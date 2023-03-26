3 правила для счастливой жизни

Я часто вижу вокруг себя, как люди обесценивают то, что им дали. Неважно, что — внимание, вещь, деньги, отношения, поступок.

Год назад я написала этот текст. Если бы я была девушкой эзотерической, я бы написала «три практики благодарности». Но это, скорее, три правила здравого смысла.

3 правила здравого смысла

Правило первое: благодарите

Правило второе: правильно выбирайте дистанцию

Правило третье: ведите себя так, будто вас любят

Правило первое: благодарите

Я часто вижу вокруг себя, как люди обесценивают то, что им дали. Неважно, что — внимание, вещь, деньги, отношения, поступок. На самом деле мы никогда не знаем, каких сил стоит людям дать другому хоть что-то. Иногда это последние ресурсы. Вы никогда не знаете, как покупался и выбирался для вас «не тот подарок».

Как тяжело некоторым людям обнять друг друга или сказать добрые слова. Верьте в искренность и благодарите искренне, как за огромную драгоценность. Вы никогда не знаете, что там за кулисами. Как плачут люди, чьи усилия не были оценены. Как стыдно им, что не угадали и не угодили. Нам никто ничего не должен, и поэтому каждый добрый шаг в нашу сторону — величайшее богатство.

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Правило второе: правильно выбирайте дистанцию

Когда-то я была тем человеком, которому легче порвать отношения, чем внутри них выстроить границы, сказать «нет» или просто отдалиться. Мне было так больно, так страшно, я чувствовала такое бессилие, что предпочитала сбежать и потом оплакивать разрывы и справляться с болью.

Сейчас я знаю, что такое правильно выбранная дистанция. С некоторыми людьми вполне можно себе долго и плодотворно иметь дело, если отдалиться.

Инструменты большей дистанции: не очень часто общаться, не очень откровенно говорить, выбирать нейтральные темы, не оставаться вдвоем, не прикасаться, перейти в более формальные рамки. Многие и многие отношения могут существовать годами на более далекой и прохладной дистанции, нежели мы привыкли.

Дистанцируйтесь и вам не придется прибегать к конфликтам, тайному раздражению или саботажу для того, чтобы сбросить напряжение.

Правило третье: ведите себя так, будто вас любят

Ко мне в группы зачастую приходят люди, которые не верят в то, что их можно любить. Они шарахаются от комплиментов, объятий, подарков, помощи и любого внимания. Они в этом не виноваты, им трудно, но со стороны других их поведение выглядит избегающим и отстраненным. Такое поведение называется «контрзависимость». Больше всего на свете в этом случае мы можем хотеть хороших, теплых отношений с другими, и при этом вести себя так, будто нам никто не нужен.

Если вы «поиграете» в то, что вас любят, на минутку вообразив себе людей более безопасными, вы станете более теплым и открытым. Попробуйте реагировать на все из этой роли, а не из привычной. Вы начнете предлагать сами, соглашаться на предложение других и относительно спокойно переживать отказы.

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Не верите? Попробуйте! Инструменты новой роли: быть чуточку приветливее, давать больше обратной связи, улыбаться, решиться смотреть в глаза, на приглашения и предложения реагировать не смущенным молчанием, а «да, приду, я рад!» и воображать себе, что на самом деле от вас не хотят избавиться, а хотят с вами быть. Так тоже бывает, честно-честно.опубликовано econet

Автор Юлия Рублева

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