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Полезный десерт — гранат в желе из белого чая

Источник: Econet 02 марта 2025 5454
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Желе из белого чая, граната и грейпфрута очень прост в приготовлении и кроме этого содержит ряд биологически активных веществ, благотворно влияющих на организм в целом

Полезный десерт — гранат в желе из белого чая

Желе из граната

Предлагаем очень простой и быстрый десерт из граната и белого чая. Необычайно красиво и так же вкусно! 

Гранат укрепляет нервную систему и очень полезен для крови. Грейпфрут — диетический продукт,  всего 32 кКал на 100 гр. — вы можете употреблять его без опасений за ваш вес. 

Ингредиенты:

  • белый чай
  • агар агар
  • гранат
  • грейпфрут розовый
  • грейпфрут белый

В небольшой кастрюле с горячей водой заварите 2-3 пакетика белого чая и остудите.

Очистите фрукты от кожуры и всех «пленочек» и выложите на дно креманки. В заваренном чае растворите агар-агар с тем расчетом, который указан на упаковке.

Дайте чаю с агар-агаром немного остыть, и залейте фрукты. Остудите и ваш полезный десерт готов!

Полезный десерт — гранат в желе из белого чая
 

Чтобы десерт был слаще – добавьте в чай мед или стевию, а вместо грейпфрутов и граната используйте яблоки или мандарины.

Готовьте с любовью!econet

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Источник: https://econet.ua/

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еда рецепты гранат желе агар-агар грейпфрут

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