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5 черт, отличающих женщину после 40 от всех остальных

Источник: b17.ru 08 апреля 2024 6492
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Статья начала интриговать меня еще с самого начала, с задумки. Как написать о ценностях, привычках и страстях женщины после 40-50? И сколько же лет даме в бальзаковском/среднем возрасте? Чем этот именитый возраст отличает женщину от остальных ее возрастов? Предлагаю разобраться.

5 черт, отличающих женщину после 40 от всех остальных

Итак, бальзаковский возраст (внешние источники) - выражение, ставшее общеупотребительным после появления романа "Тридцатилетняя женщина" (фр.) Оноре де Бальзака. Героиня, виконтесса д’Эглемон, отличалась независимостью, самостоятельностью суждений и свободой в проявлении своих чувств. В первые годы после выхода романа в свет это выражение употреблялось иронически по отношению к женщинам, которые были похожи или стремились походить на героиню бальзаковского романа. Сегодня иронии и след простыл.

5 черт, отличающих женщину после 40 от всех остальных Женщина в среднем, бальзаковском, цветущем.. Кто она, чего хочет и чем живет

И вот, бальзаковский возраст сместился, с 30 лет на 45-50 лет. А ведь черты остались те же, независимость, самостоятельность, свобода в проявлении чувств. И главное здесь, не поверите, проявление чувств, озвучивание, рефлексия и удовольствие.  

Что еще изменилось, спросите, Вы, мой любознательный читатель? Отношение общества, появился целый его пласт (общества), активный, со своими чувствами, красотой, жизненным опытом и мудростью.

Как же не упустить это время, применить его в полной мере для себя и своих близких, и как можно дольше продлить его для себя.

Сегодня, судя по этапам возрастной психологии возраст от 40 должен отличаться сильнейшим кризисом, перестройкой личности, оценкой того, чего хотелось и того, что смогла достичь, и почему кому то удалось прийти к гармонии и спокойствию, а кто-то так и продолжает бороться с жизнью?

А в чем же заключается эта перестройка и как ее прожить, результативно применяя к себе, а не пробежать, прожить, чувствуя и смакуя каждый момент, накапливая ценности и проявляя себя в этом мире его любимой частицей.

Могу поделиться только собственным опытом. И когда я его разложила в голове, очень сильно обрадовалась и удивилась тому, что получила.

Итак, выделю всего 5 черт, отличающих женщину после 40 от всех остальных, их конечно намного больше, но для меня эти самые яркие.

Покупки, новый взгляд.

Пришел инсайт и осознание, что покупка очередного платья — это не достижение, а подача себя в этот день, подача своего настроения, своего статуса. И оказывается не надо такое количество, как НЕОБХОДИМО было ранее. Вдруг, ты понимаешь, что выделяешься в среде состоянием, а не платьем!

Это я о том, что в 50 лет уже по большому счету наплевать, что о тебе подумают другие. И если мне (вдруг!) захочется надеть то, что не мне рекомендовано, то будьте уверены — я его надену. Потому, что знаю, как, куда и по какому случаю. И никогда не буду выглядеть вульгарно, если этого не захочу сама. А вот это вопрос! О чем это я, а об удовольствии и вкусе к жизни.

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5 черт, отличающих женщину после 40 от всех остальных

Вкус или здоровый образ жизни.

50 лет, уже нет сил, переедать, есть «неправильную» еду или травить себя. Организм посылает чувствительные сигналы того, что ему хочется, а чего нет, нужно ли съесть огромную тарелку любимого блюда или лучше кусочек поменьше, съесть конкретный продукт или не есть. Хочется нюхать, пробовать и выплевывать, если это невкусно – ведь это невкусно только для тебя. Не прислушаешься — и мучение от изжоги, тяжести, сыпи или мигрени. И это новая и очень увлекательная сторона жизни, открывается настолько, что изумляешься, как мог ее упускать. И это опять о вкусе и об удовольствии.

Интересы, новые занятия, после которых ты чувствуешь полную наполненность.

Я уже многое видела, и мой жизненный опыт научил меня многим вещам. Я понимаю, сколького не успела узнать, и самое главное — я не потеряла интереса узнавать что-то новое. Я хочу освоить рисование и выучить любимый немецкий, до уровня разговорного, придумывать темы для занятий или открыть новую школу — а почему нет. Кто-то скажет, это не глобальные знания, а я уверена, что мои знания, смогут помочь человечеству. И эти знания сделают мои следующие годы более интересными и насыщенными. И это еще один пункт об удовольствии.

Старики.

После долгого ухода за больными родителями и их смерти, я другими глазами начала смотреть на стариков. Настоящих стариков, а не тех, кому 50, какими бы старыми они не казалось в детстве, тех, кому 80 и за… Я понимаю их теперь лучше. Возможно, не до конца. Но я стараюсь понять их проблемы и вынести какие-то уроки для себя и передать эти уроки своим детям.

Я с удовольствием помогаю старикам и получаю, получаю. Получаю  от этого не боль в груди, не отвращение, а и этот было, а благодарность, за их пример долголетия, интереса к жизни и юмора. И опять я об одном и том же, об удовольствии и интересе к жизни.

Внуки.

У меня есть подруга, у которой в 40 лет появились внуки. И кризис молодой бабушки она переживала очень тяжело. Она так и смогла привыкнуть к роли бабули, не смогла примерить ее на себя, не смогла поменять установку в себе и стать современной, веселой и спортивной бабушкой. Но я надеюсь, что сможет. Может быть на правнуках, но научится и от этой роли получать удовольствие, в тот момент, когда будет готова.

Удачи Вам, дорогой читатель и удовольствия от жизни!опубликовано econet

Автор Ольга Пегина

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Источник: https://econet.ua/

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