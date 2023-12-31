4 секрета счастливых отношений, доказанных наукой

Пока нет формулы долгих и счастливых отношений, но наука не стоит на месте. Семейные психологи, изучающие взаимоотношения и особенности пар, выяснили, что великий Толстой оказался прав, и «Все счастливые семьи похожи друг на друга». В чем же состоят секреты крепких и гармоничных отношений?

4 секрета счастливых отношений

1. Регулярная интимная близость

Проведенный опрос 30 тысяч человек показал, что для счастливых пар характерна половая близость не менее раза в неделю. Оказалось, что счастливыми отношения не могут быть без регулярных занятий любовью. Также выяснилось, что количество и интенсивность близости свыше одного, не влияют на уровень счастья. Ученые утверждают, что для поддержания необходимого уровня гормонов счастья и привязанности — окситоцина и дофамина — необходимо иметь со своим партнером регулярную близость, хотя бы раз в неделю, но совсем не обязательно делать это каждый день.

2. Правильное выяснение отношений

Будущее партнеров можно определить по тому, как именно они выясняют отношения. Психологи выяснили, что существует четыре формы негативных выяснений – критические, презрительные, оборонные и полное закрытие. Эти эмоции только усугубят противоречия в парах и не позволят разобраться в накопившихся проблемах. У таких пар очень большой риск разводов.

А партнеры, которые выясняют отношения с уважением, пониманием, желанием разобраться и найти компромиссное решение, имеют все шансы прожить долго и счастливо.

3. Материальные блага – это еще не все

Проведенные исследования среди множества семейных пар показали, что чрезмерное увлечение финансами и имуществом свойственно тем парам, которые не удовлетворены своими отношениями. Часто погоня за материальными благами заканчивается разводом и дележкой нажитого. Потому одним из важных секретов семейного счастья является концентрация друг на друге, а не на погоне за большими деньгами.

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4. Постоянная поддержка

Искренний интерес друг к другу, постоянная поддержка и одобрение достижений, являются наилучшими способами сделать свой брак крепким и стабильным на долгие годы. Профессор психологии Гейбл, определил самые распространенные реакции на позитивные новости, которые могут продемонстрировать партнеры.

Формы реакции:

активно конструктивная – энтузиазм, безоговорочная поддержка, искренний интерес;

пассивно конструктивная – положительная, но без особого интереса;

пассивно деструктивная – безразличная, желание сменить тему разговора;

активно деструктивная – пренебрежение, критика, попытки обесценить достижения.

Сделать союз крепким, поможет активно конструктивная реакция на любые положительные известия. Это удовлетворяет эмоциональную потребность, повышает настроение и улучшает самочувствие партнеров. Эта реакция помогает отношениям стать более крепкими, счастливыми и долговечными.опубликовано econet

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