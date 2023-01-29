5 поступков, которые ты не должна прощать мужчине

Милые бранятся - только тешатся? Это ваш случай? Если нет - узнайте, что не нужно прощать даже горячо любимому во время ссоры.

Определение «токсичный парень», который портит жизнь девушке и изрядно выматывает ей нервы, уже давно вошло в общественный сленг. Если твой бойфренд позволяет себе что-либо из нижеприведенных поступков — подумай, действительно ли ты хочешь остаться с ним на всю жизнь.

Что не нужно прощать даже любимому

✅1. Во время ссоры давит на больное

Ссоры, в первую очередь, созданы для того, чтобы люди выговорились, услышали чужую боль. Здорово, если сойдутся звезды, и партнеры придут к компромиссу — даже если после этого придётся как-то компенсировать разбитые тарелки и смартфоны. Но, как и в боях без правил, так и в отношениях между мужчиной и женщиной, есть рамки, нарушать которые строго запрещено.

Например, даже во время самых горячих споров недопустимы переходы на личности, оскорбления родственников партнера и фразы наподобие « а мой бывший…». Ведь вы уважаете близкого человека и гордитесь своим выбором. Другое дело, если парень намеренно унижает подругу, угрожает расставанием, — в таком случае, ему самому нужно будет справиться со своими тараканами. К сожалению, вас они не послушают.

Почему он так делает?

Считается, что повышать голос и грубить во время споров с девушкой парень может по нескольким причинам: остывание, провокация, привычка.

Если ваш партнёр «перегорел», то злые комментарии в ваш адрес — прямое доказательство того, что он вас больше не ценит.

Есть также тип мужчин, которые намеренно вызывают в подруге эмоции, чтобы проверить её реакцию на стрессовую ситуацию.

Ну, а у некоторых плохое поведение уже просто стало обыденностью, — причём неважно, виновато ли в этом воспитание или ваше собственное отношение.

Самое главное — понимать, что нельзя избавиться от проблем, но можно научиться извлекать из них пользу.

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✅2. Избегает ответственности

Парни обожают современных девушек, которым не нужно оказывать знаки внимания 24 часа в сутки или звонить по несколько раз. Такие никогда не привязываются, не становятся зависимыми от отношений, но к ним всегда хочется возвращаться.

Умеренный феминизм нравится большинству представителей мужского пола, кроме одного пункта: ответственности. Ведь им с детства говорили: «ты мужчина, и ты ответственен за своих близких». Поэтому он задерживается на работе, неумело выбирает подарки на 14 февраля и срывается на таксистов, которые везут его беременную жену слишком быстро.

Мужчинам нравится решать женские проблемы, они считают это природным долгом. Но что же делать, если парень увиливает от своих обязанностей?

Можно, конечно, воспользоваться женскими хитростями, и пустить слезу, но — вряд ли это поможет.

Почему он так делает?

Если мужчина не оказывает подруге поддержку, — скорее всего, она ему просто неинтересна.

Если же проблема заключается в твоей излишней требовательности — пересмотри своё поведение и воспользуйся небольшими психологическими трюками. Например, постарайся воодушевить парня, чтобы ему самому хотелось выполнить твою просьбу. Скажи ему не «я хочу в Сочи, достань билеты и сделай так, чтобы мы там оказались завтра же», а «Давай поговорим и вместе решим, где бы нам обоим хотелось провести отпуск».

Не забывай показывать иногда и свою слабость. Проси забрать тебя с работы, если на улице уже достаточно поздно, приготовить ужин, если ты не успеваешь после фитнеса. Главное — не злоупотребляй этим. И, конечно же, от всей души благодари мужчину за помощь, и ни в коем случае не ругай за неудачи.

Но, если даже после твоей инициативы, парень говорит «разбирайся с этим сама» — лучше, действительно, разбираться самой. И вообще все делать самой. Без него.

✅3. Уходит от вопросов

Мужчины игнорируют женские вопросы только в одном случае — если не считают нужным объясняться. Если он до сих пор не рассказал тебе, почему совершил какой-то проступок, — вполне вероятно, что парню просто плевать на ваши отношения.

Почему он так делает?

Причина 1- ему есть что скрывать. Любое твоё замечание заканчивается грандиозным скандалом, в завершении которого он громко хлопает дверью? Помни, что он разыгрывает эти сцены неспроста, ведь так вполне имеет право сбежать из дома, прикрываясь обидой. И не подходить к телефону, а в 4 часа утра на твой вопросительный взгляд ответить равнодушным молчанием.

Причина 2- он вам не доверяет. Если в ваших отношениях присутствуют проблемы с доверием, начинать работать над ней нужно с себя. Сперва научись открыто говорить о своих чувствах. Несмотря на то, что парням нравятся загадочные девушки, если ты все время будешь молчать или сдерживать раздражение от огорчающих поступков, прочные отношения у вас не сложатся. Говори спокойно и уверенно, без истерик и лишних обвинений.

Причина 3 — Беспокойство о своей свободе. Чтобы парень не чувствовал, что вы ограничиваете его свободу, старайтесь лишний раз не душить его своей любовью. Чрезмерно заботливым девушкам советуют прибегнуть к эмпатии. Представьте, чтобы вы чувствовали сейчас на месте любимого человека, которого пытаетесь контролировать? Со временем вы поймёте, как это унизительно и неприятно — и, возможно, сбавите обороты.

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✅4. Критикует на людях

Мужчина ваше умение быстро пьянеть и странно одеваться можешь считать неповторимыми фишками, но ему никогда и в голову не придёт выставлять вас в невыгодном свете на людях. Критиковать любимых в присутствии знакомых — противоестественно для мужчин, ведь они прекрасно осознают, что выбрали самую лучшую подругу в мире.

Почему он так делает?

Зачастую парень просто пытается утвердиться за ваш счёт. Ведь нет лучшего способа подняться себе самооценку путём унижения другого человека. Но можно заняться самосовершенствованием, добиться успехов в жизни, тогда и уважение к себе появится. Нет же, публично «погреть своё самолюбие» намного легче и быстрее.

Или же причиной резкой критики может быть банальное неудовлетворение собственной жизнью и общая разочарованность. Ведь, критикуя себя, нельзя и про других людей забывать.

5. Повышает голос

Вряд ли вы встретите мужчину, который никогда не повышал голос. Возможно, он гуляет с компанией тех, кто ни разу никого не обманывал и не дергал девочек за косички в школе. Парни, как и девушки, легко выходят из себя, но чаще всего на следующий день им становится стыдно.

А вот если твой бойфренд позволяет регулярные эмоциональные встряски по мелочам — тебе стоит всерьёз задуматься над вашими отношениями.

И не верь, если он прикрывается работой, медленными таксистами, воспитанием и так далее.

Почему он это делает?

Как было сказано выше, мужчины не меньше женщин подвержены эмоциональному взрыву. Чаще всего это происходит в тот момент, когда уже невозможно сдерживать напряжение внутри. Но даже после самых бурных ссор, любящий парень первым пойдёт на примирение, так что ни гороскоп, ни особенности темперамента здесь ни при чем.

Если же он позволяет себе ужасное поведение даже во время мелких ссор — вполне возможно, что за такими манерами скрываются серьезные психологические проблемы.

В ответ на агрессию старайтесь совладать со своими эмоциями и не повышать голос в ответ, спокойно попроси парня объяснить, чем именно он не доволен. Предложи бойфренду вместе сходить в кино или кафе, посетить спортзал или бассейн, чтобы выпустить негативную энергию.

Ну, и хорошо подумай — тот ли он самый в твоей жизни?опубликовано econet

Автор Арина Страмкова

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