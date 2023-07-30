Способы сушки грибов

Сушка позволяет сохранить в грибах больше полезных веществ, чем маринование и заморозка. К тому же именно сухие грибы более ароматные. Несколько сухих грибов в любом блюде, придадут ему пикантный аромат.

Перед сушкой грибы нельзя мыть. Достаточно сухой тряпочкой обтереть со всех стороны и смести следы леса. Для сушки можно оставить только молодые грибы, без червей и других повреждений.

На солнце. Лучше всего сушить грибы на солнце. Но стоит помнить, что для этого потребуется ни меньше недели солнечной и жаркой погоды. Ценители сухих грибов признают, что только на солнце получаются самые вкусные грибы. Грибы нанизывают на проволоку так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Затем вывешивают в месте, куда солнечные лучи попадают весь день. На ночь грибы лучше убирать в дом, чтобы они вновь не отсырели. Сверху грибы лучше укрыть марлей, чтобы защитить от мух и пыли.

Также можно грибы выкладывать на теплую поверхность. Это может быть металлическая крыша, которая нагревается на солнце. Расстелите чистую бумагу или ткань, а на нее выложите грибы. Несколько дней такой сушки и грибы будут готовы.

На сквозняке. Если у вас есть дома чердак или хорошо вентилируемое сухое место, то грибы можно сушить и там. Обязательное условие, воздух там должен быть в постоянном движении, никакой сырости и, конечно, грязи.

В духовке. В городских условиях грибы сушат в обычной духовке. Оптимальная температура для сушки – 50 градусов. На противень грибы выкладывают так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Периодически грибы надо переворачивать. Если у вас есть решетка для сушки, тогда эта задача упрощается. Дверцу духовки можно немного приоткрыть, так влага из грибов будет выходить легче. Держать грибы в духовке следует до тех пор, пока из них перестанет выходить влага.

В микроволновке. Грибы, разрезанные на дольки, раскладывают на решетку. Сушить грибы стоит минимум на 100-180 Ватт мощности не более 20 минут. После этого грибам надо дать постоять и немного подсохнуть на воздухе 10-15 минут. Затем процедуру сушки можно повторить. После 2-х таких сеансов грибы придется немного досушить на солнце или разложить в хорошо проветриваемом месте.

В сушилке. Технический прогресс не стоит на месте. В магазинах бытовой техники можно встретить специальные сушилки для овощей, грибов и фруктов. Наверняка для многих этот вариант сушки покажется наиболее простым из всех предложенных.