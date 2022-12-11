50 вопросов, благодаря которым ваша жизнь изменится

Не бойтесь бросить себе вызов и начать осознанно управлять собственной жизнью. Не включайте режим автопилота, избегайте рутины и стандартных схем, навязанных обществом. Задайте себе эти 50 вопросов.

Чтобы понять, с чего именно нужно начинать изменения, важно задать себе несколько вопросов и честно на них ответить, не боясь каких-либо противоречивых эмоций. Именно этот способ позволит вам наконец-то сдвинуться с мертвой точки.

Перечень вопросов, которые стоит себе задать

1. Нравитесь ли вы себе таким, каким являетесь сейчас?

2. Если бы вы знали, что вас скоро не станет, о чем бы сожалели?

3. Часто ли воплощаются в реальность ваши страхи и тревоги?

4. Деньги служат вам или же наоборот?

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5. Вы боитесь быть самим собой в кругу близких вам людей и почему?

6. За что и кому вы благодарны?

7. Что вы сделали такого, чем можно гордиться?

8. Вы пользуетесь советами других людей?

9. Помогаете ли вы другим чем-либо?

10. Что такое по-вашему осмысленная жизнь?

11. Живете ли вы сознательно?

12. Вы могли бы пожертвовать собственной жизнью ради спасения другого человека?

13. Чем вы готовы пожертвовать, чтобы помочь людям, оказавшимся в нищете?

14. Если бы у вас была возможность постоянно проживать один и тот же день, чтобы вы предпочли в этот день сделать?

15.Достойны ли вы, чтобы вас любили?

16.Что может помочь вам почувствовать себя достойным человеком?

17.Какое качество по-вашему мнению является самым главным в людях?

18. О чем вы мечтаете?

19. Чего вы больше всего боитесь?

20. Если бы вас не было, как бы изменился мир?

21. Что вы считаете успехом?

22. От каких привычек вы хотели бы избавиться?

23. Кого вы считаете авторитетом и почему?

24.Люди, которых вы любите больше всего на свете, знают о ваших чувствах?

25. Вам нравится, как вы общаетесь с людьми?

26. Насколько хорошо вы знаете своего партнера?

27. Кем вы себя видите через пять лет?

28. Вы можете легко отказать людям, если они вас о чем-то просят, и вы не хотите этого делать?

29. Какие свои качества вы считаете лучшими?

30.Вы щедрый?

31. Какие знания вы получили вчера?

32. Вы всегда внимательно слушаете собеседника?

33. Что вы хотели бы изменить в собственной жизни в текущем году?

34. Сколько времени вы проводите в интернете?

35. Есть ли у вас на примете вещи, за которые по-вашему мнению уже поздно браться?

36. Чтобы вы изменили, если бы владели всем миром?

37. Вы храните вещи, в которых уже нет необходимости?

38. Какие ситуации вызывают у вас стресс?

39. Благодаря чему вы могли бы упростить свою жизнь?

40. Что вы скрываете от других и о чем сожалеете?

41. Вы спокойно или с опасением высказываете собственное мнение?

42. Вы держитесь за прошлое?

43. Поддерживают ли вас близкие и помогают ли проявлять свои лучшие качества?

44. Какую ошибку вы никогда не совершили бы повторно?

45. Что по-вашему хуже – потерпеть поражение или никогда не рисковать?

46. Вы часто ложитесь спать в раздраженном состоянии?

47.. Вы считаете, что красть нельзя, даже если нужно накормить голодного ребенка?

48.Что вы делаете для любимых людей?

49. Что вдохновляет вас?

50. Что мешает вам жить той жизнью, о которой вы мечтаете?

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После того, как вы сможете откровенно ответить на все эти вопросы, ваш мозг начнет работать по-другому. Вам удастся понять, как именно вы хотите прожить свою жизнь и что нужно изменить сейчас, чтобы добиться желаемого. Чаще задавайте себе вопросы, которые подталкивают вас к различным размышлениям. Живите полноценной жизнью, здесь и сейчас, не откладывая все на потом.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet