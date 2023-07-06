3 признака, что мужчина к вам охладел

Ваш мужчина больше не пытается как-то приятно вас удивить или проводить с вами больше времени? А не это ли начало конца ваших отношений?

Часто женщины делают выводы, как к ним относится их мужчина, не утратил ли он интерес, исходя из того, есть ли у них интимная жизнь или нет. Да, безусловно, секс для мужчин действительно очень важен. Но иногда он может заниматься им с вами просто по привычке, без каких-либо особых чувств, а просто для удовлетворения своих физиологических потребностей. При этом он может действительно остыть к вам и больше не чувствовать той особой эмоциональной связи, которая была у него к вам раньше.

Когда ваш мужчина охладел к вам

Со временем это может привести к тому, что он потеряет интерес и к сексу с вами тоже. Ведь именно эмоциональная связь с любимым человеком делает секс с ним таким чувственным и желанным друг для друга. А если этого нет, то особого удовольствия интимная жизнь уже не будет приносить. Поэтому обратите внимание на признаки, которые могут указывать, что ваш мужчина охладел к вам.

1. Он перестал интересоваться вашей жизнью

Его больше не интересует, как прошел ваш день, чем вы занимались, а скучали ли вы за ним и даже просто банального вопрос "Как дела?" вы от него тоже не дождетесь. Ведь ему действительно все это уже просто не интересно.

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2. Он больше не прилагает никаких усилий

Если мужчина действительно остыл к вам и к вашим отношениям, то он и не будет прикладывать никаких своих усилий.

То есть, если вы вдруг поссорились, то он не будет думать, как решить этот конфликт, ведь ему просто уже все равно.

Или же на ваш вопрос относительно чего-то, он может ответить: "Делай что хочешь, мне все равно". И это вовсе не означает, что он просто так доверяет вашему мнению, что совсем не хочет обсуждать какой-то вопрос с вами - ему это просто неинтересно, вот и все.

То же самое касается и того, что ваш мужчина больше не пытается как-то приятно вас удивить или проводить с вами больше времени. Наоборот - он может стараться избегать возможности побыть вдвоем.

Ну разве, если это только не секс, и то после которого он все равно сразу отворачивается к стенке и засыпает. И вы понимаете, что все это было больше похоже на какой-то механический акт, чем проявление его любви к вам. А о том, чтобы поговорить или хотя бы просто пообниматься после интима - речь вообще уже не идет.

3. Он избегает любых разговоров о вашем совместном будущем

Если мужчина действительно заинтересован в своей любимой женщине, то он не против пообсуждать какие-то планы на их совместное будущее, ведь он действительно хочет, чтобы эта женщина была в этом будущем - для него это важно. Он может даже сам инициировать такие разговоры, но не обязательно, что это сразу будут планы о вашей свадьбе. Это также могут быть планы, например, поехать куда-то вместе отдыхать в ближайшее время или поехать познакомиться с его родителями, если он до сих пор вас им не представил.

Как только вы начинаете любой разговор о том, чтобы, например, куда-то вместе поехать ли еще о каких-либо общих планах, мужчина сразу меняет тему. Или начинает как-то размыто вам отвечать, чтобы избежать прямого ответа, например: "Давай не будем спешить и загадывать наперед"," Не знаю, как там будет ... "," Поживем-увидим". Это значит он не настолько заинтересован в вас, чтобы строить с вами какие-то планы на будущее. Ведь, возможно, он вас там просто не видит.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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