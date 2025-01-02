5 верных признаков того, что вас ожидает любовь

Даже если вы не надеетесь на любовь, если вы не ждете ее, если решили, что без любви как-нибудь обойдетесь, не нужна она вам! - есть признаки, которые показывают: любовь в вашей жизни будет. Будет, и все.
Дело вот в чем: "весь мир театр, и люди в нем - актеры", как сказал Шекспир. Иногда мы и сами не знаем, в какой пьесе играем, в каком фильме снимаемся, и каково развитие сюжета. Но наше подсознание знает! Там есть сценарий. И наша роль там есть. Мы просто это чаще всего не осознаем.
Но делаем то, что нам положено по роли. Вот, например, как одевают главную героиню, которой суждено встретить свою любовь? Как ее одевают костюмеры и как гримируют гримеры? Совершенно иначе, чем "комическую старуху" или "синего чулка", правильно? Это и есть первый признак того, что вы встретите свою любовь довольно скоро: вам хочется красиво одеваться. Женственно и элегантно - дама и двешукам. Изящно. Модно. Вдруг вам начинает хотеться обновить свой гардероб, купить себе новые вещи. Мужчины тоже начинают обращать внимание на одежду и покупать обновы. Раньше не очень-то человек смотрел на разные "тряпки", а тут вдруг ему искренне хочется покупать себе что-то красивое и модное. Иногда он и сам удивляется этому желанию: ну зачем? А это подсознание готовит вас к встрече с вашим человеком, вы должны быть должным образом одеты.
Вам хочется хорошо выглядеть. Такое вот приходит желание. Прическу сделать красивую, сходить в салон красоты... И вы начинаете смотреть на себя в зеркало чаще. Может быть, заказываете фотосессию, ни с того, ни с сего. Хотя даже выкладывать фотографии не собираетесь, - так, для себя...
Вы предпочитаете смотреть мелодрамы и фильмы о любви. Если смотрите другие фильмы, даже боевики или триллеры, исторические или комедийные, вы обращаете внимание на любовную линию. Почему-то вам интересно это, почему-то это трогает сердце. И на улице вы видите много влюбленных пар, хотя раньше их было меньше! Или просто вы не обращали внимания на них. А сейчас обращаете...
Вы часто вспоминаете свою первую любовь. Вообще о любви часто вспоминаете, о прошлом. Даже если это прошлое было не очень-то счастливым, но воспоминания лезут в голову. Вы сами себе говорите, что все это прошло, исчезло, но появляются и реальные напоминания о прошлой любви: кто-то вам напоминает о тех, кого вы любили. Рассказывает о тех, кого вы давным-давно не видели и забыли. Могут написать или позвонить люди, с которыми вас связывали близкие отношения когда-то, может быть, несколько лет назад. Или много лет назад, очень много. А сейчас они вдруг появились, эти люди, напомнили о себе. И о том чувстве, которое когда-то было у вас.
Вы часто говорите себе и другим, что время любви прошло в вашей жизни. Слишком часто. Словно хотите убедить себя в этом. Вы доказываете другим и себе, что жить без любви гораздо лучше. Что есть другие ценности, не менее важные. Карьера, дружба, образование, духовное развитие, - много других вещей. Вы как будто спорите с кем-то. А люди, словно сговорившись, только и рассуждают про любовь. Пишут, картинки постят, музыку включают... Слишком много упоминаний о любви вокруг вас, вас это даже раздражает.
Это ваше подсознание напоминает о той роли, которую вы должны будете скоро играть. Не играть, жить и любить. По сюжету пьесы, по сценарию фильма вы вот-вот встретите того, кто вам нужен. Или не нужен, как вы говорите иногда. Это неважно, потому что все знаки указывают - вы готовы к любви. К той встрече, которая запланирована тем, кто написал сценарий. Ну, или ваше подсознание велит вам найти подходящий объект, если сказать языком материалистов. И так, и так можно сказать. Но это признаки того, что вам еще суждено встретить любовь. Как вы будете себя вести и как распорядитесь своим чувством и встречей, - зависит только от вас. Но рано прощаться с любовью и ставить на себе крест. Важное событие жизни ждет вас впереди...опубликовано econet
Автор Анна Кирьянова
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