5 групп разрушающих переживаний: осознать и избавиться! 

Нервно-психическое напряжение в норме выполняет мобилизующую функцию. Эмоции помогают справиться с ситуацией, завершить ее. Такие эмоции являются «оправданными» или аутентичными. Существуют четыре аутентичных чувства. Одно положительное – радость. Три негативных – страх, гнев и печаль.

Преодоление конфликта тесно связано с управлением эмоциями. Почему это так важно? Во-первых, если разворачивается конфликтное противоборство, контролировать ситуацию будет тот из вас, который первым совладает со своими эмоциями.

Как избавиться от разрушающих переживаний

Во-вторых, по мере развития конфликта нарастает эмоциональная вовлеченность участников. Каждое эмоциональное действие будет вызывать встречные агрессивные реакции. Поэтому для разрешения конфликта необходимо предпринять меры, направленные на уменьшение эмоционального напряжения. Контроль за эмоциями мешает нарастанию враждебности и сохраняет конструктивность взаимодействия.

И в-третьих, длительное пребывание в некоторых эмоциональных состояниях, губительно воздействует на здоровье и приводит к возникновению заболеваний. Эти расстройства вызывают разрушающие переживания.

Можно выделить 5 групп разрушающих переживаний:

тревожные эмоции (волнение, беспокойство, страх, тревога)

агрессивные эмоции (обида, раздражение, гнев, ярость)

аутоагрессия (чрезмерное чувство вины)

депрессивные эмоции (уныние, апатия, тоска, депрессия)

огорчение и отчаяние

Для конфликтных ситуаций наиболее характерно переживание агрессивных эмоций. Гнев – один из способов уменьшения стресса, снятия напряжения, эмоциональной разрядки.

У людей, обладающих повышенной агрессивностью и гневливостью (так называемая «личность типа А»), существенно повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. «Личности типа А» характеризуются высокими амбициями, стремлением конкурировать и доминировать, постоянным ощущением нехватки времени. Они часто переполнены злостью, ищущей повода вылиться наружу. Именно реакции гнева несут ответственность за проблемы с сердцем, гастриты, язвенную болезнь.

Гнев способен снимать 4 вида стресса:

болезненные чувства (тревога, страх, депрессия, обида, вина и стыд, чувство утраты и собственной неполноценности)

(тревога, страх, депрессия, обида, вина и стыд, чувство утраты и собственной неполноценности) болезненные ощущения , вызванные мышечным напряжением, спешкой, физической болью, чрезмерными впечатлениями, усталостью и перегрузкой

, вызванные мышечным напряжением, спешкой, физической болью, чрезмерными впечатлениями, усталостью и перегрузкой фрустрированная потребность (блокирование потребностей или желаний; ощущение, что все идет не так, как надо; чувство вынужденности)

(блокирование потребностей или желаний; ощущение, что все идет не так, как надо; чувство вынужденности) угроза, источниками которой является ощущение «На меня нападают», чувство потери себя, чувство покинутости.

Нервно-психическое напряжение в норме выполняет мобилизующую функцию. Эмоции помогают справиться с ситуацией, завершить ее. Такие эмоции являются «оправданными» или аутентичными.

Существуют четыре аутентичных чувства. Одно положительное – радость. Три негативных – страх, гнев и печаль. Если радость может относиться и к прошлому, и к настоящему, и к будущему, то негативные чувства имеют строго определенную ориентацию во времени. Аутентичная тревога позволяет быть осторожным, предсказывая опасности в будущем. Аутентичный гнев позволяет мобилизовать силы для рывка в настоящем. Аутентичная печаль помогает проститься с прошлым.

Но эти же чувства становятся разрушительными, если они неверно ориентированы во времени. Например, страх и гнев, ориентированные в прошлое, не в состоянии изменить уже свершившееся. Страх и печаль в настоящем снижают энергетический уровень личности и эффективность действий. Гнев и печаль по поводу будущего мешают мобилизовать позитивные ресурсы.

Кроме того, культурные стереотипы запрещают нам переживать некоторые эмоции. Социально неодобряемыми зачастую оказываются гнев, обида, тревога и страх. Даже испытывая сильные эмоции, человек вынужден отрицать их наличие («Я вовсе не расстроился», «Я не обижаюсь», «Я не сержусь на вас», «Я ничего не боюсь» и тому подобное).

Методика управления эмоциями включает три основных шага:

1. Признание их наличия.

2. Изучение ситуаций, их вызывающих. Знание своих реакций позволяет быть подготовленным к появлению эмоций и не дать им застать себя врасплох.

3. Различие аутентичных и разрушительных реакций. Аутентичные эмоции помогают справиться с ситуацией, а разрушительные – мешают. Чтобы определить природу эмоции, нужно оценить ее по следующим критериям:

помогает ли мне это добиваться своих целей?

помогает ли мне это в отношениях с окружающими?

испытывая эти чувства, я достигаю того, чего хочу, или избавляюсь от дискомфорта, вызванного неудачей?опубликовано econet

Н.Васильев. Тренинг преодоления конфликтов, 2003

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