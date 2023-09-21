Стремление быть сильным, лучшим, радовать других — все это вполне закономерно и нормально, если есть свобода и осознанность выбора. А этого можно достичь только тогда, когда собою управляете вы сами, а не механизмы, запрограммированные в структуре вашей самооценки. Вот почему людям с различными типами самооценки необходимо прорабатывать и корректировать свои реакции, стабилизировать колебания самооценки

Стабильная самооценка — это свобода выбора, это ориентация на рациональность и эффективность. В этой статье вы узнаете 5 признаков человека со стабильной самооценкой.

Признаки здоровой самооценки

Учитывает интересы и мнение окружающих, но не руководствуется ими в своих действиях, не старается понравиться другим людям

Силен в отстаивании своих границ и интересов

Не сравнивает себя с другими

К неудачам относится как к опыту, который необходим и неизбежен для достижения результата

Не стремится быть лучшим во всех сферах и соревнуется не с другими, а с собой

Человек со стабильной самооценкой:

1. Учитывает интересы и мнение окружающих, но не руководствуется ими в своих действиях, не старается понравиться другим людям.

Мнение посторонних, недовольство или одобрение не влияют на его «Я». Он понимает, что кому-то может нравиться, кому-то нет, и это абсолютно нормально. Он делает то, что соответствует прежде всего его интересам, и при этом старается поступать экологично по отношению к окружающим.

2. Силен в отстаивании своих границ и интересов.

Может сказать «нет», может вступить в конфликт, если это рационально в настоящий момент. Но, если он считает, что сейчас лучше уступить, лучше договориться, а не продавливать партнера, он легко это сделает и не будет считать себя слабаком. Его «Я» отвязано от внешних событий.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

3. Не сравнивает себя с другими.

Для него успех другого не означает личное поражение. Он может порадоваться достижениям окружающих, может учиться у других людей, а не критиковать их. Он держится с людьми на равных, принимая себя таким, какой он есть, и принимая других людей отличными от себя.

4. К неудачам относится как к опыту, который необходим и неизбежен для достижения результата.

Поэтому не раскисает, не старается сбежать при первой же неудаче, что и определяет его способность доводить дела до логического завершения.

5. Не стремится быть лучшим во всех сферах и соревнуется не с другими, а с собой.

Развивается и идет в своем темпе, не ориентируясь на окружающих. И самое главное, он спокоен, потому что не пропускает события жизни сквозь свое «Я», поэтому все, что происходит вокруг, не вызывает у него эмоциональных волн, как у человека с нестабильной самооценкой.

Стремление быть сильным, лучшим, радовать других — все это вполне закономерно и нормально, если есть свобода и осознанность выбора. А этого можно достичь только тогда, когда собою управляете вы сами, а не механизмы, запрограммированные в структуре вашей самооценки. Вот почему людям с различными типами самооценки необходимо прорабатывать и корректировать свои реакции, стабилизировать колебания самооценки. После этого у них появятся свобода и осознанность выбора.опубликовано econet

© Михаил Литвак

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet