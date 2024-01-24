4 признака того, что на самом деле вы не вышли из конфликта

Конфликтов принято бояться: многие считают их синонимом ссоры или скандала, а не простым столкновением интересов.

Неудивительно, что в состоянии ссоры и острого конфликта людям хочется побыстрее сгладить углы и вернуться к мирным отношениям. К сожалению, иногда именно из-за этого основная проблема остаётся нерешённой, а столкновения повторяются вновь и вновь.

4 сценария, чтобы выйти из конфликта

К сожалению, иногда именно из-за этого основная проблема остаётся нерешённой, а столкновения повторяются вновь и вновь. Разбираем четыре плохих сценария – а так же как можно изменить их, чтобы всё-таки найти решение ситуации.

Замести под ковёр

Пожалуй, это одна из наиболее распространённых стратегий избегания конфликта. Недовольные друг другом стороны вообще не обсуждают, что их не устраивает. При этом, поскольку держать недовольство в себе трудно, гнев часто выплёскивается как бы в сторону: вы жалуетесь партнёру на коллегу, а на партнёра – подруге или маме. Если один и тот же человек регулярно становится объектом жалоб и возмущения в разговорах с третьими людьми, значит, в отношения с ним или с ней пора внести коррективы.

К сожалению, из-за страха перед неприятными разговорами мы нередко выбираем вообще замалчивать проблемы – но это провальная стратегия. Она не имеет ничего общего с тем, чтобы сдерживать раздражительность по мелочам – речь о ситуации, когда не обсуждаются важные вопросы. Если однажды вас расстроил беспорядок, который партнёр оставил, собираясь в спешке на работу, это действительно может быть мелочью. Другое дело, если вас в целом не устраивает, в каком состоянии квартира и вещи в ней с тех пор, как вы начали жить вместе. В таком случае это уже серьёзный вопрос, требующий обсуждения.

А главная ловушка заметания под ковёр в том, что люди, которые пользуются такой стратегией, всё равно ссорятся довольно часто – просто по другим, побочным поводам. Раздражение и гнев накипают и прорываются в неожиданных местах. Представьте себе гротескную пару супругов, которые прожили в браке много лет и постоянно переругиваются – таких любят изображать в комедиях. Это хороший пример того, к чему приводит стратегия длительного замалчивания серьёзных проблем.

Что стоит поменять:

Во-первых, следует вооружиться правилом, которое годится для любых отношений: семейных, романтических, рабочих и каких угодно ещё. Если хотя бы одна сторона постоянно испытывает неудобство, это следует обсудить и изменить – иначе отношения будут потихоньку портиться. Никто не должен терпеть хронический дискомфорт.

Когда вам удастся поверить, что вы заслуживаете комфорта, заявлять о том, что вам неприятно, станет намного легче. Но первые два шага – научиться его замечать и перестать считать нормой. Маркеры, которые подскажут вам, что что-то не так: соматические проблемы (перенапряжение, головные боли, трудности со сном и тому подобное) и плохое настроение (раздражительность, подавленность, самоедство). Особенно стоит обратить внимание, если настроение стабильно портится в присутствии какого-то человека или в одном и том же месте: на работе, в гостях у конкретных друзей, дома у мамы.

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Быстрое перемирие

Вы на эмоциях сорвались на близкого человека, коллегу, друга или сестру. И с жаром высказали всё, что накипело: надоело делать не вашу работу, ваш труд никто не ценит, вас бесят постоянные опоздания, и вообще, кажется, вам больше нужны эти отношения! Вторая сторона либо пугается и заверяет вас в своём хорошем отношении, либо высказывает ответный список претензий – и разражается скандал.

Поскольку конфликт воспринимается как угроза нашей связи с другим человеком, рано или поздно у обоих возникает желание помириться и забыть о ссоре: "Ну что ты, я же тебя люблю!", "Мы же друзья с первого курса!", "Мы же уже четвёртый год работаем вместе и всегда доверяем друг другу!" Вот только на волне примирения все забывают, что вопрос, который привёл к бурной ссоре, так и не обсуждён.

Что стоит поменять:

В целом в тактике быстрого примирения есть плюсы. В ситуации, когда эмоции накалены до предела, в состоянии обиды, когда хочется кричать друг на друга, никакие проблемы решить невозможно. Поэтому примирение – хороший первый шаг, но только если он не станет и последним. Успокоившись, стоит обозначить главную проблему и договориться, когда вы её обсудите.

Вести переговоры удобнее, когда все немного остынут и, может быть, сформулируют пожелания и предложения второй стороне. К примеру: "Я знаю, что у тебя ненормированный рабочий график и ты, скорее всего, продолжишь опаздывать. И всё равно хочу продолжать видеться с тобой. Но, пожалуйста, давай тогда назначать наши встречи в тихом и удобном для меня кафе, чтобы, пока ты едешь, я мог (-ла) спокойно почитать книжку или посидеть с ноутбуком".

Не поддавайтесь искушению отложить разговор слишком надолго. Когда мир восстановлен, очень не хочется возвращаться к взрывоопасной теме. Но тогда есть риск, что проблему заметут под ковёр, как в пункте один.

"Я ухожу"

Устав от неоплачиваемых переработок и конфликтов в коллективе, вы кладёте заявление на стол начальнику – но после уговоров или обещаний повысить зарплату забираете его. Вы решаете больше не встречаться с подругой, общение с которой стало уже скорее неприятным – но спустя месяц-другой чувствуете, что соскучились, и снова идёте с ней на ланч. Или хотите закончить отношения с партнёром, но потом возвращаетесь, потому что тоскуете.

Нет ничего плохого в желании восстановить отношения или остаться на нынешнем месте работы. В конце концов, если вы так долго оставались там, значит, было и немало хорошего. С другой стороны, ведь и ваше решение уйти появилось не на пустом месте. Поэтому возвращаться в те же самые отношения или в ту же среду без каких-либо изменений – плохая идея. Скорее всего, всё кончится как в прошлый раз: вам снова захочется уйти.

Что стоит поменять:

Есть два варианта. Во-первых, нередко такая стратегия – следствие замалчивания и избегания конфликтов. Когда терпеть становится уже невозможно, человек решает сразу рвать отношения, а не поговорить и попробовать что-то поменять, на разговоры и терпеливое ожидание перемен в этот момент уже не осталось ресурса. Поэтому в продвинутом варианте хорошо бы научиться обсуждать проблемы и неприятные чувства, как только они возникают.

Но не всегда это получается сразу. Всё-таки для человека, который привык терпеть, научиться сообщать даже о средней степени дискомфорта – большое изменение, идти к которому порой нужно годами. Поэтому второй вариант – на тот случай, если вы уже дошли до разрыва отношений, а теперь жалеете и хотели бы их восстановить. В таком случае, прежде чем нырять с головой в старый омут, следует обговорить новые правила. Пусть каждая сторона расскажет, что доставляло ей неудобства, ранило, не устраивало, казалось несправедливым. Возможно, понадобится несколько разговоров. Хороший приём – написать всё, что вы думаете, заранее на бумажке или в сохранённых сообщениях, чтобы на этапе переговоров ничего не забыть и не проглотить.

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Всем неудобно

Спору нет, компромиссы и уступки необходимы, пожалуй, в любых отношениях. Но есть плохие уступки, на которые идут из желания поскорее погасить конфликтную ситуацию, не оценивая свои реальные возможности. К сожалению, они никогда не работают долго.

Есть несколько признаков, что очень скоро всё вернётся на круги своя и конфликт возобновится. Во-первых, если вам постоянно неудобно. Например, для разрешения конфликта вы обещаете близкому человеку, начальнику или коллеге делать что-то, что вам трудно, неудобно, то, что вы всегда забываете, и тому подобное. Нет никаких предпосылок, чтобы что-то изменилось. Это решение вопроса на уровне самопринуждения, и, скорее всего, оно не сработает надолго. Если то же самое сделал второй человек, всё аналогично – не стоит рассчитывать, что его хватит надолго.

Во-вторых, если одна из сторон согласилась на что-то, что не соответствует его или её ценностям. Один из самых ярких примеров, пожалуй, ценностный конфликт в паре: чайлдфри и человек, мечтающий о детях; глубоко религиозный человек и атеист (-ка); человек, мечтающий жить в уединении на природе, и тот, кто хочет жить в шумном мегаполисе, с кинотеатрами и барами. Здесь в принципе трудно достигнуть компромисса и любые уступки будут серьёзным насилием над собой.

В-третьих, если вы или вторая сторона соглашаетесь на что-то, что считаете блажью и совершенно необязательным. Это значит, что у вас недостаточно мотивации выполнять просьбу другого человека, и очень скоро вы перестанете это делать.

Что стоит поменять:

Это трудная ситуация, потому что в своих крайних проявлениях она потребует разорвать отношения. Иногда оказывается, что в существующих отношениях, к сожалению, неудобно всем и сделать хорошо не представляется возможным. И всё равно лучше быть честными с собой.

В этой ситуации может помочь прояснить мотивацию и ценности другого человека. Иногда это приводит к тому, что меняются и наши ценностные ориентиры. Главный вопрос, который нужно задать второй стороне: "Почему для тебя это важно?" Этот вопрос подходит и для больших и важных вещей, и для того, что вам кажется не стоящей внимания мелочью. Иногда оказывается, что раздражающая мелочь связана как раз с заботой о второй стороне: "Когда посуда сложена вот так, мне не нужно греметь чашками и мисками по утрам и я не боюсь тебя разбудить". Или служит для человека маркером чего-то крайне важного: "Когда вечером ты наливаешь в чайник воду только на одну чашку, я чувствую себя невидимым, как будто меня вообще нет в этом доме".

В случаях, когда ответ на этот вопрос открывает ценностный конфликт, становится немного легче принять осознанное решение: "Без детей моя жизнь будет неполной и лишится части своего смысла". – "А моя жизнь с детьми заставит меня лишиться свободы и спонтанности и тоже потеряет смысл".опубликовано econet

Автор Яна Шагова

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