5 фраз, которыми женщины манипулируют мужчинами

В основе большинства женских манипуляций лежит попытка вызвать у мужчины чувство вины. И чем совестливее и ответственнее мужчина, тем легче женщине достичь желаемого.

1. "Ты меня совсем не понимаешь» (не ценят, не любишь, не бережешь) или же наоборот – «Ты так сильно меня любишь, меня еще никто так сильно не любил!»

Эта фраза говорится для того, чтобы мужчина или начал чувствовать свою вину за то, что как-будто недостаточно сильно любит (ценит, бережет) и начинал стараться еще больше или же в другом случае - женщина вроде как программирует и внушает мужчине, что он и вправду очень уж сильно её любит, ну, прямо жить без неё не может и тогда мужчина тоже начинает так думать и еще больше стараться показать это и угодить женщине.

Хотя, бывают случаи, когда услышав, что он и так "сильно любит" или же наоборот - "совсем не любит", то мужчина может наоборот - просто «перегореть» и уже ничего и никому не доказывать, а просто расслабиться, а то и вообще уйти от такой женщины. Поэтому здесь женщины иногда серьезно рискуют, говоря своим ненаглядным такого рода фразы.

2. "А мой бывший делал это лучше" (например, что-то ремонтировал, готовил, убирал в доме и т.д.) или "Я была о тебе лучшего мнения" («Так настоящие мужчины не поступают»)

Первая фраза по мнению женщины должна сподвигнуть мужчину на подвиги, чтобы доказать, что он все же лучше её бывшего. А вторая фраза рассчитана на то, чтобы пристыдить мужчину за то что он не захотел сделать то, о чем его попросили женщина, например, купить ей что-то.

И по мнению женщины после этой фразы он должен начать буквально выскакивать из штанов, что лишь доказать, что он все же "настоящий мужчина" и тут же пойти и, например, купить ей буквально все, что она только захочет, да еще и с "моральной компенсацией "так сказать.

3. "Ты просто бог в сексе! Со мной такого еще никогда не было и ни с кем мне еще не было так хорошо, как с тобой"

Многие мужчины реально очень "ведутся" на эту фразу. И здесь уже нет абсолютно никакого значения - правда это или нет. Главное, что мужчина собой доволен, его "Эго" польщено, а значит женщина может просить у него все, что захочет и буквально выть из него веревки, ведь после таких слов он просто не сможет ей ни в чем отказать. По крайней мере, именно так думает очень большое количество женщин, которые часто используют эту фразу в своих собственных целях.

4. "Я же без тебя пропаду, только не бросай меня! Ведь ты такой сильный, умный ..." или наоборот - "Да, ты без меня вообще ни на что не способен, вообще ничего нормально сделать не можешь. Радуйся, что я еще с тобой"

Каждая из этих фраз взывает к самооценке мужчины. Только в первом случае - она ​​как бы повышается и мужчина начинает чувствовать себя чуть ли не богом, без которого женщина прямо таки тут же пропадет, а во втором случае все уже наоборот - женщина опускает и унижает мужчину и его самооценку, совершенно обесценивая его и тем самым поднимает собственную самооценку и свою значимость в его глазах. Ну, по крайней мере, она может действительно искренне верить, что говоря эти фразы, именно так она и поступает и что это действительно будет работать.

5. "Посмотри, каким ты стал рядом со мной: похорошел, возмужал, прямо расцвел весь! А все это моя любовь и забота о тебе. Кто бы еще тебя так сильно любил? А ты все не делаешь мне предложения..." или " Я отдала тебе лучшие годы своей жизни, разве после этого я не заслуживаю стать твоей женой?!"

Эти фразы, по мнению, женщины должны заставить мужчину наконец задуматься о браке с ней. Ведь она так старалась все эти годы, так заслуживала его любовь! Теперь она ждет благодарности от него в виде предложения стать его женой. Но, к сожалению, или может и, к счастью, это так не работает и редко какой мужчина готов так "поблагодарить" женщину за все её старания. Да и будет ли в таком случае этот брак действительно счастливым…?

Ведь в основном, мужчина или просто принимает решение, что хочет провести с этой женщиной всю свою дальнейшую жизнь и здесь уже не имеет никакого значения столько времени они знакомы и как она там старалась или нет, либо же совсем наоборот - несмотря даже на годы совместной жизни, мужчина может быть до сих пор не готов к этому серьезному шагу, так как ему и так хорошо и он просто не видит эту женщину в качестве своей жены.

Поэтому, дорогие мои женщины, хватит уже играть во все эти игры и манипуляции. Просто будьте честны с мужчиной и прежде всего сами с собой и поверьте, тогда все у вас будет гораздо проще. Удачи Вам! опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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