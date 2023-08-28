3 признака, что отношения с этим мужчиной вас разрушают

Когда женщина действительно влюблена и вступает в отношения с, как она думает, "мужчиной всей своей жизни", то она часто может достаточно долго не замечать тревожных сигналов в его поведении и отношении к ней.
Именно поэтому так важно быть очень внимательной и действительно видеть перед собой реального мужчину с которым вам, возможно, предстоит связать свою жизнь, а не какого-то выдуманного персонажа и сказочного принца, который спасет вас от всех бед и будете вы жить долго и счастливо.Поэтому, милые мои дамы, снимайте уже свои любимые розовые очки и посмотрите нет ли у ваших отношениях с мужчиной этих 3 основных признака того, что эти отношения вас разрушают, а не наоборот - делают вас действительно счастливой и гармоничной.
Если вы боитесь его реакции или того, что он вас бросит и уйдет, ведь он уже не раз вам этим угрожал за ваше "непослушание" и поэтому вы так и продолжаете во всем с ним соглашаться, даже если вам это и совсем не нравится – то это очень плохой сигнал.
Помните, что у здоровых отношениях вы, как и ваш партнер имеете полное право на собственное мнение и позицию относительно чего-либо. Вы имеете полное право выражать их и говорить твердое и уверенное "нет", если вам что-то не нравится и вы не хотите это делать по собственной воле.
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И если ваш мужчина действительно вас любит и уважает, то он не будет манипулировать вашими чувствами к нему и страхом потерять или как-то его обидеть в своих собственных целях и в том, чтобы как-то вас подчинить и заставить все делать только по его. А ведь другого мужчины, чем действительно любящего и уважающего вас, уверена, вам и не нужно.
Поэтому всегда смело и уверенно говорите все, что вас беспокоит, а не замалчивайте это. И тогда вы вместе сможете все решить и прийти к какому-то общему компромиссу. А иначе, в противном случае - вы рискуете превратиться просто в "удобное приложение" к вашему мужчине, которое, еще и ко всему этому вовсе не будет иметь права голоса.
Если это действительно так, то это еще один тревожный сигнал, ведь вы же не в рабстве и "крепостное право" уже давно отменили. Другой вопрос - если вы и сами не хотите и на шаг от него отступить. Тогда это уже означает, что вы упали в эмоциональную, а возможно, даже и физическую зависимость от него. И с этим без помощи хорошего квалифицированного психолога вам уже будет намного труднее справиться. Но помните, что выход всегда есть.
Если вы постоянно оправдываете его недостойное по отношению к вам поведение, например, то, что он все время вас обманывает, тогда, рано или поздно, но эти отношения полностью разрушат ваши самооценку и чувство собственного достоинства. Ведь со временем вы действительно поверите, что и не достойны лучшего отношения к вам.
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Поэтому будете соглашаться и на то, что уже есть. Но если ваш мужчина не меняется, хоть вы и просили его больше вам не лгать, тогда меняться нужно уже Вам. И начать с того, что не делать из него "такого как надо", а просто оставить его в покое и заняться собой и своей жизнью.
И вот тогда вы встретите того мужчину, который действительно будет вам подходить. А главное, который будет вас не разрушать, а наоборот - действительно любить и делать счастливой, чего я вам искренне желаю. Удачи!опубликовано econet
Автор Виктория Кирста
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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