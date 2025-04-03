3 кирпича невротичного тупика

Самостоятельно сбежать из невроза, покинуть этот тупик, практически невозможно! Нужен кто-то, кто видит ситуацию по другому. И это не быстрый путь. Нужно будет разбирать старую кладку, кирпичик за кирпичиком. Это совместная работа, клиента и психолога. Быстрый путь никуда не ведёт. Это всего лишь иллюзия движения... вдоль той же стены! Если вы давно уже стоите и смотрите в стену, попробуйте новый способ и сходите к психологу.

Представьте...что ваша жизнь упёрлась в тупик! В одно мгновенье навалилось... осознание что всё! Вот она точка невозврата... пройденная несколько лет назад, и видимая только отсюда... из места, где ничего уже не исправить! Ни влево, ни вправо, ни назад ни вперёд. Нету больше хороших решений... и плохих нету. Остались только бессмысленные и ничего не меняющие. Впереди кирпичная стена. Фактическая как квитанция ЖКХ... Неоспоримая как гравитация!

Невротический тупик

Книги о таком не рассказывали. Там всегда логичный конец... плохой ли хороший ли... но в нем был смысл. Мама папа тоже про такое не рассказывали. Хотя... если внимательно оглянуться и раскрыть глаза пошире, становиться вполне ясно, что именно к этому тупику они тебя и готовили. Они сами в похожем тупике последние десять... десять? Может и все пятнадцать последних лет.

Вспомни их взгляды... и выражение лиц! Как они смотрят друг на друга. Утром на кухне за завтраком, или вечером после работы. Что в них было в этих глазах?

- Как дела в школе/институте/на работе? - потом ещё вопросы, и твои ответы. Подробные или не очень, честные или успокаивающие... Но это неважно. Потому что через пять минут снова «ну а как дела в школе...». Каким бы ни был ответ, он не нужен никому кроме тебя. А потом становится не нужен и тебе.

И так вот мало помалу, ты привыкаешь не говорить про себя ничего важного и настоящего близким людям, а со временем это становится вовсе недоступным - знать про себя что-то настоящее...

Вот он, первый кирпичик твоего тупика. Неважность... безразличие... эмоциональная тупость. Первая, как первый снег, предвестник долгой, холодной жизни. Без тепла, без радости... с одними только надо и должно…обязан(а) хорошо вести себя, хорошо учиться, слушать старших, думать о других... Все что бы не доставлять беспокойства и быть удобным!

Настолько привычно задвигать себя, чтобы пропустить другого. Обслуживать его (её)... позаботиться такой заботой, какой не заботишься о себе, но втайне мечтаешь и постоянно ждешь. Так давно и безнадежно, что от этого сводит скулы и щемит в груди. Деньги... время... свои желания…. все на алтарь отношений. Все для других и ради других.

И это единственный способ сохранить надежду что «когда нибудь и ко мне...» Тупик делает всё ясным. Как фотография из окна поезда! Теперь то все можно рассмотреть в деталях, увидеть картину целиком! Отчетливое понимание, что тратил(а) себя на достижение одобрения и любви людей, у которых для тебя нет ни того ни другого...Тратил(а) на других то, что можно было тратить на себя и ради себя! И это второй кирпич стены, в которую ты сейчас упирается лбом. Кирпич холодный и безжалостный как цены на новый айфон.

Айфон, который ты не покупаешь, потому что «не можешь себе позволить» или наоборот покупаешь именно поэтому! Хотя это не так важно, можешь или нет, потому что и с Айфоном и без него, ты не перестаёшь грызть себя изнутри. Критиковать, пугать, обесценивать, сомневаться…. наказывать!

И это всего лишь закономерный итог того, что когда то тебя критиковали, запугивали, обесценивали, сомневались в тебе... и наказывали! Болью или отвержением, игнорированием или стыдом, безразличием или контролем, требовательностью, ожиданиями, жестокостью, несправедливостью и конечно же виной!

Счастлив тот, кто видел другую жизнь. С уважением и теплом, с заботой и вниманием, с семейными обедами и праздниками, с подарками и тортом на день рожденья, с гордостью за тебя и твои успехи... Это чертовски важно для хорошего отношения к себе. И чем отношение хуже, тем крепче сидит в тупиковой стене невроза третий кирпич - кирпич нелюбви к себе!

Невротический тупик кажется тупиком только для самого невротика. Он попадает в него, куда бы он ни шел! Ведь он носит его с собой... внутри себя! Это такой способ организовывать свою жизнь - неудобный, тяжёлый, и неэффективный. И почему то кажется, что единственный. К счастью это нет! Иначе такая жизнь была бы безнадежной, а психотерапевты безработными.

Другие способы жить есть. Эту стену в тупике из невротичных кирпичей можно разобрать, и тогда станет видно куда и как двигаться. Проблема в том, что невротики начинает видеть эту стену гораздо позже остальных, и в том, что когда он наконец-то упирается в нее своим сознанием, она кажется ему непреодолимой. Больше того, даже, если он приходит к психологу, он до последнего надеется исправить свою жизнь ничего не делая с тупиком. Он так давно в нем, что это стало естественным состоянием его души. Когда же необходимость отказа от тупиковой жизни становится очевидной даже ему, часто надежду побеждает безнадежность.

Безнадежность постоянный спутник невротичных людей. Впервые она появляется в детстве, когда не получается получить желаемого криком. Со временем человек становится взрослее, крик сильнее, а результат тем же самым. Невротик фиксируется на своем желании, а не на реальных обстоятельствах! Если желание есть и оно осознанно, он справедливо ждёт его удовлетворения. И это одна из причин, почему ему с трудом даются волевые решения, сложные выборы, регулярные усилия и, конечно, преодоление дискомфорта при отказе от невротичных, инфантильных защит в пользу зрелых и адекватных ситуаций.

Например, очень трудно отказаться от идеи «справедливости» и принять что мир не крутится вокруг тебя. Или выйти за рамки амбивалентность мышления, категориями плохой/хороший, белое/чёрное и заметить другие оттенки и вариации.

Самостоятельно сбежать из невроза, покинуть этот тупик, практически невозможно! Нужен кто-то, кто видит ситуацию по другому. И это не быстрый путь. Нужно будет разбирать старую кладку, кирпичик за кирпичиком. Это совместная работа, клиента и психолога. Быстрый путь никуда не ведёт. Это всего лишь иллюзия движения... вдоль той же стены! Если вы давно уже стоите и смотрите в стену, попробуйте новый способ и сходите к психологу.опубликовано econet

Автор Андрей Сердюков

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