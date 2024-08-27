40 привычек, которые мешают нам жить. Избавьтесь прямо сейчас!

Наша реальность во многом определяется тем, как мы ее воспринимаем. Некоторые привычки в поведении и мышлении мешают жить и не дают в полной мере получить радость от жизни. Как научиться мыслить позитивно?

Мы сами не замечаем, как окрашиваем каждый день в серые тона. А ведь наша жизнь зависит от того, какой мы ее видим. Что мешает изменить ситуацию и направить ее в позитивное русло? Может, следует пересмотреть собственный взгляд на жизнь? Итак, 40 вредных привычек, которые мешают жить и мыслить позитивно и от которых необходимо избавиться прямо сейчас.

Привычки, от которых следует избавиться прямо сейчас: 40 полезных советов

1. Прекратите беспокоиться о мнении других.

То, что люди думают о вас – не так важно, важнее то, что вы сами думаете о себе. Как сказал Гете: «…истина лежит между двумя противоположными мнениями. Неверно! Между ними лежит проблема».

2. Прекратите бояться рисковать.

Риск – это неотъемлемая часть всего, что происходит в вашей жизни. Где-то его больше, где-то меньше, но он есть везде. Плутарх советовал: «Хороший человек – тот, кто делает большие и благородные дела, даже если он при этом рискует всем».

3. Прекратите бояться собственных ошибок.

Самый больший вред, который могут принести вам ваши ошибки заключается в страхе совершить их. Из-за него вы можете упустить массу возможностей и так и не добиться своих целей. «Вы не топчетесь на месте, а идёте вперёд, если делаете одни только новые ошибки» .

4. Прекратите быть трудоголиком.

«Если бы каждый день был воскресеньем, трудоголик повесился бы» (Бауржан Тойшибеков). Безусловно, работа – это важная составляющая нашей жизни, но нельзя посвящать себя ей целиком. Необходимо уметь расслабиться и отдохнуть, уделить время семье, уметь вознаградить себя за тяжелый труд. Если у вас нет полноценного отдыха, вы очень скоро измотаете себя.

5. Прекратите возвращаться в прошлое и зацикливаться на будущем.

«Все, что прошло, прошлое» сказал Гораций. Жизнь – это то, что происходит в настоящий момент – здесь и сейчас, нельзя пропускать настоящее.

6. Прекратите воспринимать себя слишком серьезно.

Наслаждайтесь жизнью и развлекайтесь. Удача любит тех, кто умеет смеяться над собой. Как гласит народная мудрость: «Жизнь коротка – потерпи немного».

7. Прекратите все усложнять.

Вы хозяин вашей жизни и то, насколько она будет простой или сложной, зависит только от вас и от вашего к ней отношения. «Любая вещь имеет два лица. Снаружи, как будто смерть, а заглянешь внутрь – увидишь жизнь, И наоборот, под жизнью скрывается смерть, под красотой – безобразие, под изобилием – жалкая бедность, под позором – слава, под ученостью – невежество, под мощью – убожество, под благородством – низость, под весельем – печаль, под преуспеванием – неудача, под дружбой – вражда, под пользой – вред» писал Эразм Роттердамский.

8. Прекратите выбирать пути наименьшего сопротивления.

Жизнь – это нелегкая штука, особенно если вы хотите чего-то в ней достигнуть. То, сколько усилий вы вкладываете, напрямую влияет на то, какой результат вы получите. «Делайте первый шаг и поверьте, даже если вам не видно всего пути, просто сделайте первый шаг» (Мартин Лютер Кинг)

9. Прекратите говорить «я не смогу».

Как сказал Генри Форд, «Если вы думаете, что вы способны на что-то – вы правы, Если вы думаете, что у вас не получится что-то, вы тоже правы».

10. Прекратите давать обещания, которые не можете сдержать.

Не обещайте слишком много. Всегда помните о том, что рано или поздно вам придется нести ответственность за свои слова. «Обещания обходятся дешевле подарков, а ценятся гораздо дороже». (Анатоль Франс)

11. Прекратите делать из мухи слона.

Когда вас что-то мучает, спросите себя – вспомните ли вы об этом через год? Если ответ отрицательный, не стоит беспокоиться. Забудьте о своих тревогах. «Если ты хочешь избавиться от всякой тревоги, представь себе, что пугающее тебя случится непременно, и какова бы ни была беда, найди ей меру и взвесь свой страх. Тогда ты наверняка поймешь, что несчастье, которого ты боишься, или не так велико, или не так длительно» говорил. Луций Анней Сенека (младший)

12. Прекратите делать одно и то же снова и снова.

Альберт Эйнштейн сказал: «Сумасшествие – делать постоянно одно и то же, снова и снова, надеясь, что результат будет разным» Для того, чтобы расти, вы должны вырваться за рамки, которые сами для себя установили.

13. Прекратите держать свои мысли и чувства внутри себя.

Люди не умеют читать мысли. Если вам нужна поддержка, расскажите о том, что тревожит вас. «Совершенство нравов состоит в том, чтобы проводить каждый день так, как если бы он должен был быть последним – без тревоги, без трусости, без притворства». Марк Аврелий

14. Прекратите думать о плохом.

Позитивное мышление играет важную роль в достижении успеха. Если каждое утро вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня произойдет что-то необыкновенное, вы увидите, как ваша жизнь изменится к лучшему. «Когда что-то кончается в жизни, будь то плохое или хорошее, остается пустота. Но пустота оставшаяся после плохого, заполняется сама собой. Пустоту же после хорошего можно заполнить только отыскав что-то лучшее…» писал Эрнест Хемингуэй

15. Прекратите есть от нечего делать.

Еда – это не средство от скуки, а средство для утоления голода. «Чтоб жизнь свою прожить, знать надобно не мало. Два правила запомни для начала: Ты лучше голодай, чем что попало есть; Ты лучше будь один чем вместе с кем попало». Омар Хайям

16. Прекратите жаловаться.

Вместо того, чтобы рассказывать окружающим, как ужасна ваша жизнь, начните действовать, чтобы исправить ее. «Жалоба, что нас не понимают, чаще всего происходит от того, что мы не понимаем людей» говорил Ключевский

17. Прекратите ждать чуда.

Если вы не начнете делать сегодня, вы не сможете закончить к завтрашнему дню. Знания, интеллект и навыки бесполезны без действий. «В жизни по-разному можно жить – в горе можно, и в радости. Вовремя есть, и вовремя пить, и вовремя делать гадости… А можно и так: на рассвете встать и, помышляя о чуде, Рукой обожжённой солнце достать и подарить его людям!»

18. Прекратите завидовать.

Цените то, что у вас есть и помните, что некоторым повезло меньше, чем вам. Вы должны быть благодарны за все хорошее, что у вас уже есть в жизни. «Зависть есть ненависть, поскольку она действует на человека таким образом, что он чувствует неудовольствие при виде чужого счастья, и наоборот находит удовольствие в чужом несчастье». Бенедикт Спиноза

19. Прекратите идти на поводу у своих вредных привычек:

курение, сладкое на ночь, алкоголь, опоздания, ложь – со всем этим можно бороться. Главное – захотеть. «Дурные привычки – единственное, чем люди делятся без раздумья». Жан Кокто

20. Прекратите лгать.

Ложь изматывает и разрушает. К тому же все тайное всегда становиться явным. «…ложь – дело простое и доступное каждому, а между тем ни разу мне не приходилось видеть лжеца, который удачно соврал бы три раза кряду» Джонатан Свифт

21. Прекратите обвинять других в своих неудачах.

Степень реализации ваших целей зависит от степени ответственности, которую вы готовы на себя взять. Когда вы обвиняете в своих неудачах кого-то другого, вы отказываетесь от ответственности, а значит, вы не контролируете собственную жизнь. «Неудача – не преступление; преступно ставить перед собой цели ниже своих возможностей». Джеймс Расселл Лоуэлл

22. Прекратите обижаться.

Когда вы прощаете кого-то, вы делаете это не только ради этого человека, но и ради себя. Злость и обида – это разрушающие чувства, они никогда не позволят вам быть до конца счастливыми. «Следует воздерживаться в беседе от всяких критических, хотя бы и доброжелательных, замечаний: обидеть человека – легко, исправить же его – трудно, если не невозможно». Артур Шопенгауэр

23. Прекратите общаться с людьми, которые тянут вас вниз.

Проводите больше времени с теми, кто вселяет в вас силы и веру в себя, а не с теми, кто убивает вашу самооценку необоснованной критикой. «Люди с высокой самооценкой не стремятся стать лучше других. Их радость в том, кто они есть, а не в том, чтобы быть лучше других» Натаниэль Брендон

24. Прекратите осуждать себя.

Каждый имеет право на ошибки. Не вы первый, не вы последний, кто их совершает. «Самобичевание – процесс длительный и утомительный».

25. Прекратите покупать вещи, которые вам не нужны.

Управляйте вашими деньгами мудро, иначе они начнут управлять вами. Не тратьтесь на то, чтобы произвести впечатление на других. Помните, вы сами по себе ценны, а вещи – это всего лишь ваше обрамление.

26. Прекратите попытки делать все самостоятельно.

Помните поговорку о том, что одна голова – хорошо, а две лучше. Не стесняйтесь просить и принимать помощь, когда она необходима, и вы сможете получить гораздо лучшие результаты, чем если бы вы работали в одиночку.

27. Прекратите попытки понравиться каждому.

Ни один человек, насколько бы умен, очарователен и красив он не был, не может вызывать симпатию у всех окружающих. Попытки понравиться всем до единого отнимают слишком много энергии, но в итоге все равно остаются безрезультатными.

28. Прекратите искать отговорки и причины, чтобы не уделять внимание своим близким людям.

Ваши друзья и родные – это самое важное, что есть у вас в жизни. Они делают вас счастливыми, заряжают энергией, поддерживают в трудную минуту.

29. Прекратите принимать решения на эмоциях.

Не позволяйте вашим эмоциям брать верх над вашим интеллектом. Перед тем, как принять важное решение, успокойтесь и хорошо все обдумайте. «Присущие народной душе чрезмерная слезливость и необузданная эмоциональность легко могут прорвать любую плотину и смести на своем пути решительно все» Йохан Хёйзинга

30. Прекратите проводить все свободное время перед телевизором.

Есть куда более приятные вещи, которыми вы можете заняться. Прочитайте книгу, сходите на прогулку, позвоните любимому человеку и друзьям.

31. Прекратите пытаться быть совершенными.

Главное – добиться своих целей, а не совершенства. «Уметь переносить несовершенство других есть признак высшего достоинства» Гуго Винклер

32. Прекратите пытаться все контролировать.

Жизнь непредсказуема. Никогда нельзя сказать уверенно, какие события в ней происходят к лучшему, а какие нет. В любом случае, невозможно все взять под контроль. Жизнь тем и хороша, что в ней полно сюрпризов.

33. Прекратите сравнивать себя с другими.

Единственный человек, чьи результаты вы должны стремиться превзойти, это вы сами. «Новая мысль появляется при сравнении двух предметов, которые ещё не сравнивали». Клод Адриан Гельвеций

34. Прекратите ставить перед собой слишком много задач.

Выберите что-то одно, чтобы уделить этому достаточно сил и времени, тогда результаты не заставят себя ждать. «Целым овладевают по частям». Луций Анней Сенека (младший)

35. Прекратите ставить собственные нужды на задний план.

Помогая другим, не увлекайтесь самопожертвованием. Все хорошо в меру. «Хороший пастух стрижет своих овец, но не сдирает с них шкуры»

36. Прекратите стесняться.

Общайтесь с людьми, заводите новые знакомства, будьте открыты. «Есть два вида неблаговоспитанности: первый заключается в робкой застенчивости, второй — в непристойной небрежности и непочтительности в обращении. И того и другого можно избегнуть соблюдением одного правила: не быть низкого мнения ни о себе, ни о других». Джон Локк

37. Прекратите терпеть то, что вас не устраивает.

Жизнь слишком коротка, поэтому вы не должны мириться с тем, что вам не по душе. Постарайтесь сделать так, чтобы все, что окружает вас, приносило вам максимально положительные эмоции. «Глубокое понимание мысли невозможно без ее эмоционального восприятия». Илья Шевелев

38. Прекратите торопиться.

Наслаждайтесь каждым моментом вашей жизни. «Если ты не будешь спешить, то все будешь видеть ясно и отчетливо, в торопливости человек действует слепо и неблагоразумно». Тит Ливий

39. Прекратите хмуриться.

Точно так же как хорошее настроение вызывает улыбку, улыбка вызывает хорошее настроение. «Хмурым людям судьба не улыбается». Александр Минченков

40. Прекратите ходить вокруг да около.

Будьте прямыми и искренними. «Мы признаемся в своих недостатках для того, чтобы этой искренностью возместить ущерб, который они наносят нам в мнении окружающих. Франсуа де Ларошфуко

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