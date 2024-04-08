Статья начала интриговать меня еще с самого начала, с задумки. Как написать о ценностях, привычках и страстях женщины после 40-50? И сколько же лет даме в бальзаковском/среднем возрасте? Чем этот именитый возраст отличает женщину от остальных ее возрастов? Предлагаю разобраться.

Итак, бальзаковский возраст (внешние источники) - выражение, ставшее общеупотребительным после появления романа "Тридцатилетняя женщина" (фр.) Оноре де Бальзака. Героиня, виконтесса д’Эглемон, отличалась независимостью, самостоятельностью суждений и свободой в проявлении своих чувств. В первые годы после выхода романа в свет это выражение употреблялось иронически по отношению к женщинам, которые были похожи или стремились походить на героиню бальзаковского романа. Сегодня иронии и след простыл.

5 черт, отличающих женщину после 40 от всех остальных Женщина в среднем, бальзаковском, цветущем.. Кто она, чего хочет и чем живет

И вот, бальзаковский возраст сместился, с 30 лет на 45-50 лет. А ведь черты остались те же, независимость, самостоятельность, свобода в проявлении чувств. И главное здесь, не поверите, проявление чувств, озвучивание, рефлексия и удовольствие.

Что еще изменилось, спросите, Вы, мой любознательный читатель? Отношение общества, появился целый его пласт (общества), активный, со своими чувствами, красотой, жизненным опытом и мудростью.

Как же не упустить это время, применить его в полной мере для себя и своих близких, и как можно дольше продлить его для себя.

Сегодня, судя по этапам возрастной психологии возраст от 40 должен отличаться сильнейшим кризисом, перестройкой личности, оценкой того, чего хотелось и того, что смогла достичь, и почему кому то удалось прийти к гармонии и спокойствию, а кто-то так и продолжает бороться с жизнью?

А в чем же заключается эта перестройка и как ее прожить, результативно применяя к себе, а не пробежать, прожить, чувствуя и смакуя каждый момент, накапливая ценности и проявляя себя в этом мире его любимой частицей.

Могу поделиться только собственным опытом. И когда я его разложила в голове, очень сильно обрадовалась и удивилась тому, что получила.

Итак, выделю всего 5 черт, отличающих женщину после 40 от всех остальных, их конечно намного больше, но для меня эти самые яркие.

Покупки, новый взгляд.

Пришел инсайт и осознание, что покупка очередного платья — это не достижение, а подача себя в этот день, подача своего настроения, своего статуса. И оказывается не надо такое количество, как НЕОБХОДИМО было ранее. Вдруг, ты понимаешь, что выделяешься в среде состоянием, а не платьем!

Это я о том, что в 50 лет уже по большому счету наплевать, что о тебе подумают другие. И если мне (вдруг!) захочется надеть то, что не мне рекомендовано, то будьте уверены — я его надену. Потому, что знаю, как, куда и по какому случаю. И никогда не буду выглядеть вульгарно, если этого не захочу сама. А вот это вопрос! О чем это я, а об удовольствии и вкусе к жизни.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Вкус или здоровый образ жизни.

50 лет, уже нет сил, переедать, есть «неправильную» еду или травить себя. Организм посылает чувствительные сигналы того, что ему хочется, а чего нет, нужно ли съесть огромную тарелку любимого блюда или лучше кусочек поменьше, съесть конкретный продукт или не есть. Хочется нюхать, пробовать и выплевывать, если это невкусно – ведь это невкусно только для тебя. Не прислушаешься — и мучение от изжоги, тяжести, сыпи или мигрени. И это новая и очень увлекательная сторона жизни, открывается настолько, что изумляешься, как мог ее упускать. И это опять о вкусе и об удовольствии.

Интересы, новые занятия, после которых ты чувствуешь полную наполненность.

Я уже многое видела, и мой жизненный опыт научил меня многим вещам. Я понимаю, сколького не успела узнать, и самое главное — я не потеряла интереса узнавать что-то новое. Я хочу освоить рисование и выучить любимый немецкий, до уровня разговорного, придумывать темы для занятий или открыть новую школу — а почему нет. Кто-то скажет, это не глобальные знания, а я уверена, что мои знания, смогут помочь человечеству. И эти знания сделают мои следующие годы более интересными и насыщенными. И это еще один пункт об удовольствии.

Старики.

После долгого ухода за больными родителями и их смерти, я другими глазами начала смотреть на стариков. Настоящих стариков, а не тех, кому 50, какими бы старыми они не казалось в детстве, тех, кому 80 и за… Я понимаю их теперь лучше. Возможно, не до конца. Но я стараюсь понять их проблемы и вынести какие-то уроки для себя и передать эти уроки своим детям.

Я с удовольствием помогаю старикам и получаю, получаю. Получаю от этого не боль в груди, не отвращение, а и этот было, а благодарность, за их пример долголетия, интереса к жизни и юмора. И опять я об одном и том же, об удовольствии и интересе к жизни.

Внуки.

У меня есть подруга, у которой в 40 лет появились внуки. И кризис молодой бабушки она переживала очень тяжело. Она так и смогла привыкнуть к роли бабули, не смогла примерить ее на себя, не смогла поменять установку в себе и стать современной, веселой и спортивной бабушкой. Но я надеюсь, что сможет. Может быть на правнуках, но научится и от этой роли получать удовольствие, в тот момент, когда будет готова.

Удачи Вам, дорогой читатель и удовольствия от жизни!опубликовано econet

Автор Ольга Пегина

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet