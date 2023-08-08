3 установки счастливой женщины

Внутренняя красота и уверенность - это то, что очень важно для счастья. Поэтому как можно чаще повторяйте про себя эти установки и тогда Вы точно станете и почувствуете себя счастливой женщиной.

Счастливая женщина

1. «Я очень ценна и я уже полноценная личность и просто прекрасная женщина. Я это знаю и я в это искренне верю»

Вам важно понять, что Вы уже полноценны и прекрасны такими, как Вы есть. Да, каждому из нас всегда есть куда двигаться вперед, куда развиваться и самосовершенствоваться. Но при этом Вы должны четко понимать, что, например, для того, чтобы чувствовать себя полноценной личностью уже сейчас - Вы не обязаны с кем-то встречаться и обязательно быть в отношениях с мужчиной.

Не это делает Вас полноценной и счастливой женщиной, а ваше внутреннее состояние покоя, расслабленности и гармонии. Важно наладить прежде всего отношения с самой собой, а уже только тогда вступать в отношения и с мужчиной. Счастье у Вас самих, только найдите и откройте его в себе.

2. «Беспокойство и страхи мешают мне объективно воспринимать реальность. Так что нужно просто расслабься и довериться Вселенной (Богу/Высшему разуму)»

Очень важно уметь вовремя расслабляться и отпускать ситуацию. Также важно объективно воспринимать реальность и ничего лишнего себе не додумывать. А для этого нужно прежде всего избавиться от своих страхов, большинство из которых, кстати, так никогда и не осуществится, и своей постоянной тревоги о будущем.

Научитесь концентрировать свое внимание только на своем настоящем, на том, что с Вами происходит "здесь и сейчас". Делайте все, что в Ваших силах, но и умейте принимать то, что изменить Вам уже не под силу. Помните, что все делается именно для Вас и главное - с пользой для Вас.

И даже если сейчас Вы этого не понимаете и не видите, то со временем все станет на свои места. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь путешествием под названием жизнь, а еще делайте её как можно ярче и интереснее - это точно в Ваших силах.

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3. «Не нужно слишком зацикливаться и заморачиваться. Да, я могу не всем нравиться. Но это вовсе не означает, что со мной что-то не так. Ведь в нужный момент я обязательно встречу своего родного и любимого человека»

Да, вы не всем будете нравиться и это факт. Но зачем Вам вообще всем нравиться? Поверьте, тому, кому будет надо, а именно вашему любимому и родному человеку, которого Вы в скором времени обязательно встретите, если еще не встретили, Вы точно понравитесь именно такой, какой Вы есть, то есть со всеми вашими плюсамии минусами, как и, в принципе, он Вам.

Поэтому выше нос, ведь у Вас все хорошо и все еще впереди. А сейчас Вы проживаете один из самих лучших периодов своей жизни - период глубокого познания и понимания самой себя. И помните, что женская красота больше всего расцветает именно от счастья и любви.

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Ведь когда женщина расслаблена, то она может в полной мере проявить всю свою женскую красоту - как внешнюю, так и внутреннюю . И вот тогда она раскроется, как прекрасный цветок.

Поэтому, если Вы сияете изнутри, если Вы уже счастливы и живете в состоянии полной гармонии и любви к себе и этому миру и всему живому в нем, вот только тогда Вы начнете уже и снаружи привлекать сотни взглядов и в результате получите еще больше счастья и любви от других, в том числе и от мужчин.

Ведь именно внутренняя красота и уверенность - вот, что действительно очень важно для счастья. Поэтому как можно чаще повторяйте про себя эти установки или можете называть их мантрами или аффирмациями и тогда Вы точно станете и почувствуете себя очень счастливой женщиной! Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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