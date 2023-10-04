6 очевидных признаков интереса в отношениях

Многие, и мужчины, и женщины, думают, что характер или несчастный опыт не дают человеку выражать любовь, которая в нем клокочет и пылает и живет. Но это же чушь собачья. Характер и несчастный опыт не дают человеку переживать любовь. Нет в нем любви как таковой или есть, но очень-очень слабая, еле-еле теплится, а может вообще нет. И вам эта любовь не достается, вы ее не видите и не увидите скорее всего.

Признаки интереса очевидны и просты:

1) интенсивность внимания (не пропадает, не исчезает, общается, пишет, встречается),

2) активная инициатива (предлагает что-то, приглашает куда-то, старается сближаться эмоционально и физически),

3) растущая динамика сближения (внимание все интенсивнее, близость со временем все больше, а не меньше),

4) демонстрация и озвучивание чувств (говорит о своем особом отношении, не скрывает, а подчеркивает его),

5) материальные и физические вложения (делает что-то для вас, тратит силы и деньги),

6) запросы на взаимность (пытается узнать, спросить, понять, как вы относитесь к нему, к ней, какие у вас планы).

Простые признаки интереса

И так далее. Все эти признаки, в принципе, знают. Но.

Когда дело доходит до практики, когда значимость реального человека высока, все почти теряются.

1) Пропадает и исчезает? Ну... занят очень, боится, сомневается, болеет, да черт его знает, что еще.

2) Ничего сам (сама) не предлагает? Близость не инициирует? Ну... застенчивая, скромный, неуверенный, травмированная, не знает, что нужно предлагать, ждет, гордая очень и т.д.

3) Отношения никак не развиваются? Ну... устраивает его все, не знает куда развивать, как развивать, от добра добра не ищет и т.п.

4) Не говорит о любви ничего? Ну... сдержанный человек, стыдливая очень, в семье так воспитан, характер арийский, малоэмоциональный человек, не любит пустого трепа, боится ответственность нести и прочее.

5) Ничего не дарит и не стремится оказать помощь? Да это... жадный, экономный, женщина и считает, что женщина этого делать не должна, эгоистка, не знает, что нужна его помощь, мама воспитала ее так и тому подобное.

6) Не выясняет отношения и не спрашивает о любви никогда? А зачем... я ведь и сама (сам) говорю всегда все, все сама (сам) всегда выясняю, сообщаю, доношу.

И получается, что бойфренда подружки или герлфренд друга люди всегда могут оценить на предмет интереса, всем сразу ясно, насколько их близким интересуются, сразу заметно кислая морда у избранника или избранницы или он весь сияет и старается захомутать, а насчет себя ничего не понятно.

На самом деле понятно. Всем все понятно и насчет себя тоже, просто знать этого не хочется.

Не хочется видеть, поэтому придумываются оправдания, но дальше минус растет, и теперь уже иллюзии просто необходимы становятся, иначе очень больно.

Смотрите, как рассуждают, например, мужчины, которых явно не хотят и не любят. "Она всегда такая капризная, потому что избалована мужским вниманием. Она не хочет секса, потому что боится беременности и вообще себя блюдет. Она требует под нее прогибаться, потому что насмотрелась сериалов, где мужчины так себя ведут". Из всего этого мужчина может сделать вывод, что она его любит, но в силу определенного опыта, характера и предрассудков ведет себя как ледяная селедка и стерва.

Да нет же. В силу характера - она ледяная селедка, в силу опыта она - стерва. И в силу все этого вместе она мужчину не любит. Может быть всех мужчин не любит вообще, но и этого в том числе. Не любит она его, не хочет, не интересен он ей, не стремится она к нему. Какая разница в силу каких причин? Какими бы ни были причины, вас не любят и не хотят.

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То есть многие, и мужчины, и женщины, думают, что характер или несчастный опыт не дают человеку выражать любовь, которая в нем клокочет и пылает и живет. Но это же чушь собачья. Характер и несчастный опыт не дают человеку переживать любовь. Нет в нем любви как таковой или есть, но очень-очень слабая, еле-еле теплится, а может вообще нет. И вам эта любовь не достается, вы ее не видите и не увидите скорее всего.

Вот, например, посты про онегиных мои. Посты про фрустрированных мужчин, которые не очень хотят иметь близкие отношения, иногда немножко хотят, потом совсем не хотят, и женщины все время ударяются о пороги и перекаты. Помните? Некоторые решили, что в онегиных этих живет любовь, но вот пороги мешают ее проявить. Да нет же. Не живет в онегиных никакой любви, изредка чуть оживает и тогда онегин ведет себя почти как нормальный заинтересованный мужчина, а потом умирает эта полудохлая любовь, и он опять холодный и равнодушный. И в этот холодный момент любви к вам нет, не нужны вы, не интересны.

Очень любят у меня в комментариях женщины писать про онегиных так, как будто те страсть в себе преодолевают. Вот прямо одержимы они влечениям, но нет, ломают себя о колено, сжимают зубы, не мужики, а кремни. Хватит себе врать, женщины. Никто себя не ломает, когда у него появляется хотя бы небольшое желание, тут же радостно бежит в сторону кайфа. И еще как прыгает весело и доволен. У онегиных натура так устроена, что желание у них в зачатке душится, не появляется, чуть-чуть проснулось, а потом пришла мысль о возможном гиморе, и желание сдохло. А иногда даже мысли не появляется, до сознания не доходит, а прямо там в бессознательном опасения и негативный опыт это потенциальное желание душат. И нет его на выходе вообще, не бывает, не возникает. Если бы возникло, выросло и продержалось дольше десяти минут, вам тут же настрочили бы смсок, не сомневайтесь.

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Не выдумывайте вы, пожалуйста, что вас любят, но сдерживаются, душат песню свою, давят чувства свои. Это бывает иногда, но не в ваших случаях. Это бывает, когда к вам страсть, но есть жена или муж, перед которыми долг, и человека разрывает. Но все равно, если вы будете такому влюбленному в вас человеку писать, он не удержится и ответит. Напишет, что любит, но не может, не будет скрывать. Любовь так устроена, что она сама заставляет человека выражать чувства. Не верьте вы в холодных людей, в которых бушуют страсти. Это бывает только когда человек обижен на вас очень сильно, вы ему изменили, предали, оскорбили, вот тогда он может попытаться страсть скрыть под сильным холодом. Но и то обязательно проявит уж как-нибудь, не удержится.

Или вот еще. Человек встречается с вами раз в месяц. Вы думаете о нем ежедневно и ждете. И вы говорите себе: он занят на работе, но любит меня так же, как я. Нет, он занят работой, поэтому не думает о вас. Был бы бездельник, может и любил бы, а так работа занимает его голову настолько, что вам достается очень мало внимания. Ровно на раз в месяц. И если вы при этом думаете о нем каждый день и мечтаете, у вас дисбаланс, причем очень сильный. Может быть этот человек и правда так занят, что не может уделять любви внимания чаще, чем раз в месяц, но тогда для баланса ему нужна женщина, которая тоже будет уделять ему внимание раз в месяц. Понимаете? Там маленькая любовь - тут маленькая любовь. На каждого занятого человека найдется другой занятый человек.

Но для вас этот человек слишком холоден и невлюблен, если вам любви нужно больше, чем раз в месяц, если вы думаете о ней чаще, больше и хотите ее каждый день. Не нужно считать, что человек любит вас, но просто видеть не хочет. Не бывает так. Любит немножечко, а сильнее любить ему жизнь не позволяет, жизнь его другим занята и другому посвящена. Не все могут посвящать много времени любви.

Баланс и гармония - это очень просто. Не бывает никаких исключений в виде "у него такой характер" или "у нее такое воспитание". Это дисбаланс. Одинаковая должна быть заинтересованность и стремление к близости, тогда баланс будет и взаимное удовольствие.

А то мужчины любят придумывать. "Она влюбилась, но не покажет виду, потому что - женщина". Еще как покажет, если влюбилась. На любой ваш жест ответит и на любое предложение согласится, если очень сильно влюблена. Но в силу того, что она - женщина, она может и правда бояться минуса, не позволять себе влюбиться, морозиться, фрустрироваться, не подпускать вас близко, не верить вам, ждать доказательств. Это правда. Но это значит, что она не влюблена пока. И не заблуждайтесь. Влюбится, не будет морозиться, не сможет и не захочет.

И очень сдержанных и суровых мачо то же самое касается. Суровы и сдержанны они, потому что не хотят соплей и нежностей, не приветствуют, не допускают к сердцу любовь. А значит не любят или любят не очень. А вот если полюбят и нежность к сердцу все-таки допустят, не будут так суровы и сдержанны. Во всяком случае откроют рот и все вам предложат и очень даже инициативу активную будут проявлять. Не сомневайтесь. опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

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