Как правильно чистить обувь

Настоящие мастера умеют превратить банальное занятие вроде чистки штиблет в искусство. Некоторые из них готовы делиться секретами ремесла, чем мы охотно воспользовались и теперь предлагаем вам свод правил ухода за ботинками

Настоящие мастера умеют превратить банальное занятие вроде чистки штиблет в искусство. Некоторые из них готовы делиться секретами ремесла, чем мы охотно воспользовались и теперь предлагаем вам свод правил ухода за ботинками, будь они кожаными, замшевыми или лаковыми.

Как чистить кожаную обувь

Весь процесс отнимает немногим больше времени, чем чистка зубов. Сначала с обуви надо стряхнуть пыль — песок и мелкие камешки будут царапать драгоценную поверхность при полировке. Стряхивать пыль нужно с нежностью и мыслями о судьбе Рокфеллера.

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Затем ботинки надо отмыть от грязи и следов старого крема. С этой целью обувная индустрия производит специальные шампуни, но если вас этот прогресс почему-то не коснулся, воспользуйтесь обычным стеклоочистителем, он справляется не хуже — намочите им салфетку и протрите сначала один ботинок, а затем, пока он сохнет, другой. (Еще раз напоминаем: никогда не мойте обувь водой.)

На высохшую обувь хорошо нанести жир норки и дать ему впитаться — он прекрасно отталкивает воду и не дает коже разлагаться.

Следом идет ответственная часть — крем. Раньше чистильщики сами варили его, у каждого был секретный рецепт. Теперь недостатка в кремах (в отличие от чистильщиков) не ощущается. Если обувь новая, можно ограничиться бесцветным кремом. Но со временем цвет ботинок тускнеет, поэтому необходимо его освежать. Тон крема должен быть слегка светлее тона обуви, ни в коем случае не темней. Чтобы проверить тон, надо вначале немного смазать задник — там возможные ошибки будут наименее заметны. Удостоверившись, что все в порядке, продолжайте мазать по всей поверхности мягкими круговыми движениями.

Умащая ботинки кремом, нельзя забывать про идущие по бокам ранты, верхнюю часть подошвы и перед набойки. Реже всего в смазке нуждается язычок, но и его следует время от времени уважить.

Лучше всего со следующим этапом — полировкой — справляется лошадиный хвост или, если его под рукой нет, щетка из конских волос. Движениями, которые лучше всего описывает рифма «туда-сюда», начинайте полировать подсохшие ботинки, но без лишнего нажима. Продолжать нужно до тех пор, покуда щетка не начнет буквально летать по глянцевой поверхности кожи.

Следом в права вступает бархотка — кусок бархатной ткани. Она сглаживает полосатые следы конского ворса и придает ботинку величественный блеск.

Как чистить замшевую обувь

Пыль не минует и замшу, и стряхивать ее призвана щетка-восьмерка из кожи. Не то чтобы существовали еще какие-то семь щеток, просто чистящая поверхность этой напоминает несколько поставленных рядом восьмерок.

Покончив с пылью, не спешите хвататься за шампунь — замша (как и ее родственник нубук) не выносит жидкости. Избавиться от грязи поможет наждачная резинка, похожая на ластик. А шампунем можно промыть только подошву.

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Роль крема играет спрей. Он тоже бывает цветной: коричневый, синий и т.д. Если вы не уверены в своей способности к цветовой дифференциации, возьмите бесцветный. Кремом, как и шампунем, смазывается лишь подошва, причем зубной щеткой.

Смазав и отполировав подошву, аккуратно щеткой-восьмеркой зачешите замшевый ворс в том направлении, которое придала ему изначально обувная фабрика.

Как чистить резиновую и лаковую обувь

В первом случае все примитивно: нужно лишь использовать шампунь и дать обуви высохнуть. Лаковые же штиблеты чистятся на манер кожаных, за исключением норкового жира. А крем понадобится не восковой, а силиконовый.

Под каждый цвет обуви должен быть свой набор щеток (в идеале их получается не менее четырех)

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Обувь требует ручного ухода

Вместо живых чистильщиков повсюду теперь железные автоматы с большими щетками. И это чревато: подсовывая обувь под эти волосатые валики, вы ничего толком не вычистите, только брюки заляпаете. Ранты, язычок, задник — все это остается без внимания. В итоге вы получаете блестящий носок, а вскоре развалившийся от въевшейся грязи и реагентов ботинок.

Кожаной подошве — больше жира

Не надевайте зимой обувь на кожаной подошве. Вода вместе со всей химической таблицей, что щедрой варежкой сеют дворники, мгновенно впитывается в кожу, яд быстро поднимается все выше — и снова вы босы, как рьяный последователь Руссо. Но если кожаная подошва — ваша неизменная страсть, чаще и обильней пропитывайте ее жиром норки.

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Чистить нужно все

Туфли, сапоги, сандалии, калоши, мне даже сланцы приносили. А однажды пришел клиент в ботинках из рыбьей чешуи. Я понял, это вызов. Конечно, к тому моменту у меня за плечами был опыт слоновьей, собачьей, крокодильей и даже свиной кожи с пупырышками — но рыба заплыла впервые. Я был очень нежен, малейшее движе­ние против чешуи — и привет. Но все прошло удачно.

Соберите скамейку запасных

Не носите каждый день одну и ту же пару. У вас их должно быть минимум две с режимом работы «два через два». Пока в одной вы бороздите городские ландшафты, другая дожидается очереди с колодками внутри. Вообще возьмите за правило ставить колодки в ботинки, даже если снимаете их только на ночь. Иначе они потеряют очертания, вздернут носы и скоро совсем перестанут с вами общаться. Да и вы с ними не захотите иметь ничего общего.

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