3 признака, что отношения с этим мужчиной вас разрушают

Когда женщина действительно влюблена и вступает в отношения с, как она думает, "мужчиной всей своей жизни", то она часто может достаточно долго не замечать тревожных сигналов в его поведении и отношении к ней.

Именно поэтому так важно быть очень внимательной и действительно видеть перед собой реального мужчину с которым вам, возможно, предстоит связать свою жизнь, а не какого-то выдуманного персонажа и сказочного принца, который спасет вас от всех бед и будете вы жить долго и счастливо.Поэтому, милые мои дамы, снимайте уже свои любимые розовые очки и посмотрите нет ли у ваших отношениях с мужчиной этих 3 основных признака того, что эти отношения вас разрушают, а не наоборот - делают вас действительно счастливой и гармоничной.

3 признака того, что отношения действуют на вас разрушительно

1. Вы не можете ему ни в чем возразить

Если вы боитесь его реакции или того, что он вас бросит и уйдет, ведь он уже не раз вам этим угрожал за ваше "непослушание" и поэтому вы так и продолжаете во всем с ним соглашаться, даже если вам это и совсем не нравится – то это очень плохой сигнал.

Помните, что у здоровых отношениях вы, как и ваш партнер имеете полное право на собственное мнение и позицию относительно чего-либо. Вы имеете полное право выражать их и говорить твердое и уверенное "нет", если вам что-то не нравится и вы не хотите это делать по собственной воле.

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И если ваш мужчина действительно вас любит и уважает, то он не будет манипулировать вашими чувствами к нему и страхом потерять или как-то его обидеть в своих собственных целях и в том, чтобы как-то вас подчинить и заставить все делать только по его. А ведь другого мужчины, чем действительно любящего и уважающего вас, уверена, вам и не нужно.

Поэтому всегда смело и уверенно говорите все, что вас беспокоит, а не замалчивайте это. И тогда вы вместе сможете все решить и прийти к какому-то общему компромиссу. А иначе, в противном случае - вы рискуете превратиться просто в "удобное приложение" к вашему мужчине, которое, еще и ко всему этому вовсе не будет иметь права голоса.

2. Вы забыли о всех своих хобби и друзьях, ведь он не разрешает вам никуда без него ходить

Если это действительно так, то это еще один тревожный сигнал, ведь вы же не в рабстве и "крепостное право" уже давно отменили. Другой вопрос - если вы и сами не хотите и на шаг от него отступить. Тогда это уже означает, что вы упали в эмоциональную, а возможно, даже и физическую зависимость от него. И с этим без помощи хорошего квалифицированного психолога вам уже будет намного труднее справиться. Но помните, что выход всегда есть.

3. Вы постоянно ловите его на обмане, но все равно продолжаете закрывать на все это глаза, в надежде, что совсем скоро он изменится и станет таким "как надо"

Если вы постоянно оправдываете его недостойное по отношению к вам поведение, например, то, что он все время вас обманывает, тогда, рано или поздно, но эти отношения полностью разрушат ваши самооценку и чувство собственного достоинства. Ведь со временем вы действительно поверите, что и не достойны лучшего отношения к вам.

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Поэтому будете соглашаться и на то, что уже есть. Но если ваш мужчина не меняется, хоть вы и просили его больше вам не лгать, тогда меняться нужно уже Вам. И начать с того, что не делать из него "такого как надо", а просто оставить его в покое и заняться собой и своей жизнью.

И вот тогда вы встретите того мужчину, который действительно будет вам подходить. А главное, который будет вас не разрушать, а наоборот - действительно любить и делать счастливой, чего я вам искренне желаю. Удачи!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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