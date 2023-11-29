3 фактора, влияющих на самооценку

Чтобы самооценка формировалась нормально, нужно чтобы прошли, по крайней мере два процесса: восприятие было соотнесено с реальностью. И оценка действий могла быть адекватной. И был осуществлен процесс инвентаризации интроектов, которые должны быть либо отвергнуты или приняты, но уже сознательно.

Механизм работы самооценки очень простой: человек что-то делает, это действие достигает успеха, и полученный результат приносит удовлетворение. Тогда психика увязывает два факта – действие и удовлетворение и оценивает действие как полезное.

Самооценка: 3 важных момента

Тогда и самооценка, то есть восприятие себя как эффективного человека, хорошего, сильного, способного справляться с решением задач, а, следовательно, способного достигать социального успеха и получать связанные с этим успехом блага. То есть человек чувствует удовлетворение от себя, уверенность и самоуважение.

Обратите внимание на три важных момента этого процесса.

Первый – результат должен принести удовлетворение, а не удовольствие. Можно заниматься делами или изучать какой-то вопрос, получая при этом удовольствие. Например, рисовать. Не профессионально заниматься рисованием, получая за свою работу деньги, а рисовать для себя, в качестве хобби и приятного времяпрепровождения. От такого занятия удовольствие психика получит, а рос самооценки, только в случае, когда от рисунка возникнет удовлетворение. Допустим, от видных улучшений техники рисования, качества, реализации сложной идеи. То есть при условии роста возможностей, как качеств, определяющих социальный инструментарий человека.

Второй момент – результат должен получить адекватную оценку. Для этого система восприятия человека, должна быть максимально приближенной к реальности и освобожденной от иллюзий. Это самый тонкий момент, в работе самооценки, как процесса, способствующего мотивации человека и его целеполагания. Восприятие большинства людей сильно искажено психологическими защитами. Которые искривляют реальность и мешают правильно оценить результат деятельности.

Например, человек ставит задачу первый раз в жизни испечь блины. Купив по рецепту нужные продукты, просмотрев ролик на Ютюбе, вдохновенно берется за жарку. Блины у него комом, подгорают или непропекаются, сам он обжигается, и тут он психует и бросает это занятие. Защита может сработать как – « и не больно хотелось этих блинов». Или: « рецепт плохой». Или «сковорода не та». Или «сегодня не мой день». Или « ну да, не мужское это занятие». И тому подобное.

Все эти иллюзии помешают ему сделать адекватный вывод и оценить свои действия как неудачные и принять адекватное решение – поучиться у кого-то, больше потратить времени на приготовление и т.д. И помешают развить возможности и, фактически, приобрести нормальный и полезный навык. Просто закроют для него это направление развития. Но, защитят от сиюминутного переживания «криворукости» и неумелости.

Такие ситуации служат для подкрепления неадекватной самооценки. Которая на сознательном плане останется на том же уровне и даже растет, так как психологическая защита уберегла от осознания поражения. А на бессознательном плане будут вести к снижению реальной самооценки. Потому что, на этом плане. Свободном от действия защиты, психика знает правду о происходящем с человеком и его реальных возможностях.

Такой человек будет ощущать внутреннюю тревогу и беспокойство, страхи и неуверенность. Которые будут требовать наращивания компенсаторных психических защит.

Например, не просто «не больно и хотелось этих блинов», а «те, кто питаются блинами – свиньи и не следят за тем, что тянут в рот». Не просто « рецепт плохой», а «кругом идиоты, даже рецепта блинов нормального дать не могут». Не просто: «сегодня не мой день», а « у меня особые взаимоотношения с миром, который дает мне особые способности в нужное время». И не «не мужское это дело готовить», а «кругом полно баб, которые будут счастливы печь мне блины, как только я их позову».

Мы все видели «звездных» людей, причины звездности которых неясны. Это можно назвать самоуверенность, гордыня, «мания величия». Но в большинстве случаев – это вот так выросшая неадекватная самооценка. В крайних проявлениях, такой человек - смешной и нелепый. В средних и небольших, просто вызывает разной степени раздражение и неприятное ощущение своим самомнением, заносчивостью, беспричинными амбициями и претензиями на оригинальность.

Бывают и другие ситуации. Например, когда результат усилий человека был успешным и его удовлетворил, но человек, вследствие уже имеющихся психических защит не может воспринять его адекватно и преувеличивает, что тоже приведет к укреплению неадекватной самооценки.

Также самооценка может быть зависимая. Это третий момент, препятствующий ее нормальной работе. У такого человека восприятие его действия находится не у него, а у других людей, и он ждет обратной связи от них. И в своем восприятии своих усилий будет опираться на чужое мнение. Тогда самооценка будет работать как отражение отношения к нему окружающих. В благоприятном, принимающем его окружении, такой человек будет чувствовать себя уверенно и безопасно. Среди равнодушных или негативно настроенных людей – плохо, униженно, беззащитно.

Или же, руководство восприятием находится под влиянием интроектов. То есть тех утверждений, положений, руководств, которые попали когда-то в психику человека от других людей и не были переработаны. Не стали его собственными. И так и разговаривают чужими голосами. И такой человек никогда не сможет адекватно оценить свой успех в игре на гитаре, например, если его отец считал музицирование баловством, и в голове все еще звучит: « на гитаре тренькают только бездельники, настоящие мужики делом заняты».

Поэтому, для того чтобы самооценка формировалась нормально, и была инструментом развития и психического благополучия, нужно чтобы прошли, по крайней мере два процесса: восприятие было соотнесено с реальностью. И оценка действий могла быть адекватной. И был осуществлен процесс инвентаризации интроектов, которые должны быть либо отвергнуты или приняты, но уже сознательно.

А для всего этого нужна смелость и честность. Возможно, сначала при поддержке психотерапевта, а потом уже и самостоятельно в процессе жизненного развития и совершенствования.опубликовано econet

Автор Марина Локоткова

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