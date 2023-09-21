Стремление быть сильным, лучшим, радовать других — все это вполне закономерно и нормально, если есть свобода и осознанность выбора. А этого можно достичь только тогда, когда собою управляете вы сами, а не механизмы, запрограммированные в структуре вашей самооценки. Вот почему людям с различными типами самооценки необходимо прорабатывать и корректировать свои реакции, стабилизировать колебания самооценки
Стабильная самооценка — это свобода выбора, это ориентация на рациональность и эффективность. В этой статье вы узнаете 5 признаков человека со стабильной самооценкой.
Человек со стабильной самооценкой:
1. Учитывает интересы и мнение окружающих, но не руководствуется ими в своих действиях, не старается понравиться другим людям.
Мнение посторонних, недовольство или одобрение не влияют на его «Я». Он понимает, что кому-то может нравиться, кому-то нет, и это абсолютно нормально. Он делает то, что соответствует прежде всего его интересам, и при этом старается поступать экологично по отношению к окружающим.
2. Силен в отстаивании своих границ и интересов.
Может сказать «нет», может вступить в конфликт, если это рационально в настоящий момент. Но, если он считает, что сейчас лучше уступить, лучше договориться, а не продавливать партнера, он легко это сделает и не будет считать себя слабаком. Его «Я» отвязано от внешних событий.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
3. Не сравнивает себя с другими.
Для него успех другого не означает личное поражение. Он может порадоваться достижениям окружающих, может учиться у других людей, а не критиковать их. Он держится с людьми на равных, принимая себя таким, какой он есть, и принимая других людей отличными от себя.
4. К неудачам относится как к опыту, который необходим и неизбежен для достижения результата.
Поэтому не раскисает, не старается сбежать при первой же неудаче, что и определяет его способность доводить дела до логического завершения.
5. Не стремится быть лучшим во всех сферах и соревнуется не с другими, а с собой.
Развивается и идет в своем темпе, не ориентируясь на окружающих. И самое главное, он спокоен, потому что не пропускает события жизни сквозь свое «Я», поэтому все, что происходит вокруг, не вызывает у него эмоциональных волн, как у человека с нестабильной самооценкой.
Стремление быть сильным, лучшим, радовать других — все это вполне закономерно и нормально, если есть свобода и осознанность выбора. А этого можно достичь только тогда, когда собою управляете вы сами, а не механизмы, запрограммированные в структуре вашей самооценки. Вот почему людям с различными типами самооценки необходимо прорабатывать и корректировать свои реакции, стабилизировать колебания самооценки. После этого у них появятся свобода и осознанность выбора.опубликовано econet
© Михаил Литвак
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий