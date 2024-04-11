5 умных родительских приёмов, которые чаще работают, чем нет

Все мы представляем традиционные для двадцатого века способы воспитания. В основном они строятся на угрозе наказания, развитии чувства вины и немного на обещаниях что-то купить за хорошее поведение. Это не аксиома: и в двадцатом веке полно было семей с более широким ассортиментом педагогических приёмов. Но даже по детским книгам видно, что в целом на наказании, чувстве вины и наградах за особенно хорошее поведение воспитание в семье стояло, как на трёх китах.

Сейчас многие родители хотели бы практиковать другой стиль воспитания. Но одни идеи о воспитании кажутся утопическими, другие – неприменимыми для российских реалий. Всё же некоторые приёмы чаще срабатывают, чем нет… При определённых условиях.

5 приёмов воспитания, которые работают

Вот список того, что проверено лично мной и моими знакомыми на нескольких разных детях.

Правило личного часа

Многие дети соглашаются на сделку: каждый день в одно и то же время у них есть час, когда их нельзя заставлять что-то делать и нельзя говорить им, что они в чём-то виноваты, но этот час они проводят без компьютера и гаджетов, например, с игрушками, книгой или просто глупо глядя в окно, уж как захочется. Этот приём работает, даже если ввести его волей родителя. Главное, чтобы сам родитель соблюдал условия.

Что даёт? Многие дети сознаются, что постоянно ждут окриков и замечаний, если видят возле себя родителя. Хотя в целом в отношениях родителей и детей неизбежно остаются требования одних к другим, час, который можно провести в одной квартире с родными людьми без напряжённого ожидания, делает детей спокойнее и договороспособнее.

Назвать чувство вслух

Пока одни родители рекомендуют разговаривать по Гиппенрейтер, другие спрашивают, где взять столько терпения, и жалуются, что ребёнок не начинает слушаться только оттого, что ты замечаешь, как он недоволен требованием срочно сесть за домашнюю работу.

Можно «упростить Гиппенрейтер», поощряя обозначение ребёнком своих чувств. Для этого стоит самому время от времени называть их вслух: «кажется, ты очень обрадовалась чему-то» или «что ж, тебе досадно, что приходится прервать игру, чтобы вынести мусор». Никакого моментального эффекта это не даст, но со временем, через несколько месяцев, есть вероятность обнаружить, что ребёнок вообще в принципе лучше справляется со своими эмоциями и лучше понимает, как реагировать на чужие.

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Поболтать перед сном

Если вы читаете ребёнку на ночь, неплохая идея – остаться ещё на полчасика поболтать о том – о сём. В постели, в полутьме дети свободнее говорят о своих страхах, надеждах, радостях и проблемах. Начать разговор можно с обсуждения прочитанного или с того, что родителя в прошедшем дне обрадовала или удивило. Болтовня сама потечёт по нужному руслу, если дать ребёнку говорить.

Не стоит беспокоиться, что из-за этого ребёнок заснёт на полчаса позже. Как правило, если ребёнку есть о чём поболтать после отбоя, то, скорее всего, он всё равно бы эти полчаса (или дольше) вертел бы всё то же самое в мыслях, не в силах заснуть. Кстати, способ, если вспомнить детские книги, достаточно давний, практически почтенный.

Обсудить с помощью сказки

Есть старый добрый способ: начать рассказывать малышу сказку с героем, который чем-то похож на малыша, и спрашивать словно саму себя – что же было дальше? Забыла, надо сообразить. Ребёнок начинает подсказывать, и вот вы вместе сочиняете сказку, в которой изучаете проблему, которая мучит его или даже вас (как он ест, например), и придумываете какое-нибудь решение (или находите способ успокоиться фантастической развязкой).

Не чувствуете в себе таланта сказочника? На ваше счастье, есть профессионалы этого дела. По каждой проблеме существует детский фильм, мультик или книжка. Попробуйте найти их и дать ребёнку. Получится такой вот косвенный разговор о чём-то важном для малыша.

Уточнить, а не запретить

Жизнь ребёнка состоит из сплошных «не». «Не рисуй на столе!», «Сколько раз говорила тебе не оставлять на диване фантики!» Практика показывает, что если часть запретов заменить на уточнения, на фразы, описывающие правильную модель поведения, то детям легче ориентироваться. «Рисовать только в альбоме и на коробках от покупок, а со стола сейчас нам придётся смыть рисунки», «Доел шоколадку – отнёс фантик в мусорку. Бери фантик с дивана, отрепетируем».

Нелегко сразу перейти на новую модель разговора, так что поначалу фразы могут быть смешанными: «Не делай так – делай вот так». В итоге всё равно можно обнаружить, что ребёнку легче выучить, как надо делать, а не как не надо.опубликовано econet



Автор Лилит Мазикина

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