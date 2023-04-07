30 странных фактов о женской психологии

Эти факты о женской психологии могут показаться вам странными или выдуманными. Удивительно то, что это, чистая правда, подтвержденная экспериментально. Читайте, удивляетесь и не переставайте восхищаться женщинами.

На этих прямых и очевидных примерах видно, насколько женская психика и психология отличается от мужской. Встает вопрос неужели, при терапии психологи могут использовать универсальные приемы, подходящие и мужчинам и женщинам. Или нужно изобретать две новые психологии: мужскую и женскую. И при работе с клиентом выбирать метод руководствуясь его полом.

70% женщин используют молчание для выражения боли, и еще 29 интересных фактов

1. Женщинам высоким IQ труднее найти себе пару. Интеллигентные женщины скорее останутся одинокими, чем будут жить с неподходящим человеком.

2. Согласно некоторым исследованиям, 70% женщин используют молчание для выражения боли.

3. Женщины могут понимать и читать эмоции лучше, чем мужчины.

4. Любимая песня женщины расскажет вам о ее чувствах больше, чем ее слова.

5. Когда женщина рассказывает вам о своих проблемах, это не значит, что она жалуется. Это просто значит, что она тебе доверяет.

6. По мнению исследователей, женщины, которым показывают идеальные и совершенные тела, обычно снижают свою самооценку.

7. Женщины выглядят более привлекательно, когда они фертильны.

8. Женщины склонны больше думать о тех, кто их игнорирует, чем о тех, кто постоянно с ними разговаривает.

9. Женщины больше способны к эмпатии и сопереживанию.

10. Женщины более эмоциональны по сравнению с мужчинами.

11. Женщины чаще говорят: "мне очень жаль", потому что они чаще думают, что сделали что-то не так.

12. Согласно исследованиям, женщины лучше справляются с многозадачностью, чем мужчины. Например, домашние дела: приготовление пищи, уборка, дети, макияж, фитнесс.

13. Женщины лучше, чем мужчины, запоминают лица.

14. Женщины справляются со стрессом, присоединяясь или общаясь с другими людьми Мужчины, любят снимать стресс алкоголем и драками.

15. Мужчины общаются, оскорбляя друг друга, но на самом деле они этого не имеют в виду. Женщины общаются, делая комплименты друг другу, и тоже не имеют этого в виду.

16. Все женщины имеют свой собственный мир мечты. Они мечтают, что в один прекрасный день, он станет правдой.

17. Когда девушка задает тебе вопрос, лучше просто сказать ей правду. Скорее всего, она спрашивает вас, потому что она уже знает ответ.

18. Женщины склонны больше спорить с тем, кто им дорог. А если нет, вы им просто не интересны.

19. Женщин больше привлекают мужчины, которые обращают на них внимание, те, кто помнит подробности о них без необходимости напоминать.

20. Женщины имеют в два раза больше болевых рецепторов на своем теле, чем мужчины, но гораздо более высокую переносимость, чем мужчины.

21. Женщины лучше запоминают лица хорошеньких девушек, потому что они рассматриваются как потенциальная угроза для них.

22. Исследование показало, что пышные женщины могут быть более умными, чем тощие женщины из-за жирных кислот в их бедрах, которые улучшают их умственные способности.

23. Женщины, обожают поцелуи.

24. Женщины, как правило, влюбляются в тех, кто говорит грубости и ведет себя как «плохой мальчик».

25. Женщины жаждут секса больше, чем мужчины.

26. Женщинам требуется больше времени, чтобы принять решение но как только они приняли решение, его уже не изменить.

27. Юмор связан с интеллектом именно поэтому большинство женщин, как правило, привлекают мужчин с хорошим чувством юмора.

28. В жизни каждой девушки есть мальчик, которого она никогда не забудет.

29. Игнорирование ее-это всего лишь обучение ее тому, как жить без тебя. Вы думаете, что она страдает, в то время как все это время она приспосабливается.

30. Женские глаза говорят о многом, и это дверь в ее сердце.опубликовано econet

Автор Евгений Богомолов

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