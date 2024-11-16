60 вопросов, которые нужно задавать себе постоянно

Как ни странно, человек может недостаточно знать и понимать самого себя, свою душу, мысли. Поэтому мы пытаемся разобраться в себе: о чем мечтаем, к чему стремимся. Сделать это помогут 60 серьезных вопросов, на которые желательно отвечать откровенно и максимально честно.
Быть откровенным с самим собой очень полезно. Это помогает анализировать сделанные ошибки, улучшать отношения с окружающими людьми и расти как личность. Вот перечень вопросов, на которые важно ответить себе честно.
1. Ценю ли я уверенность?
2. Достаточно ли я проявляю себя?
3. Дети гордились бы моими поступками?
4. Знаю ли я себе цену?
5. Принял ли я свои недостатки?
6. Использую ли я негативные выражения, когда говорю о себе?
7. Выражаю ли я благодарность самому себе за то, что делаю?
8. Бросаю ли я вызов себе и своим способностям?
9. Стараюсь ли я изо всех сил быть хорошим другом и партнёром?
10. В каких сферах я могу развиваться?
11. Доверяю ли я себе и своим близким?
12. Пытаюсь ли я улучшить свою жизнь?
13. Часто ли я уделяю внимание текущим проблемам в мире?
14. Как часто я говорю близким, что ценю их?
15. Я просыпаюсь с трепетом и энтузиазмом или с усталостью и страхом?
16. Когда в последний раз я открыто выражал свои чувства?
17. Я трачу время на то, что приносит мне радость и разжигает страсть?
18. Где я чувствую себя в наибольшем комфорте и безопасности?
19. Делаю ли я всё возможное, чтобы заботиться о себе физически, психически и духовно?
20. Горжусь ли я своими личными достижениями так же сильно, как и профессиональными?
21. Отношусь ли к себе с добротой и уважением?
22. Я стараюсь быть позитивным человеком и дистанцироваться от негативной энергии?
23. Знаю ли я, что на самом деле приносит мне счастье?
24. Действую ли я в соответствии со своим истинным, подлинным «Я»?
25. Когда в последний раз я плакал?
26. Какие качества меня больше всего привлекают в людях?
27. Что мне нужно от партнёра?
28. Есть ли в моей жизни человек, который готов слушать о моих проблемах и победах?
29. Где моё самое любимое место в мире и когда я был там в последний раз?
30. Кто я?
31. Развил ли я навыки, необходимые для успеха в моей сфере деятельности?
32. Часто ли я бросаю работу, чтобы вернуться к ней со свежим взглядом?
33. Что мне нужно включить в свою жизнь?
34. Пытаюсь ли я понять свои чувства или игнорирую их в надежде, что они исчезнут?
35. Доволен ли я избранным путём?
36. Признаюсь ли я себе, когда мне бывает одиноко или плохо?
37. Есть ли в моей жизни люди, к которым я мог бы обратиться, когда мне больно?
38. Сожалею ли я о прошлых отношениях и готов ли я работать над текущими?
39. Как я реагирую на неприятные ситуации?
40. Практикую ли я то, что проповедую другим?
41. Комфортно ли мне быть собой?
42. Действую ли я в меру своих возможностей?
43. Отношусь ли я к себе и своим отношениям так же серьёзно, как к рабочим обязанностям?
44. Нахожу ли я время для развития своего тела?
45. Практикую ли я фокус на текущем моменте или я зацикливаюсь на прошлом?
46. Беспокоит ли меня несовершенство общества?
47. Работаю ли я над исполнением своей мечты?
48. Что я жду от себя через несколько лет?
49. Не слишком ли я строг к себе, когда терплю неудачу?
50. Испытываю ли я дискомфорт от внимания и общественного признания?
51. Каковы мои цели на следующее десятилетие?
52. Могу ли я принять изменения, которые могут повлиять на мой первоначальный путь?
53. Каким человеком я хочу стать?
54. Я лучшая поддержка и опора для самого себя?
55. Люблю ли я себя?
56. Волнует ли меня грядущий день?
57. Позволяю ли я другим людям влиять на мои решения?
58. Чувствую ли я связь с самим собой, а также с другими?
59. Какие из моих желаний сбылись?
60. Что я могу сделать сегодня, чтобы приблизиться к своей мечте?опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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