5 способов встать на паузу и восстановить энергию

Физические и психологические ресурсы организма исчерпаемы. Поэтому нам время от времени необходимо отдыхать и восстанавливать запасы энергии. Эти простые правила помогут поднять ваш потенциал, чтобы добиваться высоких результатов в любом деле.
Наша жизнь — это тоже работа, порой довольно-таки сложная и выматывающая. Поэтому, если вы почувствовали, что вам стало сложно вставать по утрам, то это означает что вам пора отдохнуть, дабы хорошенько подзарядить свои «жизненные аккумуляторы».
Все мы заряжаем свой смартфон, когда в нем кончается заряд. И заливаем топливо в бензобак своей машины, когда он становится пустым. Однако мы часто забываем сделать перерыв в работе, чтобы перезарядить свой самый важный актив — своё тело (и свою нервную систему, которая находится внутри него).
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Многие люди в выходные «пашут» на огороде, а в отпуске ни на минуту не выпускают из рук свои смартфоны — решая рабочие задачи.
Вряд ли в таком «активном режиме» им удастся полноценно отдохнуть и восстановиться.
В этой статье собраны 5 подсказок, которые позволят вам хорошенько подзарядить свои «внутренние аккумуляторы», дабы вы смогли вернуться к высокопродуктивной трудовой деятельности.
Нет никаких правил по отдыху, все люди расслабляются по-своему.
Делайте то, что вам нравится.
Не любите рано вставать? Высыпайтесь. А если вы проводите отпуск с друзьями, то вам вовсе не обязательно быть вместе с ними 24 часа в сутки.
Современный отдых превратился в бесконечную «охоту за лайками» — нужно обязательно сделать красивые фоточки, тщательно их отретушировать и выложить в соцсети.
Иначе никто вам не позавидует и не поставит лайки.
Доходит до того, что люди специально берут напрокат байки, джипы и т.п. реквизит — только с целью сделать интригующие фотографии, а не чтобы получить удовольствие от самого процесса.
В выходные или в отпуске разрешите себе «поиграть в тюленя»: лежите и не шевелитесь, только ешьте и спите.
В этом случае с вами могут произойти две вещи:
И то, и другое является отчетливым «знаком» от Вселенной.
В первом случае он сигнализирует, что «вы занимаетесь своим делом».
А во втором случае — что вам нужно срочно что-то поменять в своей жизни.
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Даже сотовый оператор Билайн недавно отказался от своего слогана «Живи на яркой стороне».
Дело в том, что люди устали от постоянной «движухи» и нарочито демонстративных активностей, напоказ всем вокруг.
Им хочется более спокойной жизни, им хочется быть самими собой, а не корчить из себя тревел-блоггеров.
Ведь у нас как — если на вопрос коллег: «Что ты делал на выходных»? — ты НЕ ответишь, что ты успел слетать на Майорку, сфотографировался с папуасами и занырнул в прорубь — то все вокруг будут считать тебя законченным неудачником и лузером по жизни.
Чаще делайте перерывы (внутри дня, недели, месяца и года).
Притормозите хотя бы ненадолго.
Перестаньте быть постоянно занятыми — это ведь не так уж сложно, правда?опубликовано econet
Автор Евстегнеев Александр
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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