4 фразы, которые перекрывают энергию изобилия

Речь влияет на нашу жизнь больше, чем мы думаем. И те слова, которые произносятся, могут благоприятно повлиять на события, а могут, наоборот, незаметно создать дополнительные трудности. Вот четыре обычных фразы, которые мешают нам "подключиться" к потоку энергетического изобилия.

Мы часто воспринимаем изобилие, как что-то, связанное с достатком, материальным благополучием. Но это понятие на самом деле намного шире. Изобилие пропитывает нашу жизнь достатком и в финансовой (без нее никак), и в личной, и в физиологической, и в ментальной сферах. Разум может представить изобилие в виде потока, предоставляющего нам помощь в разных ситуациях (это особенно необходимо и важно, когда идёт чёрная полоса).

Как улучшить качество жизни?

Ответ лежит на поверхности: имеет смысл для начала подкорректировать своё мышление. И, чтобы запустить в действие правило успешности потока, имеет смысл более серьезно относиться к своей обыденной речи. Ведь то, что мы произносим ежедневно, может направить к нам поток изобилия в виде положительной энергии или создать на его пути препятствие. Решать только вам.

Если вы применяете следующие фразы, у вас будут сложные отношения с собственным благополучием.

1. «Я попытаюсь»

Проанализируйте, насколько часто вы произносите данную фразу в разных ситуациях? Например, вас приглашают на праздник, а вы говорите в ответ «Я попытаюсь прийти», прекрасно зная, что совсем не собираетесь этого делать. Вот эта автоматическая форма ответа «Я попытаюсь» на призыв, просьбу или приглашение направляет к вам энергию невовлеченности, невозможности контактировать с чем-то, и с изобилием - тоже.

Невовлеченность - мощная энергия, влияющая на всё, что случается в жизни. Всё во вселенной - это энергия. И когда вы говорите: «Я попытаюсь», не желая возлагать на себя дополнительные риски, вы в это время проходите мимо своих возможностей добиться успеха.

Как можно встать на путь к изобилию и успеху? Важно начать что-то делать, иногда даже рисковать, быть готовым принять даже отрицательный результат. Если идти таким путем, со временем вас начнут посещать новые идеи, которые будут продвигать вас в направлении того, чего вы реально жаждете, параллельно с потоком энергии, а не против него.

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2. «Не стоит благодарности»

Умеете ли вы правильно реагировать, когда вас от души за что-то благодарят? Когда вы преуменьшаете, принижаете то, что сделали, такой ответ воображаемым обвалом падает в ваш энергопоток и мешает его нормальному движению. Фраза «Не стоит благодарности» заставляет вас отказываться от позитивной энергии, которую дарит вам данный человек. Вы ведь сами утверждаете, что не заслуживаете её… Говорите в ответ «Пожалуйста», «Спасибо за добрые слова» или что-то в этом роде.

3. «Это нечестно»

Мы применяем такую фразу в форме реакции на то, что имеет место в нашей жизни. Эти слова заключают целый комплекс эмоций: обиду, растерянность, бессилие. Вы планомерно трудитесь над достижением того, чего хотите, и на пути к цели, безусловно, станут встречаться и успех, и провалы. Мы нуждаемся и в первом, и во втором, чтобы извлекать полезный опыт из своих ошибок. А вслух реагируя словами вроде «Это нечестно» («это несправедливо»), вы только притягиваете к себе отрицательное внимание и отрицательную энергию. Успешные люди, стремящиеся к изобилию, такие формулировки не применяют.

Жизнь во многом несправедлива, это нужно принять. А успешность выковывается именно в трудностях и противостоянии им. Спокойное отношения к поражениям, умение делать выводы, способность к поиску новых решений принесут гораздо больше практической пользы, чем стенания и жалобы в виде фразы «Это нечестно».

4. «Лучше бы мне поступить иначе»

Такая фраза буквально пропитана энергетикой сожаления. Она символизирует внутренний тупик, бессилие и незнание, куда двигаться дальше. Применяя постоянно эту формулировку, вы притягиваете в свою жизнь всё со знаком «минус». Фраза буквально лишает энергии и не позволяет осуществлять контроль над событиями. Она не позволяет разглядеть потенциальные возможности, так как вы через это самое «Лучше бы мне поступить иначе» постоянно обращаетесь назад, прокручивая снова и снова свой промах или провал. Движение должно быть только вперед, а то, что произошло вчера, пусть там и останется.

Попробуйте исключить из употребления эти фразы, дайте возможность энергии изобилия войти в вашу жизнь. Ведь изменить что-то к лучшему бывает очень просто. Главное – меньше винить внешние обстоятельства, а больше заниматься собой. И вы увидите, что события начнут меняться к лучшему.опубликовано econet

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