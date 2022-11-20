3 способа укрепить ДОВЕРИЕ родителей к ребенку

Предприниматель и писатель Гари Вайнерчук считает, что родительские стратегии, которые мы превозносили все эти годы, оказались совершенно неэффективными, и вот почему

Моя мама невероятно доверяла мне в детстве. Но правда состоит в том, что большинству детей все же не так повезло. К примеру, большое влияние на воспитание детей оказывает фактор комплекса неполноценности их родителей. Что совсем не лучшим образом сказывается на будущем ребенка.

Как укрепить доверие между ребенком и родителем

Поддержка вместо давления

Комплименты, основанные на заслугах (и наказание)

Для каждого ребенка свое воспитание

Заключительные мысли

Родители отправляют своих детей в модные колледжи лишь из-за желания похвастаться перед друзьями: «О, а Рикки учится в Принстоне».

Они рассказывают о том, как «работают в поте лица», чтобы заплатить за бейсбольный лагерь своего ребенка. Но правда заключается в том, что их сын вынужден был поехать в этот лагерь лишь потому, что они хотели похвастаться: «Джонни получил бейсбольную стипендию».

Они поднимают свою самооценку благодаря достижениям своим детей. И это негативно сказывается на поведении ребенка.

Моя мама обладала невероятной уверенностью в себе. Ей было все равно, что другие родители подумают о ней или обо мне.

В настоящее время, если ученик получает в школе тройки и двойки, но при этом имеет успешный бизнес в интернете, к нему будут относиться как к гению.

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Но когда я учился в школе, все было по-другому. В те времена, если ребенок получал плохие отметки в школе, он считался неудачником. Тогда это было общепринятой мудростью.

Вот почему я отдаю должное своей маме.

Ей было все равно, что другие родители думают обо мне, хотя мой дневник пестрел двойками и тройками и я постоянно становился объектом насмешек среди родителей других детей.

Моя мама сохраняла спокойствие, что и позволило ей вырастить меня настоящим победителем по жизни – причем самым большим в моей школе.

Вот как она это сделала:

1. Поддержка вместо давления.

Мои родители всегда поддерживали мои амбиции. При этом они никогда специально не «заставляли» меня двигаться в каком-либо направлении.

Существует большая разница между «поддержкой» и «принуждением».

Поддержать — это значит дать ребенку разрешение на исследование. Это значит дать ребенку удочку, чтобы он сам смог наловить рыбы.

Если ваш ребенок в юном возрасте самостоятельно продает обувь или лимонад, занимается бейсболом, футболом, творчеством или чем-нибудь еще, все, что вам нужно сделать, это просто поддержать его.

В юношеском возрасте я продавал цветы. И еще я зарабатывал каждые выходные, продавая бейсбольные карточки.

Мои родители поощряли меня в исследовании этой стороны моей личности.

Вы можете записать своего ребенка в театральную, музыкальную, художественную школу или куда-то еще, чтобы посмотреть, нравится ли ему это или нет.

Но вы не должны отдавать своих детей принудительно в какие-либо секции лишь ради того, чтобы поднять свою самооценку как родителя.

Мои дети еще маленькие. Так что сейчас я только и занят тем, что слушаю. Наблюдаю. Вижу, к чему они тянутся, что позволяет мне создать, так сказать, «вспомогательную инфраструктуру» вокруг того, чем они будут заниматься позже.

У меня нет никакого намерения навязывать им что-либо. Даже занятие предпринимательством.

2. Комплименты, основанные на заслугах (и наказание).

Моя мама не просто слепо поддерживала все, что я делал. Когда я делал что-то не так, меня наказывали. Каждый раз, когда я получал плохие оценки, меня наказывали.

Но дело в том… что моя мама не заставляла меня чувствовать себя ничтожеством только из-за того, что я плохо учусь. Она говорила, что за каждую плохую отметку нужно «заплатить» определенную цену. И я платил эту цену, если получал двойку или тройку.

В наши дни многие родители либо перехваливают своих детей, либо вообще их лишают какой-либо похвалы в надежде, что это сделает «голоднее».

Мама хвалила и делала мне комплименты только по заслугам.

Когда я в девятилетнем возрасте открыл дверь пожилой женщине в «Макдональдсе», мама отреагировала так, как будто я выиграл Нобелевскую премию мира.

Она не скупилась на похвалу, если я это действительно заслуживал. И это, безусловно, было ее хорошей человеческой чертой.

И при этом она считала меня ответственным за плохие оценки, которые я получал.

3. Для каждого ребенка свое воспитание.

Это довольно забавно, что так много родителей воспитывают каждого из своих детей совершенно одинаково.

Родители воспитывали моих братьев и сестер по-разному. При выборе метода воспитания они, прежде всего, отталкивались от наших индивидуальных характеристик и предпочтений.

Контекст — это все. Особенно, когда дело касается воспитания.

Например, я был самым старшим. Таким образом, мне нужно было придерживаться определенного стандарта, чтобы стать «путеводной звездой» для младших братьев и сестер.

Мой младший брат ЭйДжей был способным учеником, поэтому к нему в этом плане предъявлялись более высокие требования, чем ко всем остальным детям из нашей семьи.

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Заключительные мысли

В детстве я полностью соответствовал клише «хороший ребенок». Я никогда не употреблял наркотики. Я даже сигарету не выкурил. Посетил всего семь школьных вечеринок за всю свою жизнь. И не гонялся за девушками.

Я работал каждую минуту и дружил со всеми.

И все это во многом благодаря родительскому воспитанию.

Но позвольте мне прояснить: у меня нет никакого интереса рассказывать родителям, как им воспитывать своих детей.

Если я не знаю ничего ни о ваших детях, ни о вас самих, я не смогу дать вам никакого полезного совета.

Но реальность такова, что родительские стратегии, которые мы превозносили все эти годы, оказались совершенно неэффективными.

Я искренне верю, что будущие поколения будут смотреть на родителей этого поколения, как на самых худших из всех времен. Вот почему я каждый день думаю о том, какое мне выбрать поведение, как родителю.

И мне не кажется, что большинство родителей поступают таким же образом.опубликовано econet.ru.

Gary Vaynerchuk

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