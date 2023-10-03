6 советов по расшифровке эмоций в текстовых сообщениях

В эпоху технологий нам нужно не только понимать, что скрывается за межличностным взаимодействием, но также и уметь расшифровывать текстовые сообщения. В этой статье вы узнаете несколько советов, которые помогут вам расшифровать эмоции, вложенные в текстовые сообщения

Она злится на вас? Он в вас влюблен? Есть несколько способов узнать это! Легко понять, когда люди сами заявляют, что сердиты, печальны или взволнованы, или если они ставят смайлики в конце сообщения. Но когда они этого не делают? Учитывая, что даже общение лицом к лицу может вводить в заблуждение, нет ничего удивительного в том, что усеченные, пунктирные текстовые сообщения могут привести к катастрофическому непониманию и ужасным недоразумениям.

Как узнать, что чувствует человек, если мы не видим его лица и жестов?

Всегда предполагайте благие намерения.

Развивайте осознание бессознательных заблуждений

Исследуйте эмоциональные оттенки самих слов

Не предполагайте, что вы знаете, что чувствует другой человек

Исследуйте свою теорию эмоций

Ищите дополнительную информацию

Эти 6 советов помогут вам научиться декодировать эмоции в текстовых сообщениях или, по крайней мере, удержат вас от преждевременных выводов, основанных на скудных или однобоких доказательствах.

1. Всегда предполагайте благие намерения.

Как правило, текстовые сообщения бывают очень короткими.

Следовательно, у нас крайне мало информации, с которой можно работать.

Смайлик или серия восклицательных знаков могут заверить нас в том, что сообщение содержит позитивные чувства, но не все тексты включают в себя эти дополнительные индикаторы эмоций.

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Перегруженное деловое расписание заставляет нас отправлять отрывистые послания, а игривый сарказм вашего партнера иногда воспринимается прямо противоположным образом.

Текстовые сообщения – не лучший способ для передачи эмоций. Мы не видим перед собой выражение лица собеседника, не слышим тон его голоса и не наблюдаем разговора в целом, что позволило бы получить больше информации.

Поэтому, если текст не содержит слов: «Я злюсь», не думайте, что отправивший сообщение сердится на вас.

Всегда лучше исходить из предположения, что у отправителя добрые намерения. В противном случае вы рискуете вовлечь себя в огромное количество ненужных споров.

2. Развивайте осознание бессознательных заблуждений

Люди не определяют эмоции одинаково. Мы все имеем бессознательные заблуждения, которые заставляют нас делать различные выводы, основываясь на одной и той же информации.

Например, мужчины и женщины часто отличаются тем, как они интерпретируют эмоции других людей.

Если Боб пишет: «Моя жена пропустила 10-летнюю годовщину нашего брака», мужчины подумают, что Боб злится, в то время как женщины решат, что Боб опечален.

Мы не можем знать точно, почему так происходит, но одно можно сказать с уверенностью: навыки обнаружения эмоций зависят от личностных и характерологических особенностей каждого из нас.

Когда дело доходит до выявления эмоций, скрытых в сообщениях, всегда помните, что наши бессознательные предубеждения будут влиять на наши интерпретации.

Эмоции, которые мы определяем, будут отражать информацию о нас точно также, как они отражают информацию в тексте.

3. Исследуйте эмоциональные оттенки самих слов

Слова, которые используют люди, часто имеют эмоциональную окраску. Возьмем самые обычные, распространенные слова – например, любить, ненавидеть, прекрасный, тяжелый, работа, и котенок.

Если сообщение гласит: «Я люблю этого замечательного котенка», мы можем легко заключить, что оно выражает позитивные эмоции.

Если текст гласит: «Я ненавижу эту тяжелую работу», он явно передает негативные чувства.

Но что, если текст гласит: «Этот замечательный котенок – тяжелая работа для меня», какие эмоции, как вы думаете, он выражает?

Один из подходов к выявлению эмоций, когда они кажутся непонятными и смешанными, состоит в использовании метода «мешок слов».

Это означает, что мы рассматриваем каждое слово отдельно. Насколько позитивно окрашенными являются слова «котенок» и «замечательный»? И насколько негативными являются слова «тяжелый» и «работа»?

Оценивая, насколько позитивным и негативным является каждое слово, мы можем выявить преобладающие эмоции, которые отправитель пытался выразить в своем сообщении.

Метод «мешок слов» можно использовать, когда вы столкнулись с трудностями, разбираясь, какие конкретно эмоции содержит текст в целом.

4. Не предполагайте, что вы знаете, что чувствует другой человек

Текстовые сообщения не просто короткие. Они еще и неполные. Работая с текстовыми сообщениями, мы гарантировано лишены необходимой и полной информации.

Когда мы читаем текст, мы не можем не пытаться заполнить пробелы данными, которые у нас есть. В частности, мы автоматически начинаем думать о том, как мы бы чувствовали себя в ситуации, которую описывает отправитель сообщения.

К сожалению, существуют огромные индивидуальные различия в том, как люди чувствуют себя в одной и той же ситуации.

Например, если я вырос в бедности, заработок $30 в час может привести меня в чертовски приподнятое настроение, но если я был генеральным директором компании, входящей в Fortune 500 (список из 500 крупнейших компаний – прим.ред.), доход $30 в час заставит меня ощутить недовольство и подавленность.

Аналогично, если я спортсмен, очевидно, что физическая активность делает меня счастливым, но если я тюфяк и рохля, необходимость заниматься спортом может вызвать у меня фрустрацию и разочарование.

Эмоции, которые возникают в конкретном контексте, очень зависят от наших убеждений, взглядов и пережитого опыта. Нам трудно угадать, как кто-то другой будет чувствует себя в этой же ситуации.

Поэтому всегда спрашивайте себя: я делаю выводы, основанные на информации, предоставленной другим человеком или делаю допущения, основываясь только на том, как я чувствовал бы себя в подобной ситуации?

5. Исследуйте свою теорию эмоций

Ученые академики – не единственные, кто занимается теорией эмоций, есть она и у каждого из нас.

Другими словами, мы все имеем идеи о том, откуда берутся эмоции и что они означают. Это помогает осознанно исследовать наши собственные (иногда бессознательные) предположения о том, как работают эмоции.

Например, как вы думаете, такие чувства, как гнев и печаль, являются дискретными (обособленными) и отделенными друг от друга? Или они могут смешиваться?

Исследования показывают, что мы склонны переживать дискретные эмоции, такие как страх, в ответ на конкретные триггеры (пусковые механизмы) внешней среды, например, при столкновении с медведем в лесу.

Но когда мы испытываем одну негативную эмоцию, мы гораздо более вероятно будем одновременно переживать и другие негативные эмоции.

Это имеет очень важное значение для интерпретации эмоций в тексте. Если вы обнаружили, что отправитель сообщения испытывает грусть, вы можете быть почти уверены, что он также переживает тревожность или гнев.

6. Ищите дополнительную информацию

Если вы использовали пять предыдущих советов и все равно не пришли к однозначному выводу, какие эмоции скрываются в полученном сообщении, отправляйтесь на поиски дополнительной информации.

Обратимся к упомянутому выше примеру - жена Боба пропустила годовщину их брака. Что, если вам попросить Боба подробнее рассказать об этом?

В результате Боб может поведать вам, что его жена умерла и поэтому он написал, что она пропустила их юбилей. И тогда мы поймем, что Боб переживает скорее грусть, чем гнев.

Суть в том, чтобы избегать игры в угадайку. Вместо этого нам нужно задавать вопросы, быть эмпатичным, выражать сопереживание и попытаться смотреть на мир глазами другого человека.опубликовано econet

By Tchiki Davis

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