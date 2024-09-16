5 дорог, ведущих к депрессии

Человек ощущает себя несчастным, когда не может контролировать свою жизнь и всё, что в ней происходит. Из-за того, что события случаются помимо воли, возникает беспомощность и бессилие. Чтобы выйти из этого состояния, необходимо стать творцом своей судьбы и лично изменить жизнь.

Простые обыватели часто склонны считать, что депрессия — это не болезнь, а обычная лень и нежелание что-то менять в своей жизни. В ответ на жалобы человека на то, что ему плохо, тоскливо, скучно, можно услышать фразу: «Корову бы ему, а лучше две».Таким отношением окружающие демонстрируют пренебрежение состоянием, которое проявляется у человека.

Зона риска

При этом в психологии считают депрессию сложным психологическим заболеванием, способным привести к самым тяжёлым последствиям. Причиной возникновения этого состояния могут стать не только тяжёлые болезни, гибель близких и плохая наследственность, но и определённый образ жизни.

Решила прописать пять дорог, которые могут привести к этому заболеванию.

Патологическая зависимость в отношениях

Человек — это социальное существо, и он не может жить один. Но иногда отношения оказываются такими, что загоняют в депрессию, не оставляя шансов на счастливую жизнь. Это зависит от особенностей психики индивидуума, который настолько склонен к слиянию со своим партнёром, что переживает себя через него. Такие отношения заставляют почувствовать себя задушенным и утратившим собственное «я». Если происходит расставание, то человек впадает в депрессивное состояние. Он не может быть самостоятельной единицей и жить автономно.

Чтобы ребёнок вырос счастливым, самодостаточным человеком, ему необходимо получать достаточно любви в детстве. Любящие и эмоционально зрелые родители дают своему чаду уверенность в себе и предпосылки к благополучной жизни в будущем.

Нарушение самооценки и самоуважения

Человек считает себя недостойным любви и уважения. Пытаясь доказать окружающим свою идеальность, он тратит все жизненные силы и энергию. В этом случае обычно наступает депрессия истощения.

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Чрезмерное чувство ответственности

Если вы постоянно стремитесь отвечать за всё, что происходит вокруг вас, то быстро наступит психологическое истощение, сопровождающее депрессию. Не нужно думать, что окружающим не хватает ума, способностей или ответственности самостоятельно решать собственные проблемы и управлять своей жизнью. Не надо брать на себя лишний груз, занимайтесь своими проблемами.

Алкогольная, наркотическая и игровая зависимость

Ничто так быстро не может привести человека к депрессивному состоянию, как вредные привычки. Начинается всё с попыток снять стресс с помощью алкоголя. После нескольких первых рюмок жизнь кажется легче и приятней. Но как только возлияния входят в привычку, депрессия уже стоит за спиной.

Жертвенность

Чаще всего этим грешат женщины, которые взваливают на себя груз забот всей семьи и несут его, стеная и жалуясь на тяжёлую судьбу. Вместо того чтобы полюбить себя, легче относиться к миру и радоваться жизни, они приносят себя в жертву детям и мужу, не забывая регулярно напоминать им об этом. В этом случае депрессивное состояние у вечной жертвы не заставит себя долго ждать.

Человек ощущает себя несчастным, когда не может контролировать свою жизнь и всё, что в ней происходит. Из-за того, что события случаются помимо воли, возникает беспомощность и бессилие. Чтобы выйти из этого состояния, необходимо стать творцом своей судьбы и лично изменить жизнь.

Ваша жизнь в ваших руках!опубликовано econet

Автор Юлия Таланцева

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