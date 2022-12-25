5 вещей, которые не станет делать уважающая себя женщина

Эмансипация породила особый, достойный уважения тип женщины. Эта дама не станет требовать привилегий по признаку пола, она выбирает отношения сами по себе, а не из страха одиночества. Ей чуждо лицемерное кокетство и ложная слабость. Если она чего-то хочет, то скажет об этом прямо.

Еще не так давно приличная женщина не могла себе позволить пойти в ресторан без мужчины, носить брюки, спорить и демонстрировать острый ум в компании. Современное общество этими запретами можно только насмешить. Но на смену им пришли новые, связанные со временем с процессом эмансипации.

Чего не будет делать независимая женщина

Основывать самооценку на статусе близких: мужа, детей, родителей

Если еще сто лет назад это именно так и работало – успех женщины определялся сначала положением в обществе ее отца, потом мужа, потом успехами детей, то сегодня статус женщины-приложения выглядит не слишком привлекательно.

Даже жены очень состоятельных мужей пытаются убедить общественность в том, что они – состоявшиеся личности с собственными увлечениями. Те дамы, которые рассказывают всем и каждому о достижениях дочери или сына получают звание «яжематерей». А уж о папиных принцессах, мало к чему стремящихся в жизни, и говорить нечего.

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Прекрасный образ музы великого творца тоже несколько поблекнул и облез. Многие женщины сами хотели бы стать тем самым творцом, вокруг которого порхают музы. Благополучие близких очень важно, но это не те очки, которые стоит записывать в собственную турнирную таблицу.

Требовать привилегий по признаку пола

Если раньше молодая благородная девица не могла себе позволить идти по улице с тяжелыми сумками или выполнять какую-то подобную работу, требующую усилий, она должна была попросить об этом мужчину, то сегодня все перевернулось с ног на голову. Просить, конечно, можно. Но нужно быть готовой и в ответ предоставить какую-то услугу или выразить благодарность деньгами. Если же это затруднительно, то со сложностями лучше справиться самой. Это намного более достойный и приемлемый в глазах общественности выход, чем вооружиться знаменем «яжеженщина, вы мне должны».

Соглашаться на отношения, основанные на страхе одиночества, зависимости или жалости

В далеком прошлом женщины, которым не удалось создать семью, подвергались жестокому прессингу со стороны общества. Лучше было найти хоть какого-то мужчину: некрасивого, старого, с плохим характером, лишь бы не остаться одной. А те женщины, которые отказывались от концепции «плохононький, да мой» назывались вековухами и практически исключались из социума.

Сегодня дело обстоит иначе. Свободные женщины, живущие для себя, получают в обществе больше уважения и поддержки, чем те женщины, которые согласны на любого мужчину любой ценой, лишь бы был.

Вслух говорить о том, что хочешь от мужчины содержания

До революции на то, чтобы работать или учиться, женщине нужно было разрешение мужа. Мужчина считался ответственным за материальное обеспечение семьи по умолчанию. И хотя ситуации складывались по-разному, иногда и привлекательный молодой человек мог жениться на некрасивой девице с богатым приданым и обеспеченным влиятельным отцом, но в целом ждать от мужчины содержания было естественно и нормально. Как и писать об этом в брачных объявлениях. Сегодня большинство женщин понимают, что в текущей экономической ситуации работать, скорее всего, будут оба. А говорить о том, какая зарплата должна быть у будущего мужа, можно только ради хайпа, чем многие, собственно, и занимаются.

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Говорить «нет» там, где на самом деле должно быть «да»

Еще не так давно по историческим меркам слова «да» в ответ на мужскую инициативу практически не существовало. Если это только не согласие выйти замуж (и то, нужно еще с родителями посоветоваться). Женщина не признавалась субъектом отношений в полной мере, поэтому и осознанного согласия дать не могла. Отсюда разные странные пословицы, типа того, что слабое «нет» - это такое да. А настоящее нет – это удар по лицу зонтиком. Сегодня активность и инициативность требуется от обоих полов. И если мужчина услышит нет, он уйдет, и правильно сделает.

Что делать женщинам, которые воспитаны в старорежимном ключе и не могут так прямо дать согласие или несогласие? Я думаю, пусть либо находят мужчину, который готов разгадывать их ребусы, или сидят без подарка.

Какое поведение, по-вашему, считается неприличным для современной женщины?опубликовано econet

Автор morena_morana

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