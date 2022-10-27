Помимо чистой воды, ученые рекомендуют обязательно пить 8 напитков, содержащих витамины и полезные для нашего здоровья вещества

Как известно, наш организм на 60% состоит из жидкости. Вода обогащает наши клетки кислородом, обновляет их, препятствует ожирению. Но важно не только, чтобы мы пили необходимые 2, 5 литра в день, но что мы пьем. Помимо чистой воды, ученые рекомендуют обязательно пить 8 напитков, содержащих витамины и полезные для нашего здоровья вещества.

Список полезнейших напитков

1. Чай из мяты. Он снимает усталость, тонизирует, укрепляет сон и нормализует пищеварение.

2. Зеленый чай с антиоксидантами и флавонидами укрепляет сердечно-сосудистую систему и кости, защищает от рака.

3. Ореховое молоко содержит много аминокислот, борется с «нехорошим» холестерином и заботится о вашей сердечно-сосудистой системе.

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4. В томатный сок входит ликопен, который помогает бороться с раковыми заболеваниями.

5. Апельсиновый сок повышает иммунитет, снимает усталость и заряжает бодростью.

6. В клюквенном морсе содержится бензойная кислота, благодаря чему он действует как антибиотик.

7. Какао и горячий шоколад, содержащие серотонин, известный как гормон счастья, сделают вас немного счастливее, поднимут настроение и избавят от головной боли.

8. Витграсс, приготовленный из ростков пшеницы, содержит много минералов и большинство известных науке витаминов. Имеющиеся в его составе антиоксиданты приостанавливают старение. опубликовано econet.ru

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