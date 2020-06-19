6 точных критериев ваших психологических границ

Какие же 6 критериев сигнализируют нам, что у человека есть проблемы с границами?

Многие люди жалуются на то, что другие постоянно нарушают их границы. Партнер делает то, что хочется ему, не учитывая ваши желания. Начальник на работе сваливает всю самую «черную» работу на вас. Родители могут без предупреждения прийти в гости. Все это примеры нарушения границ.

Проблемы с границами - 6 критериев

У такого явления есть психологическая причина. Если вы неоднократно наблюдаете нарушение своих интересов, скорее всего, ваши границы изначально не до конца сформированы. Другие люди нарушают границы там, где эти границы слабые, незаметные. Вы не умеете их обозначать и отстаивать. Но в этом нет вашей вины.

Откуда у вас и у меня появляются границы. Сначала их нет – ни психологических, ни физических. Мы появляемся в этом мире буквально внутри другого существа – матери. Мы питаемся через ее тело, формируем свое тело из ее клеток, и без нее существовать не можем.

Чтобы существовать отдельно, мы рождаемся. Тогда мы уже начинаем жить физически отдельно, но все еще сильно зависим от взрослого. Эмоциональная пуповина пока еще сохраняется, хотя физическая уже перерезана.

Психологически отделиться сложнее. Это не задано биологией и может вообще не произойти. Мы можем повзрослеть, уехать, завести семью, но оставаться связанными эмоциональной пуповиной с матерью (или другим взрослым, ее заменяющим).

Это и называется нарушением границ: человек не отделился от матери и его личные границы не сформировались.

Происходит это из-за того, что мама не могла обеспечить достаточной опоры для отделения (например, физически часто отсутствовала или оставляла ребенка, была эмоционально холодной, страдала депрессией или психическим заболеванием, была сверхопекающей и контролирующей и т.д).

Такой любопытный и грустный парадокс: чем сложнее отношения с матерью, тем труднее отделиться от нее и завершить сепарацию. Чем теплее отношения и больше в них доверия, безопасности – тем проще пройти сепарацию и стать отдельным, психологически зрелым человеческим существом.

Элинор Гринберг в своем исследовании пограничной личности выделила 6 критериев нарушенных границ. Вы легко заметите, что эти критерии в психологии известны и описаны. С ними мы работаем в психотерапии.

В предлагаемой модели эти критерии красиво объединены – их первые буквы образуют слово «MISERY». В буквальном переводе это означает «ничтожество».

Ведь человек с нарушенными границами делает себя как будто ничтожным перед значимыми другими в своей жизни. Часто это происходит совершенно бессознательно: человек только замечает последствия (их я описала в первом абзаце статьи), но как происходит, ему непонятно.

Какие же 6 критериев сигнализируют нам, что у человека есть проблемы с границами? Далее я буду использовать местоимение «вы», чтобы проще было сопоставить это со своим опытом. Но, конечно, мы имеем в виду некоторый общий случай, и «вы» здесь – это не вы лично, а абстрактный человек. Итак,

6 критериев нарушенных границ (MISERY)

1 критерий:

М (Mother) – проблемы с матерью. Вы все еще слишком вовлечены эмоционально в попытки отделиться от родителя. Мать здесь обозначает значимого другого, это может быть и мать, и отец, и любой взрослый, который в детстве растил вас.

Вы можете бессознательно все еще надеяться получить ее(его) одобрение. Вступая в отношения, вы невольно и неосознанно выбираете партнеров, которые несут в себе какие-то черты, сходные с чертами вашего родителя.

2 критерий:

I (identity) – проблемы идентичности. Про этот критерий я писала в других статьях (в частности, в статье «Как тебя душит фальшивое Я»). Этот феномен появляется в детстве, если мы не чувствуем, что нас любят и принимают такими, какие мы есть – со всеми нашими «тараканами». Со всеми слабостями и уязвимыми местами.

А ведь пока мы дети любовь родителей нам необходима, как воздух. Чтобы ее добиться, мы искажаем свое истинное Я, свою сущность, и изо всех сил приспосабливаемся. Формируется фальшивое, или ложное Я. Наша идентичность, целостность страдает.

Это такая внешняя маска – она помогает адаптироваться к внешнему миру, как-то приспособиться к требованиям окружающих. Но такой устойчивый внешний образ не дает проявляться настоящим нашим чувствам и желаниям. Мы становимся как будто отрезаны от них. В этом случае внутренне человек часто ощущает отсутствие единого, целостного Я, как будто его личность состоит из отдельных фрагментов и качеств.

Человек также может испытывать страх утраты себя, когда он тесно общается с другим. Как будто в этот момент он больше чувствует другого и частично теряет себя.

3 критерий:

S (Splitting) – расщепление. Это мы можем часто наблюдать в психотерапии. Такое явление, когда человеку сложно воспринимать хорошие и плохие качества одновременно в одном объекте. Поэтому и себя, и других он постоянно классифицирует на «плохих» и «хороших» людей.

Весь мир делится на черное и белое, на правильное и неправильное. Происходит расщепление целостного восприятие на два противоположных полюса. И объединить их, интегрировать самостоятельно такому человеку сложно. Часто это получается сделать как раз в процессе психотерапии. Тогда события и люди начинают восприниматься как более цельные – те, в которых есть и плюсы, и минусы.

4 критерий:

E (Engulfment) – страх заброшенности или поглощения. Оба этих страха проявляются в сфере отношений. В случае наличия данного критерия вам сложно найти комфортную межличностную дистанцию с людьми.

Если побеждает страх заброшенности, вы можете как будто «прилипать» к партнеру. Вам все время требуется больше любви и поддержки, вы настойчиво требуете от партнера больше внимания. Ведь когда-то вы недополучили всего этого от своего родителя.

Ясно, что партнер - это не родитель, и такого количества принятия, чаще всего, он предоставить не может. Сам он начинает чувствовать, что от него ждут слишком многого, и отдаляется. Чем еще больше усиливает страх заброшенности. В конце-концов, если этот страх не прорабатывается, то отношения чаще всего разрушаются.

Если же проявляется страх поглощения, человек неосознанно избегает близких отношений, поскольку в раннем опыте такие отношения грозили разочарованием и болью. Как только в отношениях появляется чуть больше близости, такой человек стремится отдалиться или отношения завершить. Поэтому ни с кем у него не складываются близкие длительные отношения, которые бы его удовлетворяли.

Многие узнали в описании этих страхов феномены созависимости и контрзависимости. Действительно, эмоциональная зависимость – это модель, при которой личностные границы сильно нарушены.

Интересно, что обычно человек неосознанно выбирает одну из моделей отношений – основанную на страхе заброшенности, или на страхе поглощения. Но иногда они сменяют друг друга в жизни одного и того же человека.

5 критерий:

R (Rage) – ярость. При нарушенных границах у личности внутри скапливается очень много злости. Эта злость подавляется, не находит выхода, и переплавляется в ярость.

Почему подавляется злость? Потому что в детстве человек усваивает правило, согласно которому злость выражать опасно. Это бывает, например, если в семье не было способов выражать злость конструктивно. Или ребенка наказывали, винили, когда он злился.

Причины могут быть разными, но суть у них одна: человек боится своего гнева. Он чувствует, что если его злости дать волю, то это будет разрушительно.

Подавленный гнев может сопровождаться застенчивым поведением, очень вежливым и деликатным. Человек может быть очень милым с посторонними людьми, а дома, в безопасной обстановке давать себе волю, и его злость прорывается наружу.

Семья недоумевает: с чужими людьми такой замечательный, а дома – такой монстр. Да, это довольно типичный способ обойтись с подавленным гневом: выплеснуть на близких.

А еще гнев может перенаправляться на самого себя, тогда мы «грызем» и ругаем себя, критикуем, обвиняем. Тоже, как вы понимаете, ничего хорошего для нас это не несет.

6 критерий:

Y (Yearning) – тоска. Если границы нарушены, внутри не сформирован любящий внутренний объект. И мы тоскуем по совершенному Другому. Который даст поддержку и утешение. Который будет любить и не предаст. Это то, что когда-то не удалось получить в самых ранних отношениях – в отношениях с родителем.

Поскольку потребность не была удовлетворена в детстве, она сопровождает человека на протяжении его жизни. Счастье связывается с ожиданием настоящей любви, которая в психологическом смысле является бессознательной тоской по любящему родителю, которого у человека не было.

На этом критерии основана вера в «принца на белом коне», который прискачет, полюбит и все сразу станет хорошо. Вся жизнь изменится. Конечно, в реальности другой человек просто не способен выполнить такую важную родительскую роль. Но есть и хорошая новость – от этой тоски можно избавиться, если внутренний объект у себя сформировать.

Как вы уже догадались, я сейчас скажу о психотерапии. Да, в этом и есть ее смысл и один из основных векторов работы. Помочь человеку распутать «паутину психологических защит», сформировать внутреннюю опору и собственные психологические границы.

Если такая задача у клиента есть, то, вероятнее всего, в терапии будет происходить работа со всеми перечисленными выше 6 критериями.опубликовано econet

Литература по теме:

Гринберг Э. Лечение пограничной личности. М., 2011

Балинт М. Базисный дефект. Терапевтические аспекты регрессии. М., 2019

Автор Марина Семилеткина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet