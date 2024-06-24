4 простых правила от психологов и нейробиологов, чтобы не забывать сюжеты фильмов и книг

Вас смущает тот факт, что вы забыли финал фильма, просмотренного месяц назад? В то же время вы до мельчайших подробностей помните кино из своего детства. Почему так происходит? Психологи и нейробиологи объясняют это явление. Как можно поработать над своей способностью запоминать содержание книг и фильмов?

Фильмы и книги часто наводят нас на важные мысли и даже могут изменить наш характер — но мы не всегда запоминаем, что в них происходило. Психологи и нейробиологи объясняют, почему одни люди могут в деталях пересказать сюжет фильма, который они посмотрели два года назад, а у других не получается вспомнить концовку спустя пару недель.

Почему мы забываем сюжеты фильмов и книг и что с этим делать

Нейробиолог Дэвид Линден из Института Джона Хопкинса отмечает, что память у всех работает по-разному: кто-то знает наизусть дни рождения всех своих друзей и родственников, но не может вспомнить, чем кончается «Бойцовский клуб», а кто-то перескажет фильм в деталях, но не вспомнит, как зовут его бывшего однокурсника, с которым они близко общались. И это нормально.

Другая причина, почему мы можем забывать фильмы — мы продолжаем смотреть фильмы. В психологии этот процесс называется интерференцией — новые воспоминания замещают старые, если те не особо значимы.

Наконец, дело может быть в том, что человек смотрит слишком много фильмов. Тогда воспоминания сливаются. Из 100 посещений пляжа вы запомните только те, во время которых произошло что-то незаурядное. Линден объясняет, что эта функция памяти очень важна для принятия будущих решений: в следующий раз, когда вас позовут на пляж, слитые воспоминания подскажут, что вам там в целом нравится, и вы согласитесь. Так мозг экономит свои ресурсы.

В любом случае человеческая память работает в оптимальном для мозга режиме: лишняя информация стирается, а значимые моменты сохраняются для нашего будущего благополучия. Кроме того, зачастую мы и не испытываем потребности подробно запоминать увиденное — для большинства людей от этого не зависит карьерный рост или уважение близких. Но если очень надо, запоминать фильмы и книги можно лучше. Вот несколько правил:

Поработайте над осознанностью. Ощущение «здесь и сейчас» в момент просмотра фильма повышает внимание, а следовательно улучшает процесс записи информации в нашу память. Исследования показывают, что упражнения на осознанность помогают улучшить эпизодическую память — она хранит воспоминания и жизненный опыт (в отличие от семантической памяти, которая хранит факты). Осознанность можно натренировать: например, с помощью простых техник медитации.

Не отвлекайтесь. От того, насколько хорошо вы фокусируетесь на просмотре фильма или на чтении книги, зависит, как хорошо вы их запомните, — так считает Кэтлин Хурихан, профессор психологии из Университета Ньюфаундленда: «Если вы [во время просмотра] заглядываете на IMDb, чтобы посмотреть, как зовут актера, которого вы узнали, это ухудшает запоминание инфойших подробностейрмации». Чтобы лучше сфокусироваться, старайтесь почаще рефлексировать о поступках героев, например, подумайте, поступили бы вы так же или приняли бы другое решение.

Обсуждайте то, что посмотрели и прочитали. Важно не только записывать информацию в мозг, но и почаще ее извлекать — так воспоминание укрепляется. В этом могут помочь книжные и киноклубы.

Делайте паузы (особенно это касается сериалов) — они зачастую важнее, чем сами моменты записи информации в память. В одном исследовании те участники, которые смотрели сериал по эпизоду в неделю, смогли вспомнить больше деталей спустя четыре месяца по сравнению с теми, кто посмотрел все эпизоды разом. Кроме того, первые получили больше удовольствия от просмотра.

В любом случае не корите себя за то, что что-то забыли. Главное — какое впечатление у вас осталось от чтения или просмотра, считает Линден: «Вам необязательно запоминать все детали сюжета, чтобы фильм или книга произвели на вас впечатление или как-то вас изменили». Многие воспоминания уходят в подсознание и оттуда влияют на нашу жизнь, напоминает исследователь.опубликовано econet

Автор Агасиева Вусале

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