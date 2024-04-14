4 правила женщин без возраста

Отношение к жизни отражается на том, как женщина выглядит и на том, как ее воспринимают окружающие. Молодость прекрасна и притягательна априори. Но молодая женщина часто только притягивает восхищенные взгляды, но не искренние симпатии других людей. Есть такая магнетическая привлекательность, когда к вам тянутся окружающие. И это не зависит от возраста.

Вступая в средний возраст, женщина обретает то лицо, которое отражает ее жизненный опыт. Пережитые эмоции пролегли тонкими морщинками. Их мы старательно убираем при помощи различных ухищрений и косметических средств. Но то, что внутри, изменить невозможно. И с годами внешние вмешательства не подарят нам молодой и цветущий внешний вид. А взгляд? Как много он может поведать о своей обладательнице…

4 навыка зрелой женщины, которые стирают ее возраст

Некоторые женщины ставят на себе крест и говорят, что они «старые» в 45 лет или даже в 39. А другие стремятся прожить насыщенную и яркую жизнь независимо от того, какова дата рождения в их паспорте.

Вот в чем тайна притягательных зрелых дам, которыми восторгаются все вокруг? Они пользуются следующими принципами.

1. Беречь себя

Сегодня принято ориентировать свою жизнь исключительно на успех. Мы вкалываем ежедневно до позднего вечера, живем в постоянном стрессе. В результате организм изнашивается скорее в этой гонке за место под солнцем. С годами полезно отыскать разумный баланс между «хочу» и «могу». И зрелая женщина не станет работать на износ ради какого-то признания или социального статуса. Она бережет свои ресурсы.

2. Следить за тем, что произносим

Принято считать, что все без исключения женщины воспринимают старение как что-то негативное.

Но зрелая дама обладает массой преимуществ перед более молодыми «сестрами». Она более рассудительна, мудра, опытна. И никогда не рассуждает вслух о себе критично.

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3. Безоговорочно любить свое тело

В определенном возрасте тело перестает быть по-девичьи подтянутым, упругим. От физиологии никуда не деться. И мы начинаем замечать мало привлекательные и очень огорчительные провисания, морщинки, складки в определенных местах.

Но фокусирование на возрастных изменениях может ухудшить отношение к себе. Важно принять свое физическое старение и стараться по возможности поддерживать тело в тонусе. Тогда визуальные изменения теряют свою важность. Они становятся не такими уж драматичными. Важно сосредоточиться на том, чтобы доставлять своему телу удовольствие и радость. Можно начать ходить в бассейн, заняться йогой или дыхательными практиками. И тогда ваше тело будет вас только радовать.

4. Здоровое любопытство и личностный рост

В мире еще столько непознанного и интересного! С годами головной мозг уже не так восприимчив для свежих знаний, информации (вы, наверно, обращали внимание, что становится намного сложнее изучать иностранные языки). Но мозг отлично настроен для создания связей.

Притягательные женщины жадные до жизни, открыты для всего нового и интересного. Они практикуют личностный рост и не останавливаются на достигнутом. В этом их главный секрет.опубликовано econet

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