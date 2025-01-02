5 верных признаков того, что вас ожидает любовь

Даже если вы не надеетесь на любовь, если вы не ждете ее, если решили, что без любви как-нибудь обойдетесь, не нужна она вам! - есть признаки, которые показывают: любовь в вашей жизни будет. Будет, и все.

Дело вот в чем: "весь мир театр, и люди в нем - актеры", как сказал Шекспир. Иногда мы и сами не знаем, в какой пьесе играем, в каком фильме снимаемся, и каково развитие сюжета. Но наше подсознание знает! Там есть сценарий. И наша роль там есть. Мы просто это чаще всего не осознаем.

5 верных признаков, что скоро к вам придет любовь

Но делаем то, что нам положено по роли. Вот, например, как одевают главную героиню, которой суждено встретить свою любовь? Как ее одевают костюмеры и как гримируют гримеры? Совершенно иначе, чем "комическую старуху" или "синего чулка", правильно? Это и есть первый признак того, что вы встретите свою любовь довольно скоро: вам хочется красиво одеваться. Женственно и элегантно - дама и двешукам. Изящно. Модно. Вдруг вам начинает хотеться обновить свой гардероб, купить себе новые вещи. Мужчины тоже начинают обращать внимание на одежду и покупать обновы. Раньше не очень-то человек смотрел на разные "тряпки", а тут вдруг ему искренне хочется покупать себе что-то красивое и модное. Иногда он и сам удивляется этому желанию: ну зачем? А это подсознание готовит вас к встрече с вашим человеком, вы должны быть должным образом одеты.

Вам хочется хорошо выглядеть. Такое вот приходит желание. Прическу сделать красивую, сходить в салон красоты... И вы начинаете смотреть на себя в зеркало чаще. Может быть, заказываете фотосессию, ни с того, ни с сего. Хотя даже выкладывать фотографии не собираетесь, - так, для себя...

Вы предпочитаете смотреть мелодрамы и фильмы о любви. Если смотрите другие фильмы, даже боевики или триллеры, исторические или комедийные, вы обращаете внимание на любовную линию. Почему-то вам интересно это, почему-то это трогает сердце. И на улице вы видите много влюбленных пар, хотя раньше их было меньше! Или просто вы не обращали внимания на них. А сейчас обращаете...

Вы часто вспоминаете свою первую любовь. Вообще о любви часто вспоминаете, о прошлом. Даже если это прошлое было не очень-то счастливым, но воспоминания лезут в голову. Вы сами себе говорите, что все это прошло, исчезло, но появляются и реальные напоминания о прошлой любви: кто-то вам напоминает о тех, кого вы любили. Рассказывает о тех, кого вы давным-давно не видели и забыли. Могут написать или позвонить люди, с которыми вас связывали близкие отношения когда-то, может быть, несколько лет назад. Или много лет назад, очень много. А сейчас они вдруг появились, эти люди, напомнили о себе. И о том чувстве, которое когда-то было у вас.

Вы часто говорите себе и другим, что время любви прошло в вашей жизни. Слишком часто. Словно хотите убедить себя в этом. Вы доказываете другим и себе, что жить без любви гораздо лучше. Что есть другие ценности, не менее важные. Карьера, дружба, образование, духовное развитие, - много других вещей. Вы как будто спорите с кем-то. А люди, словно сговорившись, только и рассуждают про любовь. Пишут, картинки постят, музыку включают... Слишком много упоминаний о любви вокруг вас, вас это даже раздражает.

Это ваше подсознание напоминает о той роли, которую вы должны будете скоро играть. Не играть, жить и любить. По сюжету пьесы, по сценарию фильма вы вот-вот встретите того, кто вам нужен. Или не нужен, как вы говорите иногда. Это неважно, потому что все знаки указывают - вы готовы к любви. К той встрече, которая запланирована тем, кто написал сценарий. Ну, или ваше подсознание велит вам найти подходящий объект, если сказать языком материалистов. И так, и так можно сказать. Но это признаки того, что вам еще суждено встретить любовь. Как вы будете себя вести и как распорядитесь своим чувством и встречей, - зависит только от вас. Но рано прощаться с любовью и ставить на себе крест. Важное событие жизни ждет вас впереди...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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