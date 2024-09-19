5 принципов зеркала

О «зеркальных» принципах, а также о том, какие бывают зеркала отношений читайте в этой статье.

В жизни в ответ на какое-то заявление мы слышим фразу: «Это я тебя зеркалю». Люди, произносящие ее, понимают, что многое в нашем мире является зеркалом… в том числе и окружающие нас люди. В некоторой степени это верно. Но лишь отчасти.

Так как разные «зеркала» отражают разные грани нашего восприятия действительности.

Зеркальные принципы

Реальность проявляет себя в двух формах: физическая, которую можно потрогать, и метафизическая, которая лежит за гранью нашего восприятия.

Обе формы существуют одновременно, взаимно проникают друг в друга и дополняют.

Ваше отражение в зеркале — это ваш метафизический образ, и он реален.

Наш мир тоже можно представить в виде гигантского зеркала, по одну сторону которого лежит физическая реальность, а по другую сторону — метафизическое пространство потенциалов.

И отличие от того, как вы смотрите на себя в зеркало и видите отражение, материальный мир выступает в качестве отражения, образом которого служат намерения, цели, замыслы, планы.

Пространство потенциалов служит матрицей, шаблоном, по которому происходит монтаж. Там хранится вся информация о том, что должно происходить в материальном мире.

Зеркало делит мир на две половины, на действительную и на мнимую, метафизическую.

То, что находится на материальной половине, развивается в соответствии с законами физики, мгновенно реагирует на прямое воздействие, и возникает иллюзия, что прямым воздействием можно достичь каких-то результатов.

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Теперь давайте подробнее рассмотрим «зеркальные» принципы.

Принцип №1. Мир, как зеркало, отражает ваше отношение к нему

Мир отражает вам ваши мысли. Если вы испытываете грусть, злость, досаду, мир поворачивается к вам этой стороной и показывает соответствующие события.

Если вы радостны, то мир тут же отзывается и показывает вам все с радостной перспективы.

Почему же чаще мир показывает негативные события и ситуации? Ответ скрыт во втором зеркальном принципе.

Принцип №2. Отражение формируется в единстве души и разума

У людей часто идет разрыв между тем, что они думают и тем, что хочет душа.

Единство достигается в массе случаев в негативном ключе, потому что уму в плохое поверить проще, чем в хорошее.

Когда вы чего-то боитесь, не хотите, в душе все переворачивается, а ум подтверждает: «да, вот так и произойдет».

А чтобы произошло что-то хорошее, нужно воспитать свой разум, чтобы он хотел того же самого.

Вы наверняка замечали, если вы чего-то хотите от всего сердца, и разум согласен, что вы это можете получить, это легко сбывается.

И если раньше для этого требовались годы, потом месяцы, то сейчас это может произойти буквально через несколько дней. Ситуация разворачивается самым прекрасным и красивым образом.

Самое важно не допускать сомнений разума и сделать так, чтобы душа хотела.

Принцип №3. Зеркало реагирует с задержкой

Если вы пытаетесь манифестировать что-то незначительное, оно может произойти в течение нескольких часов.

Этой задержкой можно воспользоваться. Если не получается соединить душу и разум, постоянно подтверждайте свое намерение: «Я этого хочу, я этого заслуживаю, я знаю, что так и должно быть».

И тогда оно, хоть и с задержкой, но все-таки среагирует.

Если вы о чем-то думали вчера, сегодня зеркало вам это отражает. Тот же принцип, что и в законе причины и следствия.

То, что вы имеете сегодня, результат ваших прошлых мыслей и действий или бездействия.

На зеркало наносится амальгама разных оттенков: теплых, холодных. Благодаря этому, в одном зеркале, когда вы в него смотритесь, вы себе нравитесь, в другом нет.

Так и в жизни вы можете нанести амальгаму на свое зеркало — сформировать окраску своей реальности, поменять отношение к себе, к миру, к ситуациям, окружению.

Выберите свою фразу, мантру, которая будет красной нитью проходить через ваши выборы и решения. Она и будет руководить вашей жизнью.

Например: «Вселенная заботится обо мне».

И в любой ситуации, особенно неприятной, вспоминайте о своей мантре и произносите ее, держите свои мысли под контролем.

Когда вы примете внутри ситуацию, все развернется наилучшим образом.

Подтверждайте себе, что мир действительно заботится о вас, несмотря ни на что.

Это не означает, что нужно быть пассивными, вы это делаете для того, чтобы сформировалось мышление, что бы вы ни делали, все происходит наилучшим образом, все всегда складывается удачно.

Принцип №4. Зеркало констатирует содержание отношения, игнорируя его направленность

Страхи, сомнения реализуются мгновенно. Если вы чего-то стремитесь избежать, вы рискуете с этим столкнутся.

Зеркало отражает само содержание, саму суть.

Если вы к чему-то относитесь с радостью, любовью, мир показывает вам эту красивую грань.

Если в вашей жизни много негатива, нежелательных событий и не происходит то, что вы хотите, вы ходите по замкнутому кругу.

Вы наблюдаете реальность, выражаете к ней свое отношение, и зеркало вселенной закрепляет ваше отношение к реальности.

Чтобы выйти из этого круга, переключитесь с отражения на сам образ, другими словами — извне внутрь, возьмите под контроль ваши мысли, реакции, убеждения.

Принцип №5. Зеркало отражает (реализует) все, что вы НЕ хотите

Думайте не о том, чего вы НЕ хотите, а о том, к чему стремитесь.

Чаще всего человек знает, чего он НЕ хочет и постоянно об этом думает.

Вселенная как зеркало отражает ему его мысли.

Уберите все слова из своего лексикона с частицей НЕ: недовольство, неприятие, нежелание, неодобрение, ненависть, неуверенность, неуспех, неудача.

И все слова с негативным смыслом.

Сместите фокус с того, что вам не нужно, на то, что вы хотите. Замените на равное, но противоположное.

Думали о том, как вам не хочется ходить на работу, представляйте, чем бы вам хотелось заниматься. Вместо мыслей о том, что вы устали, думайте, чем бы вы могли побаловать себя.

Привычка думать в негативном ключе закреплена нейронными связями в мозгу. Направьте усилия, чтобы их разорвать и создать новые.

Делайте каждый день что-то новое, привычные вещи делайте по-другому, ходите новыми путями, создавайте себе настроение. И своим настроением вы выбираете краски своей реальности.

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Теперь рассмотрим как зеркала проявляются в отношениях.

5 зеркал отношений

Первое зеркало отражает настоящий момент

Хорошим зеркалом являются животные и дети. Они отражают именно те, неосознаваемые установки, эмоции, которые в данный момент руководят вами.

Современные дети обладают тонкой интуицией, они четко считывают ваше настроение, внутреннее состояние, энергию и своим поведением указывают вам, на что нужно обратить внимание.

Если вы не говорите, не поступаете согласно вашим чувствам, не принимаете эмоции, скрываете от себя и других, дети быстро улавливают эту фальшь и сразу реагируют на нее.

Если мама устала и не позволяет себе отдохнуть, продолжает делать домашние дела, не обращая внимание на свою усталость, эмоциональное состояние, ребенок будет указывать ей на это своим неадекватным поведением: капризничать, шуметь.

Как изменить ситуацию:

Скажите то, о чем вы на самом деле думаете, что чувствуете: «я устала и хочу отдохнуть», «я хочу немного побыть одна», «я злая, мне грустно, у меня то-то и то-то не получается».

После этого попросите ребенка посидеть спокойно.

Дети отражают ваши теневые стороны. Если вы в себе не принимаете какое-то качество, ребенок будет зеркалить вам, вести себя именно таким образом, как вы не приемлете.

Второе зеркало отражает критические суждения

Если вы осуждаете в человеке какие-то качества, вам будут попадаться люди, которые будут отражать их.

Если вы честный и осуждаете нечестных, вас будут обманывать.

Научитесь принимать то, что вы осуждаете.

Протестируйте ваши отношения с близкими. Что вас раздражает в них, какие качества? Подумайте, что именно они вам отзеркаливают?

Благословите людей, которых вы осуждаете, испытайте к ним благодарность.

Третье зеркало отражает то, что было вами потеряно, отдано и у вас отобрано

Если человека в детстве недолюбили родители, он во взрослой жизни будет искать любовь во вне, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. Вступать в многочисленные отношения, расставаться, не находя того, что ищет.

Когда вы попадаете в ситуацию, где у вас что-то отнимают, у вас появляется возможность больше узнать о себе важные вещи.

Вам показывают то, что вы потеряли, отдали, либо у вас отобрали. И часто это показывают в искаженном виде, чтобы вы это приняли обратно.

Когда вы столкнулись с таким зеркалом, задайте себе вопрос: что это отражает во мне?

Вы видите ту часть, контакт с которой вы утратили. Если вы поймете, что потеряли и вернете эту часть себе, вы постепенно обретете внутреннюю целостность.

Четвертое зеркало отражает темную ночь вашей души

Это зеркало показывает самые большие из испытанных вами страхов в разных областях жизни: работа, отношения, дети, образ жизни.

Когда вы не можете/не хотите выходить из зоны комфорта (страх неизвестности, страх перемен), хотя знаете, что так уже жить нельзя, начинает ухудшаться текущая ситуация.

В глубине души появляется желание что-то изменить, это превращается в непреодолимый соблазн, которому невозможно противостоять, который подталкивает вас.

В итоге происходит взрыв, и вы оказываетесь в той ситуации, которую больше всего боялись.

Такие ситуации могут происходить не один раз в жизни, но первый раз это происходит наиболее болезненно.

Если вы попали в такую ситуацию, не стоит сокрушаться, потому что у вас есть ресурс, чтобы с этим справиться.

Испытания нам даются только те, которые мы в силах выдержать.

Цель этого зеркала — исцелить ваши самые главные страхи. Поэтому важно понять, почему вы цепляетесь за это.

Пятое зеркало отражает ваше совершенство

Проведите такой тест.

Отследите свой культурный уровень, личностный, эмоциональный, спортивный уровень, свой уровень как жены, хозяйки, матери и так далее.

Поставьте себе оценки по 4х-балльной системе: отлично, хорошо, не очень хорошо, плохо.

Когда вы это сделаете, вы увидите, что «отлично» или «хорошо» по всем параметрам быть не может.

После этого задайте себе вопрос: по каким критериям я себя оценивала?

Любая оценка — это сравнение кого-то с кем-то. Что может быть эталоном в каждом из уровней, направлений?

Все сравнения могут быть оправданы лишь в том случае, если вы сравниваете себя с самими же собой.

Сравнивайте себя в прошлом и сейчас, как вы реагировали тогда и сейчас, награждайте медалями за это.

Когда вы перестанете себя с кем-то сравнивать, вы научитесь видеть, чего вы достигли, начнете ценить себя, видеть совершенство воплощения собственной души.

Что бы вы ни делали, все это совершенно.

То, что происходит в данный момент, совершенно само по себе. В этом ваш рост и развитие. Принимайте это с радостью.

Каждое зеркало — это ступень на более высокий уровень личного самосовершенствования.

Вы начинаете осознавать свои творческие силы и свой потенциал.опубликовано econet

Автор Алена Старовойтова

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