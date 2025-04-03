4 вида фальшивых извинений

Иногда человеку трудно извиниться, так бывает; он не умеет, хотя тяжко переживает и раскаивается. И можно его простить, если он дорог, предложить извиниться. Ничего страшного. А вот фальшивые извинения - это сигнал опасности.

Фальшивые извинения - они как фальшивые деньги. Потому что раньше «извиниться» означало - выплатить «вину». Вина - это серебряные или золотые монеты, которыми расплачивались за плохие поступки. Ударил - вина десять монет. Ухо оторвал - двадцать монет. Обозвал свободного человека - пять монет. Рабов можно было бесплатно обзывать, за них вину не платили. Извиняться перед рабом не надо. Извинения - это расплата. Не обязательно деньгами или подарками. Извинение в наше время - это деятельное раскаяние. Извиняясь искренне, человек платит «вину» угрызениями совести и хорошими поступками; исправляет поведение. Указывает на то, что он вас уважает и вы ему дороги, ценны. Но могут заплатить фальшивыми монетами.

Фальшивые извинения четырех видов

1. Человек обесценивает ваши переживания от своего поступка

«Да ладно, хватит дуться! Подумаешь, пустяки какие. Да извини, извини, если уж тебе это важно. Хотя не за что извиняться!». Такое извинение - скрытая издевка. Обидчик своим ложным извинением подчеркивает вашу слабость и глупость. И делает одолжение. Теперь вы ему должны, а не он вам.

2. Извиняются иногда, чтобы избежать ответственности

Просят прощения не от души, не потому, что сожалеют о содеянном; а потому, что надеются вас «залечить», получить безнаказанность или смягчить наказание. До ваших чувств такому человеку нет дела. Он думает только о своём благе и о своей выгоде.

3. Обидчик хочет снова втереться в доверие и пользоваться вами, как раньше

Извинение - отличный способ притупить вашу бдительность и снова обмануть или ранить. Обидчик выкатывает глаза, разводит руками, клянется, что не хотел вас обидеть или ухо вам оторвать. Вы его не так поняли или это случайность. Стечение обстоятельств! Извини, пожалуйста, пусть все будет как раньше, между нами!

4. Извинение при свидетелях - тоже может быть фальшивым

Зрители нужны, чтобы они видели - перед вами извинились! А вы мстительный и злопамятный, вы не принимаете извинений и не хотите пожать руку, которую вам при всех протягивают. Не беда, что этой рукой у вас деньги вытащили или по шее ударили. Теперь виноват не обидчик, а вы! И все осуждают вас и советуют быть добрее…

Так вот. Извинения надо принять. Великодушно принять, но былые отношения - такие, как раньше, - продолжать смысла нет. Извинения и отношения - это совершенно разные вещи. Если вы простили человека, вы совершенно не обязаны вернуть все, «как было». И не обязаны отказываться от своих претензий, если речь об ущербе. С вами рассчитались фальшивыми деньгами; значит, раскаяние тоже фальшивое. И обидчик имеет намерение вас и дальше обманывать или причинять страдания.

Простить можно, если есть для этого силы. Но в отношения возвращаться смысла нет. Ничего не изменится, только за дурачка посчитают. И в самый неожиданный момент снова нанесут удар или оскорбят. А потом привычно принесут извинения.

Иногда человеку трудно извиниться, так бывает; он не умеет, хотя тяжко переживает и раскаивается. И можно его простить, если он дорог, предложить извиниться. Ничего страшного. А вот фальшивые извинения - это сигнал опасности. Вас хотят обмануть. А вы будьте разумны и не наступайте на те же грабли...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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