6 трудностей, с которыми вы столкнетесь, если хотите угодить всем

Чем больше вы ориентированы на угадывание потребностей других людей, тем меньше вы понимаете свои собственные.

Перфекционизм — это, как правило, про идеальность снаружи. То есть, если вам нужно посидеть над проектом до 3‑х утра, это не проблема, главное угодить другим. Вы должны быть красивы, полезны, выгодны, удобны. Вы должны приносить удовольствие прежде всего другим.

Перфекционизм

Всем угодить невозможно

Вы теряете себя

Ваша самооценка, связана со счастьем других

Вы становитесь обманщиком себя

Вы не предъявляете свои потребности

Проблема не выраженных потребностей

Если вы поймете, что люди «хотят» и дадите им это, они будут счастливы с вами. Будут любить вас и это докажет вам то, что вы достойны принятия.

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Но, если вы хотите угодить другим, вы непременно столкнетесь со следующими трудностями:

1. Всем угодить невозможно.

Да, вы знаете об этом, но по-прежнему приходите в упадок, когда вас обесценивают.

2. Вы теряете себя.

Чем больше вы ориентированы на угадывание потребностей других людей, тем меньше вы понимаете свои собственные.

3. Ваша самооценка, связана со счастьем других.

Наше влияние на счастье других людей, слишком незначительно, «каждый - сам кузнец своего счастья». Вы расходуете слишком много сил, и в конечном итоге понимаете, про невозможность влиять на собственную самооценку, таким образом.

4. Вы становитесь обманщиком себя.

Вы говорите «да» когда имеете в виду «нет». Придумываете разные оправдания: вам не сложно, вы и сами хотели; но от этого самообман не перестает быть самообманом.

5. Вы не предъявляете свои потребности.

Близким людям, сложно с вами взаимодействовать. Понять что вы хотите крайне трудно. Вы чаще полагаете, что ваши потребности можно угадать; когда они не угаданы даже вами.

6. Проблема не выраженных потребностей.

Поскольку ваши потребности скрыты, они имеют свойство накапливаться, и периодически «взрываться». Конфликт не из-за чего, характерная часть вашей жизни.

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Вы вините всех окружающих, себя, чувствуете одиночество, возмущаетесь черствостью людей. Как много вы для них делаете и как мало они вам за это благодарны!опубликовано econet

Автор Слава Соловьев

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