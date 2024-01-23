3 принципа гармоничных отношений

Идеально, когда оба партнера в семье придерживаются трех принципов. А что это за принципы, которые помогут отношения сделать счастливыми, читайте в статье.

Эти принципы помогают нам с мужем жить в гармонии. Возьмите себе на заметку и сможете наладить Ваши отношения.

1. ВСЕГДА есть за что поблагодарить.

2. ВСЕГДА есть за что похвалить.

3. ВСЕГДА есть за что извиниться.

Принципы счастливых отношений

Про благодарности и похвалу пишут много. Обсудим извинения?

В одном маленьком городе живут по соседству две семьи. Одни супруги постоянно ссорятся, виня друг друга во всех бедах и выясняя, кто прав, а другие дружно живут, без скандалов. Завидует строптивая хозяйка счастью соседки. Говорит мужу: — Пойди, посмотри, как им удается дружно жить.

Пришел тот к соседскому дому, притаился под открытым окном. Наблюдает. А хозяйка как раз порядок в доме наводит. Вазу дорогую от пыли вытирает. Вдруг звонок, женщина отвлеклась, а вазу поставила на край стола. Тут мужу что-то понадобилось в комнате. Зацепил он вазу, та упала и разбилась. «Ох, что сейчас будет!», — думает сосед под окном.

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Подошла жена, вздохнула с сожалением, и говорит мужу:

— Извини, дорогой. Я так неаккуратно вазу поставила. — Что ты, милая!Это ты меня прости, моя вина!Торопился и не заметил вазу. Ну да, ладно! Посуда бьется к счастью.

Больно защемило сердце у соседа под окном. Пришел он домой расстроенный. Жена к нему: — Ну что ты так долго? Посмотрел? — Да! — Ну и как там у них? — Просто у них все виноваты, а вот у нас все правы!

Всегда есть за что извиниться. Всегда.

Идеально, когда оба партнера в семье придерживаются трех принципов. Если сейчас это не так, начинать нужно с себя.

ВАЖНО при этом не посыпать голову пеплом, мол, виноватая я, накажи ты меня дуру неразумную.

БЕЗ самоуничижения, пожалуйста.опубликовано econet

Автор Светлана Неганова

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