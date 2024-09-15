6 травмоопасных семейных сценариев, которые портят детям жизнь

Родители только могут казаться своим детям идеальными. На самом деле и у них есть свои недостатки, комплексы, ​слабости. Что значит детство с неидеальными родителями и как быть с травматическим опытом в этой связи? Не бязательно «принятие», «прощение», «благодарность» в адрес родителей: мы имеем право на любые чувства к ним.

Нам всем есть что рассказать психотерапевту об отношениях с родителями. Ведь детство не всегда бывает беззаботным — травмы, к сожалению, отнюдь не редкость. Практикующий психолог и автор канала «Записки злого терапевта» Елизавета Мусатова рассказывает о шести типах травматичных семейных отношений, которые широко распространены: например, с холодными, нарциссическими или инфантильными родителями.

6 типов травматичных семейных отношений

Ребенок начинает говорить раньше, чем узнает о правилах языка. Так и наши представления о себе и мире, склонности и реакции, способы строить отношения формируются до того, как мы научимся самоанализу и рефлексии.

Серьезную роль в становлении личности играют отношения с родителями и семейные правила, явные и негласные. Примерно к шести годам эти отношения и предписания уже закладывают в нас те особенности, которые определят всю нашу дальнейшую жизнь. И если вы захотите их изменить, то придется много и кропотливо работать, в том числе вместе с психологом.

Долгое время родительство было плодородной почвой для появления травм, ведь мамы и папы воспитывали нас чаще всего интуитивно, руководствуясь догадками и всевозможными стереотипами.

А литература об устройстве психики, детско-родительских отношениях, воспитании детей и разные виды психологической помощи стали доступны нам совсем недавно.

Наших родителей сформировали их родители. А тех — их родители… И вглубь времен. У каждого поколения есть свои паттерны, предписания и заветы, копинговые стратегии, механизмы защиты — и специфический для своего времени травматичный опыт. Весь этот набор навыков передается от родителей к детям, видоизменяясь от поколения к поколению.

Мы — «продукт» длинной цепочки, в которой наши родители — точно такое же звено. И им, как правило, тоже не очень повезло с детством.

Конфликты, тестирование границ (а значит, и их нарушение), разочарования и обиды случаются в каждых детско-родительских отношениях. Но если ребенок получает поддержку, заботу, уважение, а его переживания, интересы, опыт признаются важными и ценными — словом, если родители посылают ребенку сигнал «ты ценен и любим, и мы рады, что ты есть», — негативный опыт остается просто опытом. Возможно, взрослый вспомнит о нем на терапевтической сессии, но вряд ли на работу с ним понадобится несколько месяцев (или лет).

Отличие опыта от травмы в том, что опыт, даже болезненный, был прожит, прочувствован, переработан и интегрирован в психику человека. А психологическая травма возникает там, где проживания и интеграции не случилось, потому что на это не хватило внутренних ресурсов.

Не получилось остановить происходящее, не было возможности отреагировать на него и полностью прожить свои чувства, или же человек — еще ребенок! — вообще не справился с проживанием ситуации, потому что физически и психологически еще не был готов к ней.

Терапевтическая работа с детско-родительскими отношениями — часто длительная, постепенная и очень бережная. Один из ее возможных этапов — умение посмотреть на родителей с точки зрения постороннего наблюдателя, а не ребенка. Это помогает увидеть в родителях обыкновенных людей, которых сформировали семья и среда, — и постепенно самостоятельно решить, как воспринимать отношения с ними сегодня.

Это вовсе не означает обязательных «принятия», «прощения» и «благодарности» в адрес родителей: вы имеете право на любые чувства к ним — от благодарности до ненависти, от признания до обиды.

Главное — попытаться больше узнать о родителях и о том, почему они поступали так, а не иначе, — чтобы понять, как жить с багажом вашего детства дальше и как освободиться от груза травмы.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Вот шесть типичных травмоопасных семейных сценариев, причины, по которым они возникают, и советы, как нейтрализовать их влияние в вашей жизни сегодня.

1. Холодные родители и их нелюбимые дети

Если родители эмоционально недоступны и холодны, дети порой идут на всё, чтобы получить крохи тепла и любви: стараются быть самыми лучшими, удобными, послушными. Из них вырастают самые чуткие на свете, заботливые, ответственные альтруисты — совершенно измотанные и несчастные.

Если ваши родители выросли в такой семье — с эмоционально холодными взрослыми, которые не проявляли любви и заботы или постоянно физически отсутствовали, — то собственный ребенок может стать для них надеждой на любовь.

В недополучивших тепла взрослых продолжает жить ребенок, жадно ждущий, что его «долюбят».

Когда появляется маленький человек, который любит безусловно, родители готовы ему давать и давать. Но взамен ожидают, что ребенок будет любить их вечно и навсегда останется рядом, чтобы заполнять их внутреннюю пустоту и компенсировать недолюбленность.

В картине мира таких родителей самое страшное, что может сделать ребенок, — это вырасти и стать самостоятельным (в первую очередь психологически).

Часто при попытке отделиться от таких родителей выросшие дети чувствуют вину: они уже поверили, что их присутствие жизненно необходимо и любимый взрослый без них не сможет — сепарация убьет его.

Куда жить дальше. Если родители считают вас единственным источником любви в их жизни, напоминайте себе, что вы тут ни при чем: ваши мама и папа ждут любви не от вас, а от собственных родителей. Это они должны были дать тепло, заботу и поддержку, из-за отсутствия которых в их внутреннем мире образовалась голодная черная дыра.

Даже если вы «скормите» другому человеку всю свою жизнь, это не изменит его детства и не излечит травмы. Помните: чувство вины не обязательно говорит вам правду — вы имеете право на собственную жизнь. Если ваши родители были «холодными и отсутствующими», свыкнитесь с тем, что, возможно, никогда не дождетесь от них тепла.

Позаботьтесь о собственных черных дырах и возьмите на себя ответственность за их залечивание: горюйте по несостоявшемуся идеальному детству, оплакивайте его, проживайте утрату надежды на родительскую любовь.

Сказать это несоизмеримо легче, чем пройти длинный путь от горевания к переживанию собственной отдельности и независимости. Некоторым помогают истории о том, как другие люди справились с похожим опытом. Например, кейсы в книгах о детско-родительских отношениях: «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей» Л. Гибсон или «Достаточно хорошая» К. Макбрайд — или участие в группах поддержки.

2. Не реализовавшие себя родители и их дети с запланированной жизнью

Если родители не реализовали себя профессионально, в отношениях и т. д., они могут требовать от детей, чтобы те осуществили их непрожитый идеальный сценарий.

В таких семьях нередко существуют жесткие требования к занятиям детей, их учебе, профессии, партнеру. «Неправильные» интересы и желания ребенка подавляются, «неподходящие» знакомства пресекаются.

Словом, уничтожается всё, что ставит родительский сценарий под угрозу.

Во взрослом возрасте о таких отношениях вы можете вспоминать не как о подавлении, а как о полной гармонии с родителями: «Мы всегда были похожи и думали одинаково».

И только со временем приходит осознание, что это была не гармония… В отношениях отсутствовала ваша собственная личность — ее подменил образ, который растили для себя родители.

Признавать утрату и горевать о ней тяжело. Некоторые люди прикладывают огромные усилия, чтобы не сталкиваться с реальностью утраты надежд, планов и мечтаний — и даже используют для этого собственных детей. Со стороны такое поведение выглядит как забота о будущем ребенка, правда, со временем она превращается в упрек «я на тебя всю жизнь положил(а), а ты..!».

Такие родители действительно вкладываются в детей. Но они ждут дивидендов, равноценных их «загубленной жизни»: теперь ребенок должен принести свою жизнь в жертву их нереализованным амбициям.

Куда жить дальше. Присвойте себе право на отдельность. В этом помогут две вещи. Во-первых, исследование собственных границ, опыт их обозначения и отстаивания — и уважение границ других людей. Во-вторых, интерес к себе: что вы за человек вне родительских ожиданий? что вам нравится, что вызывает энтузиазм, чем хочется заниматься? что вы чувствуете и как реагируете в разных ситуациях? какие у вас взгляды и ценности?

Всё это нужно для того, чтобы начать жить вашу собственную жизнь и перестать ощущать пустоту и бессмысленность существования, в котором ваших усилий всегда недостаточно.

По пути, скорее всего, вы столкнетесь с протестом родителей. Но чем чаще вы будете опираться на собственный выбор и решения, тем сильнее станет осознание того, что не успеть пожить своей жизнью страшнее, чем разочаровать родителей.

3. Не реализовавшие себя родители и зависть к детям

Обратная сторона родительской нереализованности — постоянное обесценивание детей. Ниже расскажем о том, как оно проявляется в семьях с нарциссическими родителями. Но ему есть место и в тех семьях, где родители не нарциссы.

Обесценивание детей — не редкость в семьях с опытом раннего и/или недобровольного родительства и в семьях, где родители росли в условиях материальных и/или социальных ограничений.

Если родитель чувствует себя нереализованным, неполноценным, несчастным, он может завидовать собственным детям, а их успехи для него буквально непереносимы. Из-за этой, часто неосознаваемой, зависти родители могут критиковать или игнорировать достижения ребенка, обесценивать его идеи и планы.

Проявления разнообразны — от прямой жестокой критики до гиперзаботливости, когда вам перечисляют сто причин, почему у вас что-то может не получиться, с комментарием: «Ведь я за тебя переживаю!»

Такие родители транслируют детям послание: «Я буду любить тебя, только если ты останешься неудачником».

Осознание того, что ребенок — со своими способностями, талантами и всеми шансами стать успешным — зависит от родительского поощрения, приносит таким взрослым удовлетворение.

Куда жить дальше. Отделяйтесь от родителей и уменьшайте количество точек соприкосновения с ними.

Если сами они не распознают, что проблема ваших отношений — в них, и не захотят эту проблему решить, то их завистливый взгляд может преследовать вас до конца жизни. В таком случае дистанция и отстранение — самые действенные средства.

Можно ограничить территорию общения и сформировать список «безопасных» тем: обсуждать прогноз погоды, фильмы, новости — и сразу пресекать разговоры на темы, которые касаются лично вас и вашей жизни.

Помните, что кислородную маску сначала нужно надеть на себя: ваша работа с личными границами, самооценкой, способностью признавать свои достижения — все это в зоне вашего контроля. За родительские чувства вы не ответственны.

4. Инфантильные родители и их рано взрослеющие дети

В семьях, где взрослые не справляются с проблемами из-за собственной незрелости, дети берут ответственность на себя и становятся «родителями» своим родителям — это явление называется парентификацией.

Для ребенка чаще всего это не осознанное решение, а бессознательный выбор, продиктованный необходимостью. Ему приходится быстро вырасти, ведь рядом нет никого, кто нес бы ответственность и обеспечивал его безопасность.

Такие дети «чинят» родительские отношения (бывает, что взрослые даже приходят к ним с просьбой о помощи), решают бытовые вопросы, проявляя родительскую заботу и даже контролируя взрослых. С собственными проблемами они справляются сами и стараются родителей не расстраивать, да и вообще не вовлекать в свою жизнь.

Повзрослев, такие дети испытывают недоверие к миру и другим людям и трудности в построении отношений. Они стремятся к достигаторству, которое призвано защитить от острого переживания беспомощности и связанного с ним ужаса, и живут по принципу «всё сам».

Куда жить дальше. Маленькими шажками двигайтесь в сторону доверия к людям. В этом процессе, как правило, сначала идут действия: например, делегируйте какое-то дело другому, — со временем и само отношение поменяется на более доверительное. Учитесь расслабляться, делайте паузы, чтобы подышать и пережить очередную волну ужаса от того, что из-за ослабления контроля немедленно наступит конец света.

Накопите альтернативный опыт: замечайте, когда другие все-таки справляются сами и не подводят окружающих и когда ваше невмешательство не приводит ни к каким страшным последствиям.

Напоминайте себе, что вы — взрослый, который может за себя постоять, а беспомощность других людей — это их проблема, которая не обязательно угрожает вашей жизни и благополучию.

Помните, что ваша травма подарила вам суперсилу: вы теперь тот человек, который сможет выжить в любом зомби-апокалипсисе! А пока он не настал, продолжайте учиться доверию и расслаблению.

5. Нарциссические родители и их обесцененные дети

В семьях с нарциссическими родителями на детей возлагается обязанность беречь хрупкое эго взрослых. Обратная сторона видимой уверенности и властности нарциссов — неуверенность, страх и отсутствие здоровых опор.

В таких семьях ребенок не воспринимается как личность — это «аксессуар», который призван защищать уязвимое «я» родителя.

Со стороны родители-нарциссы могут выглядеть хорошими и заботливыми: они стремятся обеспечить ребенку всё самое лучшее или даже пребывают в уверенности, что он вообще — самый лучший.

Но стремление подразумевает требование соответствовать: ведь у лучшего в мире родителя не может быть обычного ребенка! Таланты, достижения, великое будущее — всё это должно быть у ребенка, чтобы поддерживать в родителе чувство собственного величия. Если ребенок разочаровывает нарцисса, родитель сталкивается с невыносимым чувством собственной неидеальности, и он будет защищаться от него — в том числе шантажом, обесцениванием или отказом в общении.

Нарцисс готов постоянно обесценивать ребенка и его интересы, желания, мысли, способности — ведь благодаря этому родитель может сверкать на его фоне.

Выходит, с одной стороны, ребенок должен поддерживать навязанный взрослым успешный образ, с другой — ни в коем случае не превосходить родителя в своих успехах. Из таких детей вырастают или хронические достигаторы, или хронические неудачники. Обеим категориям свойственна хрупкая самооценка, постоянное чувство стыда и ощущение собственной «неправильности», «плохости» и «недостаточности».

Куда жить дальше. Признайте, что ваше детство прошло рядом с нарциссическим родителем и долгое время вы смотрели на себя его глазами.

Учитесь «отлеплять» от себя этот взгляд через фильтр родительского нарциссизма, смотрите на себя иначе — по-доброму, с поддержкой и признанием.

В этом часто помогает окружение, которое может смотреть на вас именно так и напоминать вам, что с вами всё в порядке и вы хороший — такой, какой есть. Постепенно узнавайте, кто вы есть отдельно от родителя, и принимайте, что родитель может сопротивляться сепарации.

Помните, что и для вас отделение, скорее всего, пройдет тяжело: у детей родителей-нарциссов развивается зависимость, и угроза лишения родительского внимания и одобрения кажется катастрофой — словно от вас вместе с родителем отказывается весь мир.

Но постепенно вы разделите родителей и мир и узнаете, что другие люди бывают принимающими и поддерживающими — не такими, как ваш родитель.

6. Родители и дети в плену семейной истории

В любой семье существуют сценарии и заветы, которые передаются из поколения в поколение: иногда напрямую, вербально, но часто бессознательно. Выглядеть эти сценарии могут как утверждения, которые якобы всем известны и не должны подвергаться сомнению, или как расхожие поговорки вроде «не жили богато — нечего и начинать».

Формируются сценарии из семейного опыта. Когда-то кто-то из предков прожил ту или иную ситуацию определенным образом, и его способ проживания сохранился в семейной памяти как оптимальный — ведь он сработал.

Например, завет не копить денег или не иметь их в достаточном количестве восходит к психосоциальной травме раскулачивания и лишения имущества. А противоречивые на первый взгляд заветы удерживать мужчину изо всех сил и, наоборот, не привязываться и не создавать близких отношений — к опыту войны, с которой женихи и мужья часто не возвращались.

Заветы, когда-то позволившие пережить тяжелые времена, могут не осмысляться и не пересматриваться семьей с учетом новых реалий. Точно так же, как наши индивидуальные психологические механизмы защиты не осознаются и не пересматриваются, ведь однажды они сослужили хорошую службу и потому продолжают существовать.

Однако часть из них из поддержки и защиты может превратиться в ограничения.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Куда жить дальше. Надо признать, что семейные заветы и сценарии существуют и передаются с целью позаботиться о потомках и защитить их — хотя со стороны они могут выглядеть как странные родительские уроки, которые готовят к тяжелой и не очень счастливой жизни.

Если вы сможете проанализировать эти сценарии с психологом, увидеть их цель и тот жизненный контекст, в котором они сформировались, вам станет легче отделять семейные предписания от реалий собственной жизни, а значит, исследовать территорию нового опыта: хороших отношений, материального достатка, защищенности.

Ключевые шаги в работе с детско-родительским опытом — понимание, признание, горевание.

Когда вы лучше поймете, что происходило в ваших отношениях с родителями и почему они так себя вели, то сможете отделить родительский взгляд от себя и культивировать собственную отдельность, самостоятельность, особенность.

Вы яснее увидите, как родители повлияли на формирование вашей личности и на то, как вы проживаете свою жизнь сейчас.

Вслед за этим появится больше возможностей осознанно выбрать, какими теперь должны быть ваши отношения с родителями: от прощения и примирения с ними до прекращения взаимодействия. Любой вариант может оказаться правильным.

Наконец, стоит признать, что родители были такими, какими были, — и вряд ли сильно изменятся, и другого детства уже никогда не будет. Это болезненный этап, на котором приходится попрощаться с тщетными надеждами, посмотреть в глаза реальности, отплакать и неидеальное прошлое, и несбывшиеся мечты. Зато после этого самого себя и собственное будущее вы увидите уже не через кривое зеркало родительских травм, а через другую — чистую и ясную — оптику. опубликовано econet

Автор Елизавета Мусатова

фото ©Lisa Visser

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet