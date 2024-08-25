4 соглашения для обретения свободы

✅Четыре правила, которые обещают нам «свободу, счастье и любовь», если мы претворим их в собственную жизнь…

Смысл этих соглашений — разрушить ограничивающие предрассудки. Они развиваются с детства, искажая реальность и заставляя страдать. На наше восприятие влияет несколько факторов. Мы усваиваем ошибочный образ себя в силу воспитания, культурных особенностей, отвечающих за представления о том, что справедливо и несправледливо, красиво и уродливо. Нам могут мешать также личностные проекции: «Я должен быть хорошим», «Я должен добиться успеха».

4 правила, чтобы обрести мир

Твое слово должно быть безупречным

Ничего не принимай на свой счет

Не делай предположений

Старайся все делать наилучшим образом

Твое слово должно быть безупречным

Высказывайтесь прямо и честно. Говорите только то, что действительно подразумеваете. Избегайте говорить то, что может быть использовано против вас, или сплетничать о других. Применяйте силу слова для достижения истины и любви.

Ничего не принимай на свой счет

Чужие дела вас не касаются. Все, что люди говорят или делают, — это проекция их собственной реальности, их личного сна. Если вы выработаете в себе иммунитет к чужим взглядам и действиям, то избежите бесполезных страданий.

Не делай предположений

Найдите в себе мужество в случае непонимания задавать нужные вам вопросы и выражать то, что вы действительно хотите выразить. В общении с другими добивайтесь максимальной ясности, чтобы избежать недоразумений, не расстраиваться и не страдать. Уже одно только это соглашение может полностью изменить вашу жизнь.

Старайся все делать наилучшим образом

Ваши возможности не всегда одинаковы: одно дело, когда вы здоровы, а другое — когда больны или расстроены. При любых обстоятельствах просто прилагайте максимум усилий, и у вас не будет упреков совести, укоров в свой адрес и сожалений.

Ну, а теперь немного подробнее про каждое соглашение…

Первое Соглашение/ Твое слово должно быть безупречным

Первое Соглашение — самое важное, и поэтому выполнить его труднее всего. Оно настолько важно, что позволяет подняться на тот уровень существования, который я называю раем на земле.

Первое Соглашение состоит в том, что: Твое слово должно быть безупречным.

Звучит очень просто, но оно невероятно могущественно.

Почему предъявляются такие требования к слову? Слово есть сила, которую вы создаете сами. Ваше слово — дар, исходящий непосредственно от Бога. О сотворении Вселенной Евангелие от Иоанна гласит: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

Посредством слова вы выражаете творческую энергию. Бытие всего сущего творится при участии слова.

На каком бы языке вы ни говорили, ваши намерения выражаются посредством слова. То, что вы видите во сне, чувствуете, что в действительности собой представляете — все находит свое воплощение в слове.

Слово — не просто звук или графический символ. Слово это сила, могущественная способность человека самовыражаться и общаться, думать — и, таким образом, создавать события своей жизни.

Слово — мощнейшее орудие человека; это магический инструмент. Но, подобно обоюдоострому мечу, оно может как породить удивительно красивый сон, так и уничтожить все вокруг. Одна грань — злоупотребление словом, творящее настоящий ад. Другая — выверенность слова, создающая красоту, любовь и рай на земле.

В зависимости от того, как оно используется, слово может освобождать или порабощать. Трудно представить все могущество слова.

Безупречность в словах — это правильное использование энергии.Безупречность значит использование энергии ради истины и любви к самому себе. Если вы принимаете самого себя, вас будет пронизывать истина, очищающая изнутри от эмоциональной отравы.

Но принять такое Соглашение сложно, потому что мы привычны к иному. Общаясь с другими и, что более важно, с самими собой, мы привыкли ко лжи. Мы не безупречны в словах.

Точность и безупречность вашего слова можно измерить уровнем любви к себе. Степень любви к себе и чувствования самого себя пропорциональна качеству и цельности слова. Если слово безупречно, у вас хорошее самочувствие, вы счастливы и спокойны.

Второе Соглашение. Ничего не принимай на свой счет

Следующие три Соглашения вытекают из Первого.

Второе звучит так: Ничего не принимай на свой счет.

Что бы ни происходило вокруг вас, не принимайте это на свой счет. Вспомним приводившийся пример: когда я, не зная вас, встречу вас на улице и скажу: «Да вы ужасно глупы!», то в действительности это утверждение будет касаться меня.

Вы можете принять его на свой счет разве только по той причине, что сами верите в это. Может быть, про себя вы думаете: «Откуда он знает? Ясновидящий что ли? Или моя глупость уже видна каждому?»

Вы принимаете высказывание близко к сердцу, поскольку соглашаетесь с ним. Как только это происходит, отрава проникает в вас, и вы — в ловушке адского сна. А попадаетесь из-за чувства собственной важности. Которое вместе с мнительностью суть крайние выражения эгоизма, потому что каждый из нас считает, будто все вертится вокруг его «я». Во время обучения или приручения люди привыкают все брать на себя. Нам кажется, будто мы за все в ответе. Я, я, я — всегда я!

Но окружающие действуют не ради вас. А руководствуясь собственными побуждениями. Каждый человек живет в индивидуальном сне, в собственном сознании; он находится в мире, совершенно не похожем на наш. Принимая что-то на свой счет, мы предполагаем, будто люди ориентируются в нашей реальности, и мы пробуем совместить свой мир и их.

Когда мы действительно видим других людей такими, какие они есть, ничего не принимая на свой счет, они ни словом, ни делом не смогут нас уязвить. Вам врут? Ну и ладно. Лгут, потому что боятся. Опасаются, вдруг вы обнаружите, что они несовершенны.

Снимать социальную маску больно. Когда люди говорят одно, а делают другое, то вы обманываете себя, если не замечаете их действий. Но когда вы искренни с собой, вы сможете защитить себя от эмоциональной боли. Может оказаться весьма болезненным говорить себе правду, но у вас нет необходимости привязываться к этой боли. Выздоровление не за горами: немного времени, и все наладится.

Третье Соглашение. Не делай предположений

У нас есть привычка обо всем высказывать догадки. Сложность заключается в нашей вере в то, что они истинны.

Мы могли бы поклясться, что наши предположения реальны. Высказываем их относительно того, что люди делают или думают (принимая это на свой счет), а затем обвиняем их и посылаем эмоциональную отраву. Именно поэтому всякий раз, изрекая домыслы, мы напрашиваемся на неприятности. Высказываем их, неправильно истолковываем, принимаем на свой счет и из ничего создаем огромные неприятности.

Страдание и драма вашей жизни являются результатом догадок и принятия всего на свой счет.

На минуту задумайтесь над этим суждением. Все многообразие управления связями между людьми сводится к контролю домыслов и принятия всего на свой счет. На этом основан наш адский сон.

Мы создаем огромное количество эмоциональной отравы, просто делая предположения и принимая все на свой счет, поскольку обычно начинаем еще и обсуждать свои гипотезы. Помните, сплетни — способ общения в адском сне и передачи яда друг другу. Мы боимся попросить кого-то объяснить то, что нам непонятно, а посему высказываем догадки и первые в них верим; затем отстаиваем их и доказываем чью-то неправоту.

Всегда лучше задавать вопросы, чем строить предположения, потому что они приносят нам страдания.

Чтобы удержаться от домыслов — задавайте вопросы. Пусть в общении не остается неясностей. Если не понимаете — спрашивайте. Наберитесь смелости задавать вопросы, пока все не станет на свои места, да и потом не обольщайтесь, будто все уже знаете о ситуации. Получив ответ, будете знать правду, и в догадках не возникнет необходимости.

Соберитесь с духом и спросите о том, что вас интересует. Отвечающий имеет право сказать «нет» или «да», но право спросить есть всегда. Аналогично каждый имеет право задать вопрос вам, а вы можете ответить «да» или «нет».

Если в чем-то не разобрались, лучше переспросить и все выяснить, не прибегая к домыслам. В тот день, когда вы прекратите строить предположения, общение станет чистым и ясным, лишенным эмоционального яда. В отсутствие догадок ваше слово становится безупречным.

Четвертое Соглашение. Старайся все делать наилучшим образом

Есть еще одно соглашение, оно превращает предшествующие три в устоявшиеся привычки. Четвертое Соглашение касается действия предыдущих: Старайся все делать наилучшим образом.

При любых обстоятельствах, всегда старайтесь делать все самым наилучшим образом — не больше и не меньше.

Но имейте в виду, что ваши возможности в этом отношении не постоянны. Все живое, и все изменяется во времени, и порой ваши усилия дают в результате высокое качество, а порой — не очень. Когда вы отдохнете и утром встанете со свежими силами, возможности ваши больше, чем поздним вечером, когда утомлены. Вы больше можете сделать, когда здоровы, чем когда больны; когда трезвы, чем когда пьяны. Ваш потенциал будет зависеть от того, находитесь ли вы в прекрасном и счастливом расположении духа или расстроены, злы, ревнуете.

«Делать наилучшим образом» не похоже на работу, потому что вы наслаждаетесь тем, что делаете. Когда вам нравится сам процесс и после работы не остается неприятного осадка, вы знаете, что прилагаете все усилия. Стараетесь, потому что хотите этого, а не потому, что обязаны, пытаетесь угодить Судье или окружающим.

Первые Три Соглашения будут работать только в том случае, если вы станете делать все наилучшим образом.

Не надейтесь, что вам сразу удастся всегда быть безупречными в словах. Ваши привычки слишком сильны и крепко засели в мыслях. Но вы можете делать все от вас зависящее.

Ваши привычки слишком сильны и крепко засели в мыслях. Но вы можете делать все от вас зависящее. Не думайте, что никогда ничего не будете принимать на свой счет; просто делайте для этого все возможное.

просто делайте для этого все возможное. Не мечтайте, что никогда не будете делать предположения, и все же можно стараться жить именно так.

Если будете делать лучшее из того, на что способны, привычки злоупотреблять словом, принимать все на свой счет и предполагать будут слабеть и понемногу оставлять вас.

Не следует судить, чувствовать вину, наказывать себя, если не можете выполнить эти соглашения.

Делайте все, что можете, и появится чувство облегчения, даже если продолжаете строить догадки, принимать на свой счет и быть не всегда безупречным в словах.

Вот и все знание — берите и пользуйтесь.опубликовано econet

отрывки из книги Мигеля Руиса «Четыре Соглашения»

Автор Алена Старовойтова

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