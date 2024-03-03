3 мощные техники усиления уверенности в себе

Головной мозг накапливает опыт для спасения тела от любой опасности. Поэтому он постоянно фиксирует все негативное и записывает неудачный опыт и ошибочные действия на подкорку. Такая функция мозга мешает укреплять самооценку и уверенность в собственных силах.

Хотите усилить уверенность в себе и в своих возможностях с помощью этих мощных и действенных трех техник? Конечно хотите! 3 техники повышения самооценки и уверенности в собственных силах работают и становятся мощными, только если вы их применяете - прочитать не достаточно.

3 психотехники для поднятия самооценки и уверенности в себе

Фальшивая нота, сыгранная неумело, — это просто фальшивая нота. Фальшивая нота, сыгранная уверенно, — это импровизация.

Бернар Вебер

Уверенность в себе - это высокая самооценка, подкрепленная действием.

Наш мозг заточен на то, чтобы накапливать опыт для спасения нашего тела от опасности. Именно поэтому он постоянно фиксирует негатив и записывает весь неудачный опыт, все наши ошибочные действия на подкорку. Чтобы в момент опасности достать и использовать. Эта функция мозга очень мешает укреплять самооценку и взращивать уверенность в собственных силах.

Нужно приложить усилия, чтобы приучить мозг искать подтверждения нашей силы, как основы для уверенности в себе. Для этого нужно убедить свое подсознание в собственной могущественности (от слова "могу"), в своей силе. Типа "мужик сказал - мужик сделал".

Именно, этим задачам и призваны служить эти 3 техники:

Практика 100 шагов

Или техника маленьких действий. С неё нужно начать тем, кто постоянно сомневается в собственных силах. Она развивает навык короткого расстояния между "задумал и "сделал". Берете типичный свой день и расписываете на 100 или больше простых действий. Встал с кровати. Заправил. Пошел в душ. Принял душ. Поставил чайник. Налил чай. Сел за стол.... Получается этакий чек лист. На следующий день, как только проснулись, берете эту инструкцию к действию и начинаете. Произносите: "Я сейчас встану с кровати", встаете. Круто, правда? Я сейчас пойду в душ. Идете. Я сейчас приму душ. Принимаете и так до конца дня. И так делаете неделю. Уверенность в своих силах, в том что все что я задумаю - сделаю, растет буквально по минутам.

Дневник Пифагора

Это техника накопления позитивных достижений. Заполняется в 2 этапа. На первом с семейным альбомом вспоминаете и записываете все значимые достижения и поводы для гордости из прошлого. На втором - каждый вечер в течение 3 месяцев минимум записываете все свои удачи, достижения и поводы для улыбки ежевечерне.

Включаем позитив

Создаем развилку в мозгу и заставляем ум ходить по колее позитива. Берем силу из первой техники и материалы из первой части дневника Пифагора - обозначаем в формате позитивного утверждения:

"Я могущественный человек. Все что я задумал я достигаю уверенно и быстро. Моя жизнь стоит того, чтобы жить." Или придумайте свой акцент, увеличивающий уверенность в собственных силах. Как только в голову лезут убеждения забирающие уверенность и силу (типа я неудачник, или я плохая мать), говорим внутренне СТОП и мысленно переключаем стрелку на новый путь - сосредотачиваем внимание на новой мысли и напитываем подсознание образами своего успеха из памяти.

Просто написано, да не очень просто сделать - нужна поддержка, забота, навыки самоподдержки и умение просить помощь вовне.

Какие из 3 техник уже являются вашей каждодневной практикой?опубликовано econet

Автор Александр Молярук

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