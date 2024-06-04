3 признака, что вы живете чужой жизнью

Проживание чужой жизни – психологическая проблема. Первый этап исцеления - это признание того, что жизнь, которой вы живете, вовсе не ваша. Дальше необходимо вернуть способность быть честным с собой, слышать свои истинные потребности и желания, уметь отличать свое от чужого.

Прожить чужую жизнь можно не только в драматическом триллере или фантастическом боевике, но и в самой что, ни на есть повседневной реальности. В основе тяжелейших личностных кризисов часто лежит воплощение навязанного жизненного сценария. Человек не осознает силы этого сценария, он просто почему-то знает, что «так надо» и по-другому быть не может. Он искренне не понимает, почему в его жизни происходят события, которых он не хотел, почему он страдает и почему собственные достижения не приносят радости. Все дело в том, что путь, по которому он идет не свой, а чужой.

Каково это жить чужой жизнью

Потребности, как стимул движения вперед

В основе любого нашего действия лежит некая потребность. Именно потребности толкают человека не те или иные поступки, если бы их не стало, то и необходимость в активной деятельности пропала бы. Реализуя свои истинные потребности человек, становится по-настоящему счастливым. Но так происходит не всегда, путь к осознанию собственных желаний может быть надежно заблокирован.

Тогда оказавшись отрезанным от личных ориентиров, человек начинает руководствоваться потребностями, позаимствованными у других людей, чаще всего у родителей или других старших родственников. На его жизнь накладывается семейный сценарий, в котором по полочкам разложены цели и мечты, но не свои, а чужие – «В нашем роду все служили и тебе пора», «И дед твой и отец врачами были, а значит….». Иными словами по наследству передается не только имущество, но и судьба.

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Опыт предков не единственное, что может подменять собой истинные потребности. К семейной истории прибавляются ценности навязанные обществом и средствами массовой информации. Ведь в каждом обществе принято что-то хотеть – квартиру или дачу, стабильную карьеру или троих детей. Таким образом, уже социум определяет цели, к которым должен стремиться человек. Но этот ориентир полностью лишен индивидуальности и очень похож на «среднюю температуру по больнице». Последние штрихи к портрету «идеальной чужой жизни» добавляют сюжеты, почерпнутые из книг и кино, образы героев и героинь, на которых так хочется стать похожим. В итоге человек ощущает чужие потребности как собственные, он делает выбор и заходит в тупик. Все вроде бы «как надо», а внутри пустота.

О том, что вы живете чужой жизнью можно догадаться по трем ощущениям

Безнадежность – вы прилагаете огромное количество усилий, но не можете вырваться из трясины повседневности и однообразия. Периодически возникают мысли о том, что другим более высокие результаты даются гораздо меньшей ценой. Каждый новый день утомительно похож на предыдущий, вы знаете, что будет завтра, через месяц, через год. Силы уходят как вода в песок, а достижения не задевают душу.

Периодически возникают мысли о том, что другим более высокие результаты даются гораздо меньшей ценой. Каждый новый день утомительно похож на предыдущий, вы знаете, что будет завтра, через месяц, через год. Силы уходят как вода в песок, а достижения не задевают душу. Тщетность и пустота – вас преследует чувство, что в целом мире никому нет до вас дела и не найти человека, способного вас понять. Профессиональная деятельность скучна и монотонна, общение с окружающими не приносит удовлетворения. Все это порождает мучительное чувство, что жизнь стремительно проносится мимо, а ваш вагон стоит на запасном пути.

Профессиональная деятельность скучна и монотонна, общение с окружающими не приносит удовлетворения. Все это порождает мучительное чувство, что жизнь стремительно проносится мимо, а ваш вагон стоит на запасном пути. Необходимость перемен – вы чувствуете, острую необходимость что-то изменить и в глубине души понимаете, что есть другая жизнь, наполненная яркими красками и энергией. Ее блага не даются потом и кровью. В ней человек достигает своих целей легко и естественно и это приносит ему радость. Однако на фоне осознания необходимости перемен отсутствует понимание того, в какую сторону нужно идти и не станет ли за поворотом еще хуже.

Жить чужой жизнью можно по-разному

На первый взгляд такая картина может ассоциироваться с психологическим портретом полного неудачника, но в данном случае это не так. Наоборот люди, не живущие собственной жизнью, часто достигают значительных материальных и социальных высот. Ведь установки, по которым они идут к своим целям, вложили в их головы люди, точно знающие «как надо». Внешне их жизнь выглядит очень благополучно, но это благополучие не дает внутреннего удовлетворения. Наравне с достижениями неумолимо растет душевная пустота. Со временем она превращается в огромную черную дыру, в которую улетают все радости и печали. Только дыра от этого не заполняется, а требует еще. Человек начинает крутиться как белка в колесе, покорять новые вершины, однако все его свершения отправляются туда же, в пропасть нереализованных и неосознанных личных желаний. Психика дает сигнал, что снова получила что-то не то и чувство тщетности происходящего возрастает.

Это состояние часто оправдывается утверждением о том, что человек так устроен, что ему постоянно чего-то не хватает. Это «что-то» обычно связывается с деньгами. Человек начинает стремиться заработать как можно больше, украшает свою жизнь развлечениями и поездками, знакомится с новыми людьми, самосовершенствуется, но и это не приносит радости. Он просто делает то, что ему не интересно, ради того чтобы получить то чего он на самом деле не хочет.

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Грустно?

Но это далеко не самый плачевный результат проживания не своей жизни. Вместо реализации чужих желаний человек может начать скатывается в зависимость и заполнять черную дыру едой, алкоголем, наркотиками. Измененное состояние сознания еще дальше уводит его от понимания своих истинных потребностей и от страдания по несбывшейся мечте. В ином случае он может заполнять пустоту не достижениями, а проблемами. Такие люди всегда при деле, у них постоянно что-то случается и времени на саморефлексию и переживания просто не остается. Хроническая суета заглушает боль, и жизнь становится более или менее терпимой.

Еще одна категория людей продвигается дальше и начинает действительно что-то менять. Однако непреодолимым препятствием на их пути становится иллюзия о том, что нечто новое обязательно сделает их жизнь лучше. Их личные истории пестрят свежими впечатлениями, переездами, сменами профессий, свадьбами и разводами. Но вопрос о том «Как изменить жизнь?» всегда остается для них актуальным, и достижение удовлетворения становится невозможным. Для реальных изменений внешних перемен никогда не оказывается достаточно, нужны трансформации во внутреннем мире.

Последствия жизни по чужому сценарию

Проживание не своей жизни не проходит для человека бесследно. Оно приводит к тяжелейшей деформации его личности и накладывает негативный отпечаток на поведение, мышление и способ жить в целом. Таких людей можно выделить по следующим характерным признакам:

Необоснованная критика окружающих – их постоянно раздражает то, как живут другие люди. Причем критерии для раздражения могут быть противоречивыми – «Брат из командировок заграничных не вылезает, а сестра на памперсах помешана». И то и другое плохо. Увлеченные профессиональным развитием люди для них бессердечные карьеристы, живущие в свободном графике – бездельники, а те, кто выращивает на своем участке самые красивые розы, вообще непонятно чем занимаются. За этой критикой, как правило, стоит обычная зависть к тому, что все эти люди знают, чего они действительно хотят и умеют управлять собственной жизнью.

Скука – эти люди скучают везде, в офисе, на вечеринке, в увеселительной поездке и в любом другом месте. Отсутствие интереса к происходящему часто указывает на такое коварное расстройство как депрессия, характерное для людей находящихся в плохом контакте со своим эмоциональным миром. А так же на то что человек не нашел в этой жизни своего места и пытается поудобнее устроиться на чужом. А значит и все происходящее, все окружающие его люди, места и события чужды для него и не способны вызвать искреннего душевного отклика.

А так же на то что человек не нашел в этой жизни своего места и пытается поудобнее устроиться на чужом. А значит и все происходящее, все окружающие его люди, места и события чужды для него и не способны вызвать искреннего душевного отклика. Выбор максимально сложного и запутанного пути к цели – если они что-то задумают, то обязательно начнут реализовывать это наиболее долгим, затратным и малоэффективным способом. Это будет целый план военных действий, с множеством обходных путей и ловушек, которых без труда можно было бы избежать. А если кто-то скажет им, что все можно было сделать гораздо проще – они обидятся.

Это будет целый план военных действий, с множеством обходных путей и ловушек, которых без труда можно было бы избежать. А если кто-то скажет им, что все можно было сделать гораздо проще – они обидятся. Преклонение перед формальными критериями успеха – конечно материальные блага нужны всем, но человеку, идущему к собственной цели их обычно недостаточно. Он получает удовлетворение от того что делает и наслаждается самим процессом. Это состояние недоступно людям, живущим по чужому сценарию, как бы ни был значителен их успех, он никогда не приносит истинной радости, а общепринятых внешних критериев успешности всегда оказывается мало.

Он получает удовлетворение от того что делает и наслаждается самим процессом. Это состояние недоступно людям, живущим по чужому сценарию, как бы ни был значителен их успех, он никогда не приносит истинной радости, а общепринятых внешних критериев успешности всегда оказывается мало. Максимальные усилия на фоне достаточно скромных результатов – реализовывать чужую мечту всегда очень сложно. Этот процесс не затрагивает внутренних потребностей и не побуждает энтузиазма. Человек, живущий по чужому сценарию, всегда идет к цели все через преодоление, призывая на помощь титанические волевые усилия. А это делает его путь к успеху максимально сложным и утомительным.

Этот процесс не затрагивает внутренних потребностей и не побуждает энтузиазма. Человек, живущий по чужому сценарию, всегда идет к цели все через преодоление, призывая на помощь титанические волевые усилия. А это делает его путь к успеху максимально сложным и утомительным. Привычка выбирать безопасные тропы – сделать невозможное реально только ради того чего искренне желаешь. Потому человек, воплощающий чужую мечту, стремится сократить все возможные риски. Он как будто заранее знает о том, что результат все равно его не устроит, так зачем ради него подвергать опасности существующее положение вещей.

Цена ускользающей жизни?

Стоит заметить, что это состояние не статично, если оставить его без внимания, то оно обязательно получит развитие. На смену безысходности придет безразличие. Тогда даже те вещи, которые интересовали ранее, перестанут вызывать, какой бы то ни было душевный отклик. Сохранившиеся увлечения примут форму навязчивости, когда человек делает что-то не, потому что хочет, а потому что это зачем-то надо. Планка его достижений снизится до совершенно посредственных результатов. Он начнет жить по инерции и смирится с повседневностью. Постепенно мысль о том, что рано или поздно это закончится, начнет приносить облегчение.

Как исправить ситуацию?

Проживание чужой жизни – это не приговор, а психологическая проблема, с которой можно работать. Первым шагом к исцелению является признание того, что жизнь, которой вы живете не ваша. Вторым шагом будет возвращение способности быть честным с собой, слышать свои истинные потребности и желания, уметь отличать свое от чужого. Это уже сложнее, потому что многие их этих потребностей давно были вытеснены в сферу бессознательного и их место заняли навязанные двойники. Распознать такую подмену порой бывает очень и очень сложно. Потому этот этап лучше пройти при поддержке квалифицированного специалиста – психолога или психотерапевта.опубликовано econet

Автор Ирина Никнютьева

фото ©Andrea Torres Balaguer

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