4 причины уйти от того, кто сделал подлость

Если вам сделали плохо - вы прощаете. И уверены, что делаете правильно: теперь отношения с обидчиком пойдут на лад, он всё осознал, вы проявили великодушие и душевную широту. На самом деле с этим человеком уже не следует иметь никаких взаимоотношений.
Если человек вам сделал пакость, а вы его простили, надо ещё одно важное дело сделать. Отойти от этого человека как можно дальше и не иметь с ним никаких отношений.
Простили - прекрасно! Очень великодушно с вашей стороны. Только он вас не простил, вот в чем дело.
Вы не собираетесь никому рассказывать! Но он судит по себе и боится. А страх порождает ненависть. Прощенный за подлость человек вас ненавидит за то, что вы знаете.
И тот, кто без причины сделал вам подлость, будет снова нападать и наносить удары. К сожалению. Так что простили, забыли, помирились, а теперь шапку в руки и подальше от него!
Лермонтов был прекрасный поэт. Но его на дуэли убил Мартынов, это все знают. Лермонтов над Мартыновым издевался и карикатуры непристойные на него рисовал. Это тоже все знают. Мало кто знает, что родители Мартынова и его юная сестра доверили другу семьи, Лермонтову, передать Мартынову пакет с дневником сестры, в котором она свои душевные излияния записывала, и с письмом от мамы с папой.
Лермонтов пакет не передал. Сказал, что грабители напали и украли пакет. Но триста рублей, которые были в пакет вложены, отдал Мартынову из своего кармана. Очень благородно!
Только про триста рублей поэт никак узнать не мог. Только вскрыв письмо, мог он их обнаружить. Как-то он не подумал об этом.
И современники пишут, что Лермонтов просто провёл весёлый вечер с друзьями-офицерами, которым читал комично излияния девушки и письмо родителей Мартынова. Развлекал публику таким способом во время застолья. Вскрыл пакет и веселил знакомых чужими тайнами.
А потом или потерял письмо, или во время застолья оно пришло в негодность; винные пятна, размытые чернила, карикатуры разные…
Мартынов был доверчив и не понял, что случилось.Поверил, за деньги поблагодарил. А родители его отлично поняли.
Мартынов был не в обиде и простодушно продолжал дружить с Лермонтовым, забыв инцидент. Он-то забыл, да нечистая совесть Лермонтова не давала тому забыть случившееся. Возможно, потому он и начал терроризировать насмешками простодушного своего товарища. И кончилось все очень плохо.
Так что простили низость, подлость, неблаговидный поступок - и отлично. А теперь отойдите подальше. Как можно дальше.
Потому что вы, может, и простили. Но вас не простит тот, кто причинил зло.опубликовано econet
Автор Анна Кирьянова
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий