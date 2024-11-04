4 причины уйти от того, кто сделал подлость

Если вам сделали плохо - вы прощаете. И уверены, что делаете правильно: теперь отношения с обидчиком пойдут на лад, он всё осознал, вы проявили великодушие и душевную широту. На самом деле с этим человеком уже не следует иметь никаких взаимоотношений.

Если человек вам сделал пакость, а вы его простили, надо ещё одно важное дело сделать. Отойти от этого человека как можно дальше и не иметь с ним никаких отношений.

Если вы простили того, кто вам сделал подлость, уходите скорее

Простили - прекрасно! Очень великодушно с вашей стороны. Только он вас не простил, вот в чем дело.

Теперь вы знаете про этого человека плохое, правильно? Вы увидели его темную сторону, поняли, на что он способен и можете другим рассказать.

Вы не собираетесь никому рассказывать! Но он судит по себе и боится. А страх порождает ненависть. Прощенный за подлость человек вас ненавидит за то, что вы знаете.

И подлость он сделал умышленно. Понимал, что делает и зачем. Значит, с самого начала он без всякого повода с вашей стороны вам нанёс удар. Он без причины сделал вам зло. Вот такова его натура. А теперь у него есть причина - вы его изобличили.

Ваше великодушное прощение сильно контрастирует с низким поступком человека. Вы понизили его самооценку своей добротой. Это тоже ему неприятно. Кем вы себя возомнили, раз вздумали прощать?

Вы кажетесь безопасным обьектом. Раз вы такое злое дело простили, такую низость, вы безответный и мягкотелый. И можно ещё раз вас проучить. Вы же все равно ничего не сделаете!

И тот, кто без причины сделал вам подлость, будет снова нападать и наносить удары. К сожалению. Так что простили, забыли, помирились, а теперь шапку в руки и подальше от него!

Лермонтов был прекрасный поэт. Но его на дуэли убил Мартынов, это все знают. Лермонтов над Мартыновым издевался и карикатуры непристойные на него рисовал. Это тоже все знают. Мало кто знает, что родители Мартынова и его юная сестра доверили другу семьи, Лермонтову, передать Мартынову пакет с дневником сестры, в котором она свои душевные излияния записывала, и с письмом от мамы с папой.

Лермонтов пакет не передал. Сказал, что грабители напали и украли пакет. Но триста рублей, которые были в пакет вложены, отдал Мартынову из своего кармана. Очень благородно!

Только про триста рублей поэт никак узнать не мог. Только вскрыв письмо, мог он их обнаружить. Как-то он не подумал об этом.

И современники пишут, что Лермонтов просто провёл весёлый вечер с друзьями-офицерами, которым читал комично излияния девушки и письмо родителей Мартынова. Развлекал публику таким способом во время застолья. Вскрыл пакет и веселил знакомых чужими тайнами.

А потом или потерял письмо, или во время застолья оно пришло в негодность; винные пятна, размытые чернила, карикатуры разные…

Мартынов был доверчив и не понял, что случилось.Поверил, за деньги поблагодарил. А родители его отлично поняли.

Мартынов был не в обиде и простодушно продолжал дружить с Лермонтовым, забыв инцидент. Он-то забыл, да нечистая совесть Лермонтова не давала тому забыть случившееся. Возможно, потому он и начал терроризировать насмешками простодушного своего товарища. И кончилось все очень плохо.

Так что простили низость, подлость, неблаговидный поступок - и отлично. А теперь отойдите подальше. Как можно дальше.

Потому что вы, может, и простили. Но вас не простит тот, кто причинил зло.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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