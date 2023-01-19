3 КОДОВЫЕ ФРАЗЫ

Мы не всегда осознаем, ЧТО мы говорим на самом деле. Что заложено в словах и фразах, которые мы произносим не один раз в своей жизни.

Человек говорит кодами, которых часто сам не осознает.

Если он говорит:

"От меня ушел любимый, бросил меня".

"Мне так плохо, что на душе пустота".

"Не могу ничего делать",

значит ему пришло время налаживать связь с Богом.

Кодовые фразы в жизни человека

Нет, в этой статье не будет ни слова о религии. Религия - это метафорический язык описания состояний связи с Богом. Но, к сожалению, метафоры устаревают, когда умирают их авторы. И следующие поколения уже вносят свои домыслы в выражения пращуров, искажая первоначальный смысл.

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Но тот, кто знает истинное значение слов, употребляемых в повседневной речи, имеет инструкцию для следующих шагов своего Пути.

Сегодня мы узнаем коды, заложенные в словах и фразах, которые вы, дорогие мои читатели, говаривали не один раз в своей жизни.

Код первый: "От меня ушел любимый, бросил меня".

В глубине слово "любимый" означает Бог. Мы говорим, что Бог - это любовь, и любое производное от слова "любовь" подразумевает нашего Творца.

Код, заключенный в вышеприведенной фразе, гласит: "У меня нет связи с Богом, и на уровне материального мира, его проекция в виде любимого человека показывает мне мою отделенность от Творца".

Если связь с Богом восстановить, то обязательно её отразит новый любимый человек или прежний вернётся. Как её восстановить?

Надо отправиться к Богу, путь к которому указывает второй код: "Мне так плохо, что на душе пустота".

Пустота в душе, дыра в груди - это образ умерших предков. Их незавершенные гештальты, жалость к себе и отказ принимать мир таким, какой он есть, создаёт у потомков пустоту в душе.

Путь к Богу лежит через завершение родовых гештальтов и никак иначе. Нет другого пути к Творцу, кроме как через родовой уровень.

Если кто-то думает, что его не коснется пустота в груди и он избежит родовых гештальтов, пусть доживет до 28 и 38 лет, когда родовые программы активируются и разрушат семейную идиллию, как карточный домик.

Чтобы человек осознал, что ему необходимо пройти через род и восстановить связь с Творцом, он теряет силы занимается суетой, навязанной социумом и говорит третий код: "Не могу ничего делать".

Единственно важное для человека действие - это проводить в мир любовь, то есть Творца. Когда он не дарит любовь, а вампирит у других, бессознательно отдавая её в пустоту в груди, наступает момент, когда ему недвусмысленно намекают, что пора вместо человека-минус становиться человеком-плюс.

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Утечка энергии, апатия, депрессия, нездоровье, безразличие к себе и миру - вот симптомы человека-минус. который должен дойти до дна родового уровня и, воссоединившись с Творцом, вернуться к миру с любовью в сердце.

Этот путь не прост, но другого здесь нет. Либо смерть без связи с Творцом, либо станешь проводником любви.

Мы всегда говорим не просто слова, а объясняем себе следующий шаг, но ум наш простые объяснения превращает в запутанные коды лишь бы почувствовать себя господином над телом и душой.

Если Ваши тело и душа страдают, а ум говорит такие фразы, то теперь Вы знаете, какие дальнейшие шаги Вам нужно сделать.опубликовано econet

© Марк Ифраимов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet