5 вещей, которые больше всего выводит мужчин из себя

Психолог Виктория Кирста рассказывает, что мужчины терпеть не могут в женской половине.

Мужчины любят женщин. Им нравится, как они выглядят, как они одеваются, как они позиционируют себя, нравятся их походка, их запах…. При всех плюсах мужчинам порой бывает сложно ужиться под одной крышей с женщинами, но и без них вроде бы невозможно. Женская половина тоже не идеальна. В результате исследований было установлено, что больше всего выводит мужчин из себя:

Что мужчины терпеть не могут в женском поведении

1. Сама не знает чего она хочет

То есть постоянно чего-то требует от мужчины, но и сама толком не знает чего ей не хватает для счастья. Ведь мужчина может быть с радостью и хотел бы делать её счастливой, но если женщина и сама не знает, что для этого нужно делать, чего она на самом деле хочет и какие у нее потребности, тогда это действительно очень раздражает.

2. Сначала делает мужчину центром своей вселенной, а затем становится ограниченной и эмоционально несчастной и зависимой от него

Да, этого мужчины действительно не могут и не хотят терпеть. Ведь зачем эти жертвы, кому они были нужны? Кто просил женщину "забивать" на себя и свою жизнь, а потом во всем делать виновным неблагодарного мужчину?

Правильно, никто. Она сама так решила и сделала, а для мужчины это очень тяжело. Ведь он просто не понимает, а куда же исчезла та сильная, уверенная в себе и интересная женщина в которую он когда-то так сильно влюбился..?

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3. Постоянно всем недовольна и совсем не ценит и не благодарит за то, что он для неё делает

Да, мужчин это очень раздражает. Ведь он как может старается, а ей все не то и не то. Поэтому в один момент он может просто перестать что-то для вас делать, ведь вы воспринимаете это как должное и само собой разумеющееся, что, как вы теперь понимаете, совсем не добавляет ему желания и вдохновления как-то вас радовать и в дальнейшем.

4. Не доверяет, постоянно устраивает скандалы и сцены ревности и всегда и во всем пытается его контролировать

Даже не знаю стоит ли здесь еще что-то объяснять. Просто не делайте так, а лучше поработайте над своей самооценкой и тем, чтобы начать все же доверять мужчинам. Ведь как вообще возможны какие-то гармоничные отношения без доверия и взаимопонимания..?

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5. Пытается заставить ревновать уже её

Ну, это уже другая крайность предыдущего пункта. Когда женщина не сама ревнует, а пытается спровоцировать ревность у своего мужчины. Так сказать, "чтобы больше ценил и дорожил, тем, что имеет".

Но довольно часто это срабатывает в совсем другую сторону и мужчина наоборот - начинает не ценить, а подозревать вас в реальной измене ему, а это уже серьезно. Поэтому не испытывайте судьбы, а лучше просто будьте честны и искренны друг с другом. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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