5 ПРИЗНАКОВ заниженной женской САМООЦЕНКИ

Большинство людей имеют проблемы с✅ САМООЦЕНКОЙ. Особенно это касается женщин. Как повысить самооценку и жить в гармонии с собой - читайте в этой статье.

Человек с заниженной самооценкой на самом деле очень выгоден для окружающих. Им легко манипулировать. Достаточно вызвать у него чувство вины или долга, или же сделать резкий комментарий – и ты уже «на коне». И жить с ним очень приятно. Особенно, когда это женщина. Но со временем такой женщине начинает казаться, что она живет не своей жизнь, что она всем должна – родителям, мужу, детям, подругам … Как разорвать этот круг и вдохнуть полной грудью? Для этого придется провести себе целый тренинг, чтобы сформировать привычку позитивного отношения к себе. Но сначала давайте проверим, имеете ли вы на самом деле проблемы с самооценкой.

Признаки заниженной самооценки

Повышенная уязвимость, ощущение, что мир против вас;

«Перепады» самооценки – от ощущения собственной грандиозности и неотразимости к агрессии на себя и беспомощности;

Стремление избежать ситуации соревнования, страх перед неудачами;

Чрезмерное волнение за будущее;

Ощущение скованности, напряжения в теле, иногда – «вакуума в голове», когда трудно подобрать слова или начать разговор; – постоянное сравнение себя с окружающими.

Если большинство этих характеристик присущи вам – поздравляю, у вас заниженная самооценка.

Как формируется заниженная самооценка?

Самооценка формируется под влиянием воспитания. Все, что когда-то говорили о вас ваши родители, братья и сестры, учителя и одноклассники, сформировало основу отношения к себе.

Самооценка «передается по наследству». То есть, если ваши родители имели заниженную самооценку, скорее всего вы не можете похвастаться положительным отношением к себе. И наоборот, у детей, чьи родители имеют завышенную самооценку, больше шансов иметь высокую самооценку.

Стиль мышления – еще одна причина закрепления низкой самооценки. Такая женщина начинает обвинять в собственных неудачах внешние обстоятельства – судьбу, других людей и тогда добровольно становится «рабыней» обстоятельств. Жизненные кризисы также нередко могут загнать в «тупик». Если на вас внезапно «посыпались» проблемы – остановитесь и ни в коем случае не вините себя, примите этот кризисный период как еще один этап собственного развития, но не как наказание.

Отсутствие смысла жизни. Сюда также добавляются ложные ценности. Жизнь по чужим правилам рано или поздно становится пустой и приводит к эмоциональному выгоранию. Тогда помогает обращение к глубинным желаниям и переориентации ценностей.

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Кстати, завышенная самооценка ничем не лучше заниженной. Это та же заниженная, только с обратной стороны. Чтобы не чувствовать себя ничтожным, человек бессознательно создает иллюзию, что он незаурядная личность, а все остальные – неудачники. Но и у таких людей в глубине души живет неуверенность и страх отвержения. Время от времени он прорывается наружу в виде депрессивного состояния или бурных эмоциональных реакций – разочарования, гнева, немотивированной печали и тому подобное.

Собственно, проблемы с самооценкой имеют 90% людей всего мира. Ведь никто из нас не рос в идеальных условиях. И каким было бы наше личностное развитие, если бы нам не приходилось сталкиваться с трудностями?

10 шагов повышения самооценки

У женщин и мужчин разные методы поддержания самооценки. Для мужчин показателем их реализуемости является их достижения, а вот для женщины важно признание ее женских качеств – красоты, нежности, заботливости и мягкости. Поэтому не всегда стремление к достижениям поможет женщине почувствовать себя на высоте. Правила повышения самооценки очень просты. Но вместе с тем они требуют вашего времени и регулярной работы над собой.

Поэтому:

1. Избегайте людей, которые склонны критиковать и вызывают у вас чувство неполноценности. Они лишь самоутверждаются за ваш счет.

2. Никогда не оправдывайтесь. Даже если вы сделали ошибку, просто скажите – «Да, я вижу свою ошибку и постараюсь ее исправить» или «Ладно, я услышала вас». Любая реплика, которая занимает больше одного предложения – это уже оправдание.

3. Прекратите угождать всем. Если планируете что-то сделать, спрашивайте себя «Действительно ли это то, что нужно МНЕ?», «Что я буду иметь в результате?».

4. Найдите себе хобби и реализуйте себя в нем. Это поможет быть на волне позитива, и вы всегда будете чувствовать, что есть достижения, не зависящие от оценки других людей, а только от ваших усилий.

5. Принимайте комплименты. Никогда не «отмахивайтесь» от них. Улыбайтесь и благодарите. Со временем это вам понравится, и вы начнете чувствовать себя достойной комплиментов.

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6. Развивайтесь. Читайте, смотрите документальные фильмы, общайтесь с интересными людьми. Старайтесь в обществе поддержать разговор. И никогда не молчите, когда вам есть что сказать.

7. Забудьте о сравнении себя с другими. У каждого из нас свое ценности и цели в жизни. Вы совершенно не обязаны соответствовать чьим-то критериям.

8. Любите свое тело, заботьтесь о нем. Если вы будете чувствовать себя красивой, то и другие тоже почувствуют это и начнут относиться к вам соответственно.

9. Заведите «Дневник побед» и фиксируйте в нем все свои личные победы – большие и маленькие.

10. Примите свою ценность. Чаще повторяйте себе: «Я горжусь собой», «Я достойна этого (вещей, отношение людей)», «Я хорошая», «Я успешная», «Я это смогу». Подберите фразы, которые нужны именно вам, чтобы чувствовать себя полноценной личностью.опубликовано econet

Автор Юлия Короцинська

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