособность заметить другого человека, если вы неожиданно встретились.

Или вы можете прекрасно слышать, что сказал другой человек, но тем не менее переспрашивать: «Что ты сказала, дорогая?».

8. Сплетни.

Зловещая разновидность пассивно-агрессивного поведения, сплетни позволяют вам достичь своей цели, действуя не напрямую, а в то же время поощряя окружающих присоединиться к вам.

Вы можете рассказывать «забавные» анекдоты о другом человеке, предназначенные для того, чтобы унизить его. Вы можете излагать проблему или причины конфликта, утаив самую важную информацию.

Если вы скажете, что жена наорала на вас за то, что вы опоздали на пять минут, люди будут сочувствовать вам. Но если на самом деле вы явились через пять минут после того, как она села в самолет и улетела, люди будут сочувствовать ей, а не вам.

Пассивно-агрессивный саботаж

Пассивно-агрессивное поведение – это больше, чем просто вводящая в заблуждение коммуникация. Многие черты пассивно-агрессивного поведения способны сделать другого человека несчастным, или подорвать успех совместного проекта на работе.

9. Медленный темп.

Если вам не нравится, когда вас просят сделать что-нибудь, но вы не хотите брать на себя ответственность за отказ, вы можете согласиться. А затем начать работать в темпе улитки.

Вы можете опаздывать на работу, делать длинные перерывы или вдаваться в малозначимые подробности так, чтобы проект никогда не был закончен вовремя.

10. Слишком занят.

Может ли занятость стать пассивно-агрессивным поведением? Да, если это позволяет вам избежать делать то, на что вы согласились, принимая на себя другие обязательства.

Вы можете постоянно говорить человеку, чей проект вы откладываете: «Я действительно хочу закончить это. Я примусь за твой проект, как только разберусь с Х».

Но если вы справитесь с Х раньше, чем ожидали, вы всегда берете на себя еще одно дело, чтобы вновь отложить задачу, которой не желаете заниматься.

11. Перерасход.

Один из способов избежать денежных трат на то, что вам не нужно, но о чем вы не хотите спорить – это тратить слишком много на все, что угодно, так, чтобы ничего не оставалось.

Перерасход не всегда нацелен на то, чтобы избежать каких-то нежелательных расходов, но может быть способом вызвать раздражение у более экономного партнера.

12. Нажимать на "кнопки".

Большинство людей имеют свои «пунктики» - вещи, которые их особенно раздражают или расстраивают. Незнакомые люди могут случайно вызвать эти реакции. Пассивно-агрессивное поведение может включать намеренное нажатие подобных кнопок.

Это может касаться социального взаимодействия, например, когда вы спрашиваете у человека, как дела в колледже, куда он не смог поступить (и это вам прекрасно известно). Или вы вовлекаете друга, который страдает от ночных кошмаров, в разговор о последнем фильме ужасов.

13. Утаивание информации.

Вы можете ответить на звонок, который кто-то очень ждет и «случайно» забыть передать сообщение.

Вы можете узнать нечто важное – например, что поставщик, на которого вы всегда рассчитывали, ушел из бизнеса – но «забыть» упомянуть эту важнейшую деталь.

Такое пассивно-агрессивное поведение заставляет людей перестать обращаться к вам с просьбами. Если же, действуя подобным образом, вы можете заставить людей, с которыми работаете, выглядеть некомпетентными или невнимательными.

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14. Препятствовать успеху остальных.

Еще один способ заставить другого человека выглядеть не лучшим образом – это делать вещи, которые мешают общему успеху. Вы можете не вернуть общий автомобиль или потерять от него ключи. Вы можете пообещать сделать резервную копию работы, а затем в последнюю минуту объявить, что вам не хватило времени.

15. Забывание.

Будучи участником команды, вы можете выполнять все поручения и даже брать на себя обязанности других участников. А затем вдруг вы «забываете» сделать один важный шаг, который разрушает весь проект.

Забывание также несет мощное негативное послание в личных отношениях.

Всегда отправляя любимому человеку поздравительную открытку с опозданием, вы тем самым передаете ему, что не очень обеспокоены его существованием. «Забыть» забрать близкого человека после приема врача или медицинского вмешательства делает этот смысл еще яснее.

16. Потеря вещей.

Поместите важные документы в безопасное место, где никто больше не сможет найти их, а затем «забудьте», куда вы их положили. «Потеряйте» изменения, внесенные клиентом, чтобы задержать выполнение проекта.

Вы можете объяснять это рассеянностью, но это очень похоже на пассивно-агрессивное поведение.

17. Случайности.

«Случайно» наступая на чьи-то ноги, хлопая дверьми перед чьим-то лицом, или ломая вещи, к которым человек эмоционально привязан, вы можете сильно расстроить или разозлить его.

Пассивно-агрессивный самосаботаж

Пассивно-агрессивное поведение не всегда нацелено на причинение вреда другому человек. Это и способ сделать хуже самому себе, тем самым дав понять окружающим, что они виноваты в том, что плохо обращаются с вами.

18. Пассивная обида.

Одним из частых признаков пассивно-агрессивного поведения является хроническое чувство беспомощности или обиды.

Вы часто чувствуете, что другие не ценят вас? Или унижают вас? Конечно, в некоторых ситуациях вы можете страдать от действительно жестокого обращения. И если вы сделаете шаги, направленные на изменение сложившейся ситуации, это здоровый подход.

Но если вы цепляетесь за свои обиды и сопротивляетесь любым переменам, это может быть пассивно-агрессивное поведение. Вы заставляете кого-то еще быть ответственным за страдания, которые испытываете вследствие собственного выбора.

19. Отказ от помощи.

Пассивно-агрессивная коммуникация избегает прямого противостояния.

Вы не огрызаетесь: «Занимайтесь своими делами!» в адрес людей, которые предлагают вам помощь с решением проблем, которые вы совсем не хотите решать.

Вместо этого, вы вдруг вспоминаете что-то неотложное, что вам нужно сделать. Или начинаете классическую игру, которую Эрик Берн назвал: «Почему бы вам не..? Да, но…».

Представьте себя в роли человека, испытывающего творческий застой. «Я чувствую себя скованным и скучным. У меня нет никаких идей, я совсем не могу выразить себя».

Но когда кто-то другой дает вам советы, вы объясняете, почему все предлагаемые им решения не подходят.

Советчик: Что, если тебе выделить немного времени каждый день, чтобы сосредоточиться на творчестве? Я могу проследить, чтобы никто не отвлекал тебя в это время.

Пассивно-агрессивный ответ: Да, но я действительно не знаю, как создать что-нибудь по-настоящему творческое.

Советчик: Ты можешь взять уроки искусства, или музыки…

Пассивно-агрессивный ответ: Да, но у меня нет денег на это.

Советчик: Я знаю несколько бесплатных курсов…

Пассивно-агрессивный ответ: Да, но я чувствую себя неловко в присутствии других людей.

Советчик: Есть книги по обучению живописи и музыке, наша местная библиотека имеет неплохую коллекцию…

Пассивно-агрессивный ответ: Да, но я не могу учиться по книгам!

Советчик: Ты можешь просто выразить то, что чувствуешь, и не переживать о том, достаточно ли это хорошо.

Пассивно-агрессивный ответ: Нет, мне нужен кто-то еще, кто будет оценивать, вдохновлять и ободрять меня.

В конце концов у советчика иссякнут предложения, а это значит, что вы «выиграли», продемонстрировав, насколько ваша проблема неразрешима и, следовательно, в сложившейся ситуации нет вашей вины.

Советчик может чувствовать сожаления или вину за то, что не смог придумать для вас действенное решение.

20. Видишь, что ты заставил меня сделать!

Это еще одна игра, которую описал Эрик Берн.

Представьте, что вам нравится быть в одиночестве, пока вы работаете над проектом, но не хочется просить домочадцев, чтобы они оставили вас одного.

Поэтому когда кто-то приближается к вам в момент, когда вы работаете, вы роняете молоток себе на ногу, проливаете томатный сок по всему полу, удаляете важный файл и так далее… а потом громко возмущаетесь, что все это вы сделали из-за него.

Вы можете также вынудить кого-то принять решение за вас, а затем обвинить его, если что-то пойдет не так.

21. Нанесение вреда самому себе.

Если кто-то противостоит вам, вы можете попытаться заставить соперника чувствовать себя ужасно, драматизируя свои страдания.

Вы можете жаловаться на психосоматические симптомы, вызванные «злостью» другого человека. Вы можете разрушить работу, которой недостаточно восхищаются. Вы можете демонстрировать, что находитесь на грани или даже наносить себе повреждения.

Все эти действия содержат послание для близкого человека: «Ты разрушил мою жизнь. Ты больше не должен быть таким злым ко мне, или я заболею/сойду с ума/покончу с собой/ умру и т.п.»

Заключение.

Пассивно-агрессивному поведению трудно противостоять, поскольку оно слишком неявно. Его легко перепутать с другими проявлениями человеческого поведения.

Мы несовершенны. Мы действительно иногда забываем о встречах, теряем вещи, роняем предметы или не выполняем важные задачи, потому что нас отвлекают другие дела.

Если вы используете пассивно-агрессивное поведение, это означает, что вы следуете пассивно-агрессивной стратегии в жизни. Это особенно верно, если с ее помощью вы избегаете столкновения с трудными проблемами.

Если вы осознали, что имеете пассивно-агрессивные привычки, не отчаивайтесь. Любые привычки можно изменить. Как только вы поймете, что двигаетесь неправильно, у вас появятся силы вернуться на верный путь.опубликовано econet.ru.

By Mike Bundrant

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